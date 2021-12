Rok 2021 już za nami - i choć trudno o nim mówić jak o odległej przeszłości, to wiele wydarzeń, którymi żyliśmy nie tak dawno temu - już zdążyły uciec nam z pamięci. Przypomnijmy zatem najważniejsze wydarzenia w technologii 2021 roku.

Wspominamy ubiegły rok pod względem tego, co działo się w technologii (i nie tylko). Jakie wydarzenia zapisały nam się w pamięci?

W 2021 jednym z najbardziej zapadających w pamięć wydarzeń była globalna awaria Facebooka, Instagrama i Messengera. Pamiętacie o niej jeszcze?

Część wydarzeń pominęliśmy świadomie. O tych, o których zapomnieliśmy, przypomnijcie nam w komentarzach - śmiało.

Dla wielu to był trudny rok

Wszystko oczywiście za sprawą pandemicznej sytuacji na świecie, która co prawda swój początek ma już w 2020 roku, to do dziś odciska swoje piętno w każdym możliwym miejscu.

Dla wielu ostatnie 12 miesięcy będą kojarzyć się dość negatywnie - stale drożejąca elektronika, a nawet jej brak, rosnące ceny prądu - to wszystko kontynuujemy w 2022 roku z nadzieją, że w końcu “będzie dobrze”. Mimo wszystko - przypomnijmy, czym żyliśmy w 2021 roku.

Styczeń

W nowy rok, 12 miesięcy temu weszliśmy z niezbyt przyjemnymi nowościami - ASUS zapowiadał podwyżki cen podzespołów i co tu dużo mówić - wystarczy odwiedzić jakikolwiek sklep elektroniczny i uświadomimy sobie, że zapowiedzi sprawdziły się w 100%.

Nieco bardziej pozytywnym akcentem była z kolej premiera trzech modeli Samsung Galaxy S21. Poza tym mieliśmy okazję być świadkami premiery karty graficznej, z której dostępnością do dziś są problemy - GeForce RTX 3060.

Flagowiec Samsunga zaprezentowany na początku 2021 roku - Galaxy S21

Styczeń zakończyliśmy pozytywnymi akcentami - potwierdzeniem uruchomienia polskiego sklepu Amazon.pl (co nastąpiło nieco później), a także innowacją od Xiaomi - technologią Mi Air Charge, która umożliwia bezprzewodowe zdalne ładowanie smartfonów.

Luty

Drugi miesiąc 2021 roku nie był łaskawy dla CD Projekt RED, który został wówczas zhakowany, a hakerzy zagrozili wyciekiem kodu Cyberpunk 2077 i Wiedźmin 3. Wycieku jako takiego nie było, ale kody i tak zostały sprzedane - ot, komuś widocznie bardzo zależało na tych danych.

Od tego czasu o sprawie cicho, Internet o wszystkim zapomniał, bo były ważniejsze tematy, jak na przykład możliwość zamówienia Starlinka - kosmicznego Internetu od Elona Muska. Pojawiła się też konkretna cena za usługę, która skutecznie ograniczyła ilość potencjalnych klientów.

Kosmiczny Internet Muska - Starlink na niebie

Poza tym luty był interesujący dla fanów gamingu - zostało wówczas zapowiedziane Diablo II: Resurrected, a także trwała wielka polska impreza dla graczy: IEM Katowice. Co prawda - niestety w formie online, ale wydarzenie na szczęście nie zostało odwołane.

Emocjonowaliśmy się lądowaniem łazika Perseverance na Marsie, z którego to zostało nagrane niesamowite wideo.

Koniec lutego to z kolei coś z kategorii smartfonów. W Polsce miała miejsce premiera najbardziej wypasionego Xiaomi - Mi 11. Być może ktoś z Was się na niego skusił - dajcie znać w komentarzach, jeśli tak.

Marzec

W tym miesiącu powód do dyskusji i batalii w Internecie miało lobby zwolenników GeForce i Radeona, albowiem AMD zapowiedziało w marcu pogromcę mocarnego RTX 3070 - Radeon RX 6700 XT. W świecie podzespołów to jednak nie wszystko. W tym czasie Intel zaprezentował procesory Rocket Lake, które są bezpośrednią konkurencją Ryzen 5000.

