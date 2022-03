Technologia to nie tylko niezrozumiałe odkrycia, nudne premiery i mało interesujące produkty. Ostatnie lata zaowocowały wysypem najróżniejszych, kuriozalnych sytuacji, które stały się bazą dla memów.

Technologia (a właściwie postęp technologiczny) wydaje się dziś być nieodłącznym elementem naszego życia. Nie ma miesiąca… Ba! Nie ma tygodnia, by jakiś duży producent nie zapowiedział nowego, rewolucyjnego produktu, który na pewno poprawi komfort życia i ułatwi codzienne funkcjonowanie. Otrzymujemy coraz wydajniejsze komputery, coraz większe smartfony i coraz bardziej ekologiczne samochody. Przynajmniej tak to wygląda w teorii...

W praktyce różnie bywa z tymi „rewolucyjnymi” zapowiedziami producentów. Czasami rzeczywiście są spełnione, ale nieraz... jakby nie do końca, co doprowadza nas do śmiechu (przy czym nierzadko jest to śmiech przez łzy). Niektóre produkty i zjawiska stały się tak kultowe, że zyskały status mema. Oczywiście, często przez mniejsze lub większe wyolbrzymienie problemu internetowych śmieszków, ale mimo wszystko otrzymały pewną szyderczą łatkę, która już do nich przylgnęła na stałe.

Najlepsze memy technologiczne. Sprawdź czy znasz wszystkie i ich znaczenie.

Efekt jest taki, że ostatnie lata przyniosły wysyp niezliczonych memów technologicznych, które nabijają się dosłownie ze wszystkiego i ze wszystkich. Produktów, usług czy nawet podejścia producenta. Zebraliśmy, naszym zdaniem, najlepsze memy technologiczne, które w prześmiewczy sposób opisują dzisiejszą technologię. Zapnijcie pasy, ubierzcie dobrze papcie (bo mogą spaść) i scrollujcie dalej.

Niezniszczalna Nokia 3310

Zaczynamy prawie od prehistorii, czyli od czasów kultowej Nokii 3310 (tej pierwszej z 2000 roku, bo w 2017 roku producent zdecydował się na wydanie unowocześnionej wersji). Telefon obrósł legendą niezniszczalnej konstrukcji, która podobno przy upadku była w stanie... rozbijać kafelki. Rzecz jasna przy okazji pojawiła się masa memów na ten temat.

Coraz większe iPhone'y

Skoro już jesteśmy przy telefonach, nie sposób nie wspomnieć o memach z iPhonem – smartfon Apple z generacji na generację stawał się coraz większy, co skutkowało sarkastycznymi memami z prognozami dotyczącymi wielkości kolejnych modeli. O irono obecnie to iPhone SE jest teraz jednym z nielicznych małych smartfonów dostępnych na rynku. No ale prześmiewcze memy pozostały.

Zdzierstwo Apple

No i oczywiście… Apple. Synonim firmy kasującej pieniążki za wszystko za co można dodatkowo skasować klienta. Kółka do obudowy? Dopłać 3500 zł. Ładowarka do smartfona? Poproszę 100 zł. A może ściereczka do wyświetlacza? Jedyne 100 zł. No, ale przecież wyznawcy Apple'a nie wypada nie kupić. Tej postawy też nie mogło zabraknąć na memach.

AMD: Wincyj rdzeniuf

Rozwój technologii nie mógłby się obyć bez zwiększania wydajności komputerów. Jakiś czas temu firma AMD była tutaj kojarzona… z uporczywym zwiększaniem liczby rdzeni procesorów FX Bulldozer bez znacznego zwiększania ich wydajności, co oczywiście zaowocowało powstaniem kultowego mema „wincyj rdzeniuf”. Dobrze, że później producent zmienił strategię i przygotował całkowicie nowe układy Ryzen.

Gorące karty graficzne Nvidii

Swego czasu memami srogo oberwała też Nvidia. Oczywiście chodzi o kultowe karty graficzne GeForce GTX 400 z generacji Fermi, które ze względu na osiągane temperatury często były porównywane do… patelni (nota bene niektórzy nawet próbowali na nich smażyć jajka).

Moda na podświetlenie RGB LED

No i oczywiście sławne RGB LED. Podświetlenie RGB zawitało praktycznie do wszystkich podzespołów i akcesoriów komputerowych – począwszy od klawiatur i myszek, przez karty graficzne, a na zasilaczach skończywszy. Dla jednych jest to świetny sposób na upiększenie PC-ta, dla innych największa zaraza XXI wieku. Dla nas jeden z najlepszych tematów na mema.

Uporczywe aktualizacje Windowsa

Wśród naszej kolekcji nie mogło zabraknąć tematu… natarczywych aktualizacji Windowsa. System potrafił wyświetlić komunikat o aktualizacji w najmniej spodziewanym momencie. Mało tego! Usługa Windows Update wręcz dobijała się do nas, by wymusić zainstalowanie poprawek. Rzecz jasna taka sytuacja nie mogła obejść się bez reakcji internetowych śmieszków.

Prawdziwe źródło zasilania elektryków

Ostatnie lata to też ogromny rozwój elektrycznych samochodów, które mają być bardziej ekologiczne od tradycyjnych, spalinowych… a przynajmniej tak to wygląda w teorii. W sieci nie brakuje memów, które szydzą z prawdziwego, nieekologicznego źródła zasilania elektryków. Oj, czujemy, że jeszcze dużo czasu upłynie, aż mem zdezaktualizuje się w naszym kraju...

Tesla Cybertruck - samochód mem

W naszym zestawieniu nie mogło też zabraknąć samochodu Tesla Cybertruck – jego konstrukcja jest tak brzydka oryginalna, że doczekała się niezliczonej ilości memów. Czy jest aż tak źle? Wygląd to oczywiście kwestia gustu. Wielki pick-up niektórym się podoba i uważają go za szczyt motoryzacyjnych marzeń, a inni porównują go do samochodu zaprojektowanego przez 4-latka (podobno o imieniu Elon...).

Poprawność polityczna Netflixa

No i chyba jeden z najbardziej współczesnych memów, dotyczących poprawności politycznej w produkcjach Netflixa. Ostatnio często znajdziemy tutaj więcej czarnoskórych aktorów, niż wynikałoby to z pierwowzorów dzieł. Przypadek? No chyba jednak nie do końca...

Z technologii też można się pośmiać? A można jak najbardziej, jeszcze jak

Postęp technologiczny potrafi być pasjonujący, ale potrafi być też… absurdalny. W takiej sytuacji można klnąć, ale można też odreagować przygotowaniem prześmiewczego mema, który w karykaturalny sposób przedstawi dane zagadnienie (a przy okazji rozbawi innych). My polecamy to drugie rozwiązanie.

Jeśli macie inne propozycje kultowych memów technologicznych, koniecznie wrzućcie je w komentarzu. Na pewno uzbiera się z tego niezła kolekcja, bo przecież każdy ma swoją autorską klasyfikację legendarnych memów.