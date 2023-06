Xiaomi 13 Lite jako najtańszy z serii “13-ek” chińskiego producenta obiecuje wiele, głównie pod kątem wydajnej, stabilnej i przyjemnej pracy. Czy spełnia te obietnice i ma w sobie coś przekonującego do zakupu? Sprawdźmy!

ocena redakcji:









4,2/5

Tani i dobry ten Xiaomi 13 Lite?

Xiaomi 13 Lite to najtańszy Xiaomi 13. Najtańszy nie znaczy tani, bo ciągle prawie 2500 zł za telefon. No czasy mamy jakie mamy, wszystko jest absurdalnie drogie i skoro za kilogram marchwi płaciłem ostatnio 7 zł, to i taki średniopółkowy smartfon też musi być dziś droższy niż jeszcze rok, dwa, trzy lata temu. Telefony Xiaomi to niegdyś synonim taniego i dobrego sprzętu. Ale słowo tanie też dostało od inflacji.

Co dostajemy od Xiaomi za te wspomniane 2500 zł? Fajny, stonowany, oszczędny i w zasadzie to nudny design. Ot smarftfon jak każdy. Plastikowe plecki i plastikowa ramka, ale to dobrej jakości tworzywo. Do tego jakość wykonania też jest spoko, więc trudno byłoby mi się tu do czegoś przyczepić. No może do braku wodoszczelności i ładowania bezprzewodowego.

Na plastikowych pleckach wdzięczy się typowa dla Xiaomi wyspa aparatów, a z przodu ładny, zachodzący na boki i nawet jasny, bo wkręcający się na 1000 nitów ekran AMOLED z odświeżaniem na poziomie 120 Hz, przekątną 6,55 cala i rozdzielczością FHD+, który przykrywa Gorilla Glass 5. Dodajmy, że telefon ma Always on display, co zawsze cieszy.

W środku Xiaomi 13 Lite drzemie Snapdragon 7 generacji 1, 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci na dane. Szkoda, że pamięć UFS 2.2. Za procesor jednak należy się plusik, bo ten Snapek to podobnież dobra rzecz ma być. Z innych technikaliów, które warto znać, to mamy 5G, Bluetooth 5.2, NFC i takie tam, no i baterię 4500 mAh oraz ładowanie na poziomie 67 Watów.

Aparaty to z kolei: 50 MP, f/1.8, 23mm, PDAF - główny moduł. 8 MP, f/2.2, 119˚ - szeroki kąt. 2 MP, f/2.4 - makro. 32 MP, f2/4 - selfiak i 8 MP, f2/3 - sensor głębi.

Specyfikacja produktu Xiaomi 13 Lite Wymiary (wys/sz/gł) 159.2 x 72.7 x 7.23 mm

Waga 171 g

System operacyjny Android 12

Pamięć masowa 256 GB

Bateria (pojemność) 4500 mAh

Aparat (tył) 50 + 8 + 2 Mpx

Złącza USB typu C

Aparat (przód) 32 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Wyświetlacz (przekątna) 6,55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 7 Gen. 1

Łączność bezprzewodowa 4G (LTE), NFC, Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.2

dual SIM tak rozwiń

Sprawdź Xiaomi 13 Lite na naszym filmie

Co w pudełku?

W pudełku znajdziemy gumiaka, czyli silikonowego case`a i ładowarkę. I to jest spoko!

Jak radzi sobie na co dzień Xiaomi 13 Lite?

Snapdragon 7 pierwszej generacji obiecuje wiele. Ma być wydajny, czy tam szybki i w codziennym, takim normalnym użytkowaniu ma być niewiele gorszy od ósemki. Czy tak jest w rzeczywistości? No cóż, na moje tak. Tak jest. Telefon działa bardzo płynnie, stabilnie, szybko. Nie miałem z nim ani pół problemu, wszystko działa tu na tyle dobrze, że spokojnie mógłbym się na taki telefon przenieść na stałe.

Tylko to MIUI… Nie jestem w stanie się z tą nakładką polubić. Drażni mnie jej kolorowość, pastelowość, wschodniość. Z drugiej strony nakładka Samsunga na ten przykład też mi nie leży i gdybym miał powiedzmy wybierać między Samsungiem A54 a Xiaomi 13 Lite to wziąłbym Xiaomi. Bo jest lepszy, płynniejszy, szybszy i sprawiający ogólnie lepsze wrażenie.

Wspomnę jeszcze o baterii. Spokojnie wystarcza na cały dzień normalnego używania, jakieś gierki, połączenie głosowe raz na czas, no i Fejsbuki. Dzień łyka lekko. Zresztą, nawet jakby nie łykała, to do pełna nabijamy ten smartfon w jakieś 40 minut.

