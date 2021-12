Wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy. Może i przełomowych rozwiązań oraz urządzeń wywołujących efekt wow pokazano jak na lekarstwo, ale już śmiechów z ułańskiej fantazji co niektórych i wynikających z niej klap nie brakowało. A to podobno zdrowe.

2021 rok w branży technologicznej był świetny. Dla maruderów

Zanim ktoś oczarowany tegorocznymi premierami podniesie larum, spokojnie. Nie jest tak, że minione dwanaście miesięcy nie przyniosło niczego interesującego. Ba, wskazaliśmy już nasze nominacje w plebiscycie na Produkt Roku 2021, czekamy teraz na Wasze propozycje i w końcu przejdziemy do głosowania oraz wyłonienia zwycięzców. I o nich pewnie będzie jeszcze okazja porozmawiać.

Tymczasem jednak płynnie przejdźmy do tego, na co w roku 2021 patrzyło się z nerwami, niesmakiem, politowaniem, ale niekiedy i z uśmiechem, bo są sytuacje, że nic innego nie zostaje. Temat został zagarnięty tu bardzo szeroko, szansę załapania się do zestawienia miały firmy, o rozwiązaniach i produktach których piszemy na co dzień. Pojawiło się naprawdę sporo powodów do uaktywnienia się maruderów. A ich krytyczne głosy wcale nie były nieuzasadnione. Ba, wydaje się, że niekiedy cierpliwość tracili zazwyczaj wyrozumiali i gotowi płacić niemało za niemal wszystko z logo lubianej przez siebie marki.

Bezczelny skok na kasę z GTA: The Trilogy - The Definitive Edition

Pandemia dała producentom i wydawcom gier niezłe alibi, lawina opóźnień wyczekiwanych premier była ogromna. Jednocześnie pojawiło się sporo gier wydawanych naprędce, które okazały się wielkim rozczarowaniem. I dotknęło to także tradycyjnie pojawiających się wszelkiej maści remasterów. A przecież powinno być łatwiej, prawda? Gotowa baza wymagająca jedynie odświeżenia, a skoro zabiera się do tego nie byle kto bo Rockstar, można kupować w ciemno.

Kupiliście? To już pewnie dołączyliście do grupy „nigdy więcej przedsprzedaży”. Nie dość, że Rockstar zażyczył sobie za tę kolekcję wysokiej ceny to jeszcze nie pokusił się nawet o minimum przyzwoitości. Walka o największą tegoroczną klapę na rynku gier jest zażarta, ale GTA: The Trilogy - The Definitive Edition przebija chyba nawet Battlefield 2042 i eFootball 2022. Tak niestrawnego odgrzewanego kotleta nie było dawno. Błędami, jakie się tutaj znalazły można by obdzielić dziesiątki gier. A i o optymalizację nie zadbano. Łatki, przeprosiny i darmowe gry dla kupujących ten wykwit? Dziękuję, obejdzie się. Aha. Na GTA 6 też się nie nastawiajcie, bo podobno prace nie idą najlepiej. Długo się nie pojawi, a i apetyty teraz jakby nieco mniejsze.

Koniec przygody LG ze smartfonami

Niby człowiek wiedzioł... 5 kwietnia oficjalnie ogłoszono, iż LG wycofuje się z produkcji i sprzedaży smartfonów. Zdaję sobie sprawę, że to może nieco niespodziewana pozycja w całym zestawieniu. Nie każdy przejął się taką decyzją tego producenta. W dużej mierze zależeć może to od tego, jakie ma z nim skojarzenia.

No bo nietrudno o rozbieżności. Po doświadczeniach np. z serią LG V lub większością modeli z serii LG G da się za Koreańczykami zatęsknić. Z drugiej strony i tu były wyjątki, nieco przekombinowane propozycje w postaci np. modułowego LG G5. Ale najbardziej brutalnie LG zaczęło zderzać się z sektorem budżetowych smartfonów, tam przestało mieć cokolwiek do powiedzenia, zupełnie nie poradziło sobie z rozpychającą się konkurencją, głównie z Xiaomi. Pod koniec sprzedawało już chyba tylko to, co udało się upchnąć w ofertach operatorów.

Nie wypada zarzucać LG stagnacji, bo pomysłów miało naprawdę sporo. Może nawet za dużo? Nie wszystkie eksperymenty okazywały się trafne, trudno było dostrzec jakąkolwiek