Tefal Cook4Me Touch Pro to swoisty następna inteligentnego multicookrea Tefal Cook4Me Touch, w który wbudowana została waga i który otrzymał kilka innych usprawnień. Czy to godny polecenia pomocnik kuchenny? Sprawdźmy!

4,7/5

Płatna współpraca z marką Tefal.

Trochę ponad rok temu miałem przyjemność przetestować inteligentny multicooker marki Tefal: Cook4Me Touch. To było doskonałe urządzenie, prawdziwy asystent kuchenny, który nie tylko ułatwiał proces gotowania, ale także znacząco go skracał.

Dziś mam okazję przedstawić jego następcę, model Cook4Me Touch Pro, którego producent z dumą określa jako najinteligentniejszego i najszybszego multicookera Tefal z wbudowaną wagą. Sprawdźmy, co to urządzenie potrafi i jak może pomóc w przygotowaniu posiłków nawet tym, którzy nie są specjalnie biegli w kuchennym rzemiośle.

Tefal Cook4Me Touch Pro na wideo

Co potrafi Tefal Cook4Me Touch Pro?

Tefal Cook4Me Touch Pro to prawdziwy multifunkcyjny multicooker, który łączy w sobie różnorodne funkcje gotowania. Działa jako szybkowar, gotując pod ciśnieniem i skracając czas przygotowywania potraw. Pełni rolę patelni, umożliwiając smażenie, a dzięki dodatkowej dokładce Extra Crisp, może nawet działać jako frytkownica bez tłuszczu. Dodatkowo, jest wyposażony we wbudowaną wagę. Oczywiście, pełni również funkcję piekarnika, umożliwiając duszenie potraw i gotowanie na parze.

Urządzenie oferuje aż 13 różnorodnych programów automatycznych, obejmujących gotowanie pod ciśnieniem do 100 kilopaskali, smażenie, gotowanie na parze i utrzymywanie ciepła przygotowanej potrawy. Warto zaznaczyć, że Cook4Me Touch Pro pozwala dostosować harmonogram gotowania, umożliwiając programowanie urządzenia, aby czekało z gotowym posiłkiem po powrocie do domu.

W komplecie znajduje się 6-litrowa miska z powłoką nieprzywierającą, koszyk do gotowania na parze, a dzięki akcesoryjnej formie do pieczenia, multicooker może pełnić rolę piekarnika. Dodatkowo, wykorzystując szklane słoiczki firmy Tefal, możemy przyrządzać w nim pyszne desery.

Cook4Me Touch Pro umożliwia przygotowywanie różnorodnych dań, co potwierdzam na podstawie mojego doświadczenia z poprzednią wersją tego urządzenia, która również zrobiła na mnie niesamowite wrażenie.

Warto dodać, zanim przejdziemy do sekcji, w której omówię, jak Cook4Me może być doskonałym i inteligentnym pomocnikiem kucharza, że w tej wersji, w porównaniu do poprzedniej generacji, mamy wbudowaną wagę oraz możliwość pominięcia podgrzewania przed gotowaniem. Co więcej, Tefal Cook4Me Touch Pro uczy się naszych nawyków i potrafi sugerować przepisy oparte na naszych wcześniejszych przygotowaniach kulinarnych!

Inteligentne gotowanie z Tefal Cook4Me Touch Pro

Wiecie już, że Tefal Cook4Me Touch Pro wspiera nas w gotowaniu? Jak to osiąga? Co sprawia, że jest tak pomocny? Otóż jest inteligentny. Łączy się z siecią poprzez Wi-Fi, synchronizuje się ze smartfonem i wprowadza nas w fascynującą kulinarną podróż. W trakcie gotowania, podczas realizacji jednego z setek przepisów z aplikacji My Tefal, urządzenie informuje nas o każdym kolejnym kroku.

Po sparowaniu Cook4Me z telefonem mamy pełną synchronizację - podczas gotowania otrzymujemy powiadomienia zarówno na telefonie, jak i na ekranie multicookera, co sprawia, że nie ma możliwości przeoczenia żadnego etapu. Sama aplikacja zasługuje również na pochwałę. Przede wszystkim jest w pełni darmowa, czytelna i łatwa w obsłudze. Zawiera także niemal 900 przepisów, które możemy łatwo przenieść na Cook4Me. Obejmuje dania mięsne, wegetariańskie, rybne, a także przystawki, zupy - ilość dostępnych filtrów robi wrażenie. Aplikacja oferuje również paczki tematyczne lub sezonowe oraz propozycje dopasowane do konkretnych diet, przygotowane przez zespół Tefal i influencerów, takich jak kucharze i dietetycy.

Co interesujące, w aplikacji możemy dodawać własne pomysły na dania i zaplanować z nich jakiś posiłek, co jest niezwykle pomocne podczas weekendowego porządkowania lodówki. Wprowadzamy po prostu dostępne składniki, a na podstawie listy Cook4Me proponuje nam przepisy. Warto także wspomnieć o planerze przepisów, który ułatwia organizację codziennego menu.

Oczywiście, istnieje również aspekt społecznościowy - możemy dodawać swoje własne przepisy do aplikacji, oceniać przepisy innych użytkowników i korzystać z nich zgodnie z własnym uznaniem. Osobiście, oceniam aplikację na 6 w skali od 2 do 5. Albo inaczej - wraz z jej współpracą z Cook4Me, zasługuje na ocenę 11 w skali od 1 do 10.