Podobnie jak w lutym, ekipa Xiaomi postanowiła nieco namieszać na rynku mobile również w marcu przedstawiając modele Redmi Note 10 (Pro i 10S) z aparatem 108 Mpix na pokładzie. Poza nim - rynek urządzeń mobilnych powiększył się o kolejnego budżetowca - POCO X3 Pro, który w cenie do 1000 zł do dziś jest świetnym wyborem.

Redmi Note 10

W marcu wiele dyskusji wzbudził również wywiad, który Bill Gates udzielił polskim mediom. Rozmowa dotyczyła m.in. powrotu do normalności, który zdaniem Gates-a ma nastąpić do końca 2022 roku. Jest jeszcze szansa!

Pożar serwerwoni OVH spowodował, że kilka dużych stron padło (w tym zbiornik - wiem od znajomego)

Docieramy na szczęście do końca marca i muszę przyznać, że działo się wówczas naprawdę dużo, a największa petarda i tak dopiero przed nami - patch 1.2 do Cyberpunk 2077 poruszył całą społeczność graczy. Miało być pięknie, ale ostatecznie oczekiwania o załataniu wszystkich błędów musiały pozostać nadal w sferze marzeń.

Tego samego nie można powiedzieć o premierze Xiaomi Mi Band 6, która - jeśli jest dla Was marzeniem - kosztuje niewiele ponad 140 zł, a zatem to całkiem tanie do zrealizowania marzenie.

Kwiecień

Za ten miesiąc możemy postawić wirtualny znicz dla LG, które ogłosiło, że rezygnuje z produkcji smartfonów. Jeśli zatem macie jakiś model schowany w szafie - zostawcie go jako relikt przeszłości.

Poza tym pojawiła się gratka dla posiadaczy konsol Microsoftu - absolutny hit, GTA V trafiło do biblioteki Xbox Game Pass (na wiele miesięcy), gwarantując tym samym, że wielu graczy zamknęło się w swoich piwnicach i nie docierały do nich nowinki ze świata.

W postać Franklina (prawie za darmo) na wiele miesięcy mogli wcielić się posiadacze Xboxów za sprawą GTA V w Xbox Game Pass

Jeśli wydaje Ci się, że jesteś wśród tych osób, to szybki skrót: w kwietniu miał miejsce lot helikoptera Ingenuity na Marsie (z niewielkim opóźnieniem, ale jednak doszedł do skutku). Jeśli już jesteśmy w temacie Kosmosu - kosmicznie wystrzeliła wartość kryptowaluty Dogecoin (bo Elon Musk napisał kilka słów na Twitterze), a Apple zaprezentowało tablet, którego najdroższa konfiguracja przekracza cenę 10.000 zł - iPad Pro.

Wróćmy jednak na ląd - w kwietniu poza GTA V w Game Passie, mogliśmy również pobrać Horizon: Zero Dawn za darmo na konsole Sony, a CD Projekt RED “pochwalił się” swoimi wynikami sprzedaży Cyberpunk 2077. Jeśli myślicie, że były spektakularnie wysokie, to jesteście w błędzie.

Oprócz tego poznaliśmy cenę topowego na tamten czas Xiaomi Mi 11 Ultra, która u wielu fanów marki wywołała niemałe rozczarowanie (5699 zł w momencie premiery), a Nvidia postanowiła pokazać środkowy palec górnikom i zablokowała możliwość kopania kryptowalut na karcie GeForce RTX 3060.

Maj

Och, maju! Miesiąc, kiedy na dobre zapominamy o ponurych minionych miesiącach i cieszymy się ładną pogodą za oknami. Niestety o radości nie można mówić w przypadku posłów, którzy skarżyli się na nowy system do głosowania w Sejmie. Co było z nim nie tak? Ano tyle, że “innowacja” za 5 mln zł była jakby nie z 2021 roku, a to za sprawą obecności portu mini-USB do ładowania. Tak, mini-USB. Pamiętacie go jeszcze? No właśnie.

