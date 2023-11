Wymiana uprzejmości pomiędzy sympatykami systemów Android i iOS trwa od wielu lat. Można odnieść wrażenie, że obydwa obozy są głęboko przekonane co do swoich racji i najnowsze badanie tylko to potwierdza. Jest o tyle interesujące, że dotyczy Polaków.

Badanie użytkowników smartfonów w październiku 2023 r. przeprowadził Komputronik. Wzięło w nim udział 6607 osób, które podzielono na wstępie na dwie grupy - użytkowników telefonów z systemem Android i tych, którzy posiadają iPhona z systemem iOS. Okazało się, że 91 proc. użytkowników Androida i 92 proc. posiadaczy urządzenia z iOS nie chce zmieniać smartfona na taki z innym systemem operacyjnym.

Polacy wierni raz wybranemu systemowi w telefonie

– Wszyscy wiemy, że świat dzieli się na iphonowców i androidowców. Chcieliśmy wiedzieć co Ich różni. Jakie mają podejście do ewentualnych zmian telefonów i z jakich powodów merytorycznych wybierają konkretne telefony. To ważne, tym bardziej, że jesteśmy po kolejnej dużej premierze iPhona i cały czas obserwujemy poszerzanie się oferty telefonów z Androidem, szczególnie o azjatyckie produkcje, często atrakcyjne cenowo i technologicznie, takie jak TECNO, Xiaomi, realme czy OPPO – mówi Karolina Pietz-Drapinska, dyrektor marketingui PR Komputronik.

Jednocześnie z wyników opisywanego badania wynika, że Polacy wymieniają telefony najczęściej co 3 lata. 77 proc. użytkowników platformy iOS deklaruje, że zawsze kupuje nowy telefon. Używane urządzenie (czasami lub zawsze) wybiera tylko 14 proc. preferujących platformę Apple. W przypadku Androida na nowe telefony stawia 81 proc., a na używane 12 proc. osób wolących oprogramowanie od Google.

Z badań przeprowadzonych przez Komputronik wynika też, posiadacze iPhonów stawiają na nie z powodu jakości zdjęć (62 proc.) i szybkości procesora (53 proc.). Mniej ważna jest dla nich pojemność baterii (41 proc.), zasoby pamięci (34 proc.) czy jakość nagrywanych filmów (28 proc.). Wybierający telefony z Androidem najczęściej kierują się procesorem (61 proc.), pojemnością baterii (59 proc.) i wbudowaną pamięcią (50 proc.). Też nie skupiają się na jakości nagrywanych filmów, za istotny parametr wskazało to tylko 15 proc. użytkowników.

– Miłość czasem bywa ślepa, ale jeśli wybór telefonu związany jest z jakąś konkretną jego cechą to czasem klienci potrafią długo analizować każdy szczegół i porównywać produkty. W Komputronik zauważamy też istnienie grupy odbiorców, którzy szukają ofert w sieci, ale muszą sami dotknąć, przeklikać i zapytać. Stąd wiele osób korzysta z naszych salonów stacjonarnych, gdzie dodatkowo i od razu może skorzystać choćby z opcji zabezpieczenia ekranu – dodaje Rafał Rysiew, Business Unit Manager, Dział Zarządzania Produktami Komputronik.