Prosta obsługa, pyszne jedzenie

Multicooker od Tefal posiada z mojej perspektywy dwie kluczowe zalety: niezwykle łatwą obsługę oraz zdolność wzbogacania potraw o intensywny smak, który trudno osiągnąć w trakcie tradycyjnego gotowania. Pierwsza z tych cech nie wymaga wielu komentarzy, jednak chciałbym się nią podzielić. Co do drugiej zalety - wydaje mi się, że lepszy, bardziej intensywny smak potraw wynika z zastosowania specjalnej techniki gotowania, charakterystycznej dla szybkowaru. Dzięki gotowaniu pod ciśnieniem potrawy są gotowe szybciej, co przekłada się na ich doskonały smak. A zważywszy na moje zainteresowanie kulinariami, to urządzenie po prostu pozwala mi się w nich zanurzyć.

Jeśli chodzi o wygodę obsługi, to dotykowy ekran odgrywa tu kluczową rolę, ponieważ można go obsługiwać podobnie jak smartfona, co wszyscy doskonale znamy jako szczyt ergonomii. Sam Cook4Me to natomiast synonim planowanego gotowania.

Proces ten polega na wyborze przepisu, uruchomieniu go na urządzeniu lub w aplikacji, a następnie rozpoczęciu gotowania. Otrzymujemy krok po kroku szczegółowe instrukcje, które prowadzą nas przez każdy etap przygotowywania potrawy, eliminując ewentualne zagubienie. Każdy etap gotowania jest precyzyjnie odmierzony pod względem czasu, co gwarantuje doskonałe rezultaty.

Efektem tego rodzaju gotowania jest nie tylko pyszne jedzenie, ale także oszczędność miejsca na kuchennym blacie - nie potrzebujemy kombinacji patelni i garnka. Dodatkowo, zyskujemy również oszczędność czasu, gdyż gotujemy szybko i efektywnie. Warto również podkreślić realną oszczędność energii, ponieważ do gotowania używamy tylko jednego urządzenia, eliminując potrzebę korzystania z prądożernej płyty indukcyjnej, patelni i dwóch garnków.

Cook4Me to zatem nie tylko oszczędność energii, ale także podniesienie standardów przygotowywania posiłków na wyjątkowo efektywny poziom. Proces gotowania został zaprezentowany w materiale wideo, na przykładzie przygotowania chili sin carne, gdzie wyraźnie widać wygodę pracy z tym innowacyjnym urządzeniem - od podsmażania składników do dodawania kolejnych elementów, stanowi prawdziwą przyjemność!

Warto wybrać Tefal Cook4Me Touch Pro?

Ostateczne pytanie brzmi: dla kogo Tefal Cook4Me Touch Pro stanowi doskonały wybór? Wypowiadam się od razu, ponieważ wydaje mi się, że ocena tego urządzenia jest dość jednoznaczna, prawda? Otóż tak, to niesamowite urządzenie, które według mojej oceny nie posiada rażących wad. Oczywiście, mogłoby być nieco mniejsze, ale przecież fizyki się nie oszuka. Poza tym, wygoda gotowania i efektywność tego sprzętu robią naprawdę imponujące wrażenie.

Jeśli chodzi o pytanie zamykające – dla kogo Cook4Me Touch Pro jest idealny? Bez wątpienia dla każdego, począwszy od tych, którzy gotują umiarkowanie, aż po tych, którym czas sprawia ograniczenia. Cook4Me pozwala szybko przyrządzić pełnowartościowe posiłki i służy pomocą na każdym etapie gotowania. Dlatego moim zdaniem, świadomie zrezygnować mogą jedynie ci, którzy trzymają się diety pudełkowej, chociaż... na tym zakończę inaczej. Jeśli ktoś skomponuje sobie plan posiłków, gotowanie z Cook4Me będzie wystarczająco szybkie i ekonomiczne, że dieta pudełkowa przestanie wydawać się tak atrakcyjnym rozwiązaniem.

A co z małymi kuchniami? Urządzenie jest dość duże, ale można znaleźć rozwiązanie – przecież nie musimy umieszczać go na blacie, prawda? Spokojnie można ustawić urządzenie na płycie indukcyjnej, której w zasadzie nie używamy podczas korzystania z Cook4Me. Dodatkowo, pozytywem jest to, że podczas dekompresji po gotowaniu pod ciśnieniem para szybko rozchodzi się do pochłaniacza lub okapu. Podsumowując, Tefal Cook4Me Touch Pro to doskonałe wyposażenie, które z powodzeniem spełni oczekiwania każdego.

Opinia o Tefal Cook4me Touch Pro Plusy mnogość trybów pracy: od smażenia po gotowanie pod wysokim ciśnieniem

łatwa obsługa

wbudowana waga

mnóstwo dobrych przepisów w aplikacji

możliwość tworzenia własnych przepisów

smak przygotowywanych potraw

łatwe czyszczenie

realna oszczędność czasu

podpowiedzi podczas gotowania Minusy mógłby być ciut tańszy

krótki przewód zasilający

mało przepisów w aplikacji na proste dania

szkoda, że akcesoria do pieczenia trzeba dokupić osobno

Ocena Tefal Cook4Me Touch Pro 94% 4.7/5