Przykrość sprawiła nam również premiera kart GeForce RTX 3080 Ti i 3070 Ti, której termin został przesunięty, ale także zapowiedź kryzysu na rynku SSD.

Bitcoin stale zalicza wzloty i upadki, ale ten majowy krach zapamiętamy na długo

W maju miał też miejsce krach Bitcoina - i choć na rynku kryptowalut podobne spadki i wszelkiego rodzaju wahania na wykresie nie są zaskakujące, wówczas odnotowano zmianę z 58 tys. USD do 38 tys. USD. Dziś jak wiemy - Bitcoin znów ma się dość dobrze, ale kto wie, co przyniesie przyszłość.

Ostatnia wiadomość tego miesiąca - tym razem bardzo dobra - to premiera Androida 12. Zgryźliwi powiedzą, że to kopia iOS - i… będą mieć rację ;).

Czerwiec

Ten miesiąc należał do Microsoftu, a to za sprawą zapowiedzi nowego Windowsa 11. To właśnie od czerwca czekaliśmy na udostępnienie wersji dostępnej dla każdego - i wtedy też wybrani mogli zdecydować się na jego przetestowanie.

W świecie gamingu również działo się dużo - zapowiedzi doczekał się Battlefield 2042, a oczekujący na Forzę Horizon 5 w końcu poznali wymagania sprzętowe gry. Dodatkowo twórcy Diablo II: Resurrected podali oficjalną datę premiery.

Dla wielu Battlefield 2042 to gra roku, dla innych - ogromne rozczarowanie

Co jeszcze działo się w czerwcu? Ano, było EURO 2020, zwiastun drugiego sezonu Wiedźmina na Netflixie z Ciri w roli głównej, ale też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poszukiwało pracownika na stanowisko informatyka. Fani kosmicznych tematów z pewnością zapamiętali jeszcze zaćmienie Słońca, które niestety nie należało do najbardziej spektakularnych.

Lipiec

Lipiec zaczął się pozytywnie dla wszystkich elektromobilnych świrów - rząd przedstawił wówczas program wsparcia zakupu elektryka, a więc była to “dobra” okazja na zakupy.

Przy okazji elektryków - to właśnie w lipcu do pierwszych klientów zaczęła docierać Tesla Model S Plaid, która w 2 sekundy osiąga 100 km/h i jak się okazuje - potrzebuje 3 godziny do ugaszenia jej w wyniku pożaru. To nie był dobry początek dla tego samochodu, choć dziś już nikt o tym nie pamięta.

W Polsce żyliśmy loterią szczepionkową i zastanawialiśmy się, jak zwiększyć szanse na wygraną, a UOKiK rozpoczął działania mające na celu walkę z wywindowanymi cenami przed promocjami. A, no i nie zapominajmy o powołanej przez rząd grupie do walki z hakerami - to właśnie w lipcu powstało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Lipiec zapamiętamy ze względu na krótką awarię Google, która wystarczyła, by na chwile sparaliżować Internet

Z naszego rodzimego podwórka należy jeszcze wymienić jedno, bardzo przykre wydarzenie - zakończenie działalności nk (nasza-klasa).

Zniecierpliwieni fani rolnictwa mieli okazję podziwiać gameplay nowego Farming Simulatora 22, który z pewnością rozgrzał ich do temperatury hedera od kombajnu w trakcie żniw, ale podobne odczucia mogli mieć wszyscy, którzy otrzymali krytyczny alert bezpieczeństwa od Google o możliwości przejęcia ich haseł.

Wysokie tętno wielu użytkowników Internetu zapewniło również Google, które ot tak - padło na krótki czas (awaria dotyczyła również YouTube, a że trwała w standardowych godzinach pracy… kolejny wirtualny znicz należy postawić w tym miejscu).

Sierpień

Ten miesiąc osobiście zapamiętałem najlepiej - ale to być może za sprawą tego, że miałem wówczas urlop. Wydaje mi się, że branża technologiczna również na ten okres zaplanowała sobie krótką przerwę.