Rozmowy są spoko, są takie średniopółkowe i muzyka też jest średniopółkowa, ale z tego średnio-niskiego poziomu. No nie ma tu głośników stereo… Całe szczęście, jak podłączymy sobie słuchawki to jakoś ten telefon gra. Tak gra, jak kiedyś grały telefony wyceniane na jakieś 1500 zł. No takie czasy.

Oprogramowanie

O sofcie nie będę się rozwodził. Nie lubię go, drażni mnie, ale faktycznie jest dość funkcjonalny. Szkoda tylko, że to MIUI jest przeładowane i pokazuje nam reklamy. Można je spersonalizować, co jest spoko i w zasadzie to ich w sumie nie zauważamy tak w normalnym użytkowaniu. No, ale są!

Co jeszcze o sofcie? A! Android 12 w nowym telefonie w maju 2023 roku? Serio?

Co z aparatami?

Aparaty na papierze wyglądają spoko, co nie? No to w rzeczywistości też jest w sumie spoko, choć są i niedociągnięcia. Jak brak optycznej stabilizacji w głównym module. No szkoda. Poza tym, selfiaki wychodzą bardzo okej - możemy sobie też tu zmienić szerokość wychwytywanego kadru i przy ujęciach grupowych to się sprawdza. Zresztą, zapraszam do wideo, gdzie wrzuciliśmy parę zdjęć i parę filmów.

Trybów pracy aparatu jest mnóstwo. Jakieś wideoblogi, efekty, inne pierdoły. Zdjęcia z głównego modułu są bardzo okej. Oprogramowanie podbija kolory, ale szczegółowość jest na poziomie i w większości sytuacji ekspozycja też jest poprawnie zmierzona. Xiaomi to jednak Xiaomi, więc zdarzają się spore przestrzały i zdjęcia o kompletnie niezrozumiałej ekspozycji, no ale rzadko i to plus.

O ile główny aparat jest spoko i zdjęcia są efektowne, o tyle wiadomo, że gorzej jest przy szerokim kącie. Tu już szczegółowość spada, ale ciągle jest spoko. Jest pocztówkowo i tak ma być. Nie ma co marudzić.

W mojej ocenie fotograficznie Xiaomi 13 Lite wypada nieco gorzej niż taki Samsung A54 i lepiej niż taki Nothing Phone 1 Ciągle jednak, jak sobie tak już porównuję, to jak zestawię sobie foty z Xiaomi czy innego Samsunga ze zdjęciami z Pixela 6a albo nawet starego 4a, to jakoś te Pixelowe podobają mi się bardziej. Ale, żeby nie było, że marudzę - Xiaomi 13 Lite potrafi zrobić dobre zdjęcie - nawet w nocy. Nie wybitne, nie bardzo dobre, ale dobre, idealne na Instagrama czy do domowego albumu na Dropboksie.

A filmy? Mamy nagrania w 4K w 30 klatkach z głównej kamery, z niezłym dźwiękiem, bez stabilizacji. Szału nie ma, ale na TikToki się te filmy nadają. Na plus, że możemy odpalić tryb HDR, ale tylko w Full HD. Znowu zatem, jest spoko. Jest 4 na 5.

Brać czy nie brać?

Czy mogę wam polecić Xiaomi 13 Lite? Mogę. Telefon jest okej. Na dzisiejsze standardy to mocna 4. Ja pewnie wybrałbym jakiegoś starszego flagowca, dołożył może do Samsunga S22? Może dołożył do Asusa Zenfona 9? Albo inaczej, przyciął budżet i poszedł w Nothing Phone 1 albo poszukał iPhone`a 12, niemłodego już, ale z doskonałym wsparciem software`owym.

Innymi słowy, znalazłbym mnóstwo lepszych telefonów niż Xiaomi 13 Lite, ale jeśli ktoś Xiaomi lubi i zależy mu na nowości we względnie przyzwoitych pieniądzach, może śmiało sięgać po wylajtowaną 13-kę, bo jest spoko. Tylko i aż spoko.

Opinia o Xiaomi 13 Lite Plusy dobre wykonanie,

przyzwoite możliwości fotograficzne,

ładny ekran,

dość szybkie ładowanie,

Snapdragon 7 Gen 1, Minusy cena,

plastikowa obudowa,

brak głośników stereo,

brak optycznej stabilizacji,

duża czarna dziura na aparaty w ekranie

Obudowa i akcesoria: 4.5 / null

Audio: 4.0 / null

Podzespoły: 4.7 / null

Bateria : 4.7 / null

Aparaty: 4.0 / null