W sierpniu nie działo się zbyt wiele. Najważniejsze wydarzenia to na pewno pojawienie się serwisu streamingowego Viaplay w Polsce (choć może to trochę naciągane, bo… kto z Was z tego korzysta? No chyba, że chciecie oglądać Robera Lewandowskiego na żywo), Netflix zmienił ceny abonamentu w Polsce (na którym w międzyczasie zadebiutował Wiedźmin: Zmora Wilka), a na sieć kryptowalut Poly Network dokonano ataku z wyniku czego hakerzy wzbogacili się o 600 milionów dolarów (ale po kilku dni postanowili je oddać).

Ładny, czy brzydki ten Windows 11? Nieważne. Ważne, że w końcu poznaliśmy jego oficjalną datę premiery

W tym miesiącu poznaliśmy również ceny, zaprezentowanego miesiąc wcześniej, systemu w chmurze Windows 365, a pozostając w temacie Microsoftu - firma ogłosiła datę premiery Windows 11.

Graczy ucieszył nowy, 8-minutowy gameplay Forza Horizon 5, a w oczekiwaniu na premierę gry mogli odebrać A Plague Tale: Innocence za darmo z Epic Games Store.

Wrzesień

Ten miesiąc bez wątpienia należał do Apple. Już od początku września cały Internet niemal codziennie dyskutował o tym, co pojawi się na nadchodzącej konferencji Apple (z ogłoszonym oficjalnie terminem). Premiera nowych iPhone’ów 13, Apple Watch Series 7, iPada oraz iPada mini a także kilku nowości w Apple TV+. To wszystko nie schodziło z ust klawiatur internautów, którzy kolejny raz mogli toczyć wojenki ze wszystkimi, którzy mieli inne zdanie na temat działań firmy z Cupertino.

Trzeba przyznać, że Apple zrobiło najwięcej szumu we wrześniu 2021

Poza Apple, ważnym wydarzeniem (choć dość około technologicznym) była premiera wiedźmińskich eliksirów od Oshee - napojów inspirowanych światem Geralta, które nadal można kupić w sklepach.

Delikatne zatrzęsienie miało miejsce również w świecie fotografii. Premiery doczekał się bowiem profesjonalny bezlusterkowiec Canon EOS R3. Zatrzęsienie w nieco gorszym tego słowa znaczeniu dotyczyło też premiery Diablo II: Resurrected, podczas której serwery nie wytrzymały oblężenia graczy i jakby to ująć zgrabnie - płatały figle.

Oprócz tego, Polacy oficjalnie mogą od września zamawiać internet satelitarny Starlink, choć jego cena nadal nie jest atrakcyjna.

Październik

Globalna awaria Facebooka, Messengera i Instagrama - to wydarzenie, które sparaliżowało cały świat - a miało miejsce już na początku miesiąca. Kilka godzin bez dostępu do tych popularnych komunikatorów i serwisów społecznościowych spowodowały, że wiele osób myślało, że nie działa Internet.

Awaria Facebooka, Instagrama i Messengera dotknęła cały świat i była jedną z największych (jeśli nie największą) ostatnich lat

Z nieco bardziej przyjemnych tematów - premiery wreszcie doczekał się Windows 11. Każdy chętny (z komputerem spełniającym wymagania) może od tego czasu wykonać darmową aktualizację ze starej, dobrej dziesiątki. Choć na premierę Windows 11 miał sporo wad.

Zapowiedzi doczekała się przy okazji lodówka w kształcie nowego Xboxa Series X, a Apple postanowiło zaskoczyć nas kolejną premierą. Tym razem był to nowy MacBook Pro, którego cechą charakterystyczną jest notch - dokładnie taki, jak w iPhone’ach. To rozwiązanie jednak mogło budzić zbyt mało kontrowersji, dlatego Apple wprowadziło do sprzedaży ściereczkę do czyszczenia za 100 zł (kto bogatemu zabroni).

Październik chciało też podbić Google przedstawiając swoje nowe smartfony - Google Pixel 6 i 6 Pro, które są królami wydajności, jeśli chodzi o smartfony z Androidem. Czy to wydarzenie podbiło nasze serca? Chyba nie - ważniejsze było pojawienie się Squid Game na Netflixie i to właśnie Koreańczykom należą się brawa za stworzenie hitu, który był absolutnym fenomenem dla wielu widzów.

A, przy okazji w Polsce pojawił się konkurent Netflixa - Amazon Prime Video.

Listopad

Nie zrozumcie mnie źle, ale im bliżej końca roku jesteśmy - tym w świecie technologicznym dzieje się o wiele mniej. Listopad zwiastuje właśnie to, co czeka nas w grudniu - czyli absolutnie nic ciekawego. I w przypadku minionego listopada było nie inaczej.

Jeśli miałbym wskazać najważniejsze wydarzenie tego miesiąca, to byłoby to zamknięcie polskiej strony dla dorosłych - Roksa.pl (dowiedziałem się od wspomnianego wcześniej znajomego). Inne warte wspomnienia rzeczy? Może premiera filmu Czerwona Nota na Netflixie (z gwiazdorską obsadą), błąd Glovo w wyniku którego udostępniono kod rabatowy na 125 zł albo zażegnanie 2-dniowej awarii Roblox, która uniemożliwiła grę dziesiątkom tysięcy graczy.

Zamknięcia Roksy naturalnie nie mogło zabraknąć w tym podsumowaniu

Listopad nie był również najlepszy dla kierowców podróżujących po polskich autostradach. Ci musieli na dobre przyzwyczaić się do nowego systemu płatności za płatne odcinki dróg (e-TOLL), który dwoma słowami - jest beznadziejny.

W świecie gier stabilnie - premiera Diablo IV została opóźniona (na min. 2023 rok), Forza Horizon 5 doczekała się genialnych ocen, a twórcy Farming Simulator 22 pokazali aż 400 maszyn do wyboru w grze - wow!

Przy okazji też, przeciwnicy elektromobilności mogli ponabijać się z awarii aplikacji Tesli, która unieruchomiła samochody na całym świecie, a przeciwnicy Ekipy otwierali szampany na wieść o tym, że spółka na giełdzie okazała się absolutnym niewypałem.

Grudzień

Gdyby nie premiera drugiego sezonu Wiedźmina na Netflix, to grudzień naprawdę byłby bardzo skromny. To w końcu miesiąc podsumowań, przygotowań na kolejny rok - i raczej niewiele nowego może się w tym czasie wydarzyć (co potwierdza np. Nvidia, która planuje cztery nowe karty RTX 3000, ale dopiero po Nowym Roku).

Wracając do podsumowań - jedno z nich udostępniło Google - a w nim wszystko, czego szukaliśmy w 2021 roku. Podsumowaniem można też nazwać The Game Awards 2021 i na upartego - jeśli podsumujemy swoje wydatki z ostatnich miesięcy w portfelu gracza, może się okazać, że przydałyby się jakieś darmowe gry - i z pomocą przyszedł Epic Games Store, który rozdał aż 15 darmowych tytułów. A skoro przy kasie jesteśmy, to prąd strasznie podrożeje.

Czego szukaliśmy w Google w 2021 roku? Firma przygotowała podsumowanie wyszukiwań

Grudzień zakończyliśmy wystrzeleniem teleskopu Webb w Kosmos i… pozwem byłej moderatorki TikToka, która zarzuca firmie brak wsparcia psychologicznego.

“Wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy”

Czy te historyczne już słowa możemy wypowiedzieć w kontekście 2021 roku? Cóż, każdy oceni to indywidualnie. Osobiście mam nadzieję, że każdy z Was może nazwać wspaniałym chociaż jeden miesiąc minionego roku.

Jeśli Waszym zdaniem w naszym podsumowaniu zabrakło jakichkolwiek wydarzeń, które dotyczyły świata technologicznego (choć również tematów około-technologicznych), to koniecznie napiszcie o tym w komentarzu.

Podzielcie się z nami, co najbardziej zapadło Wam w pamięć z 2021 roku. Zdecydujcie też jakie produkty były najlepsze w 2021 w plebiscycie na Produkt Roku wg Czytelników benchmark.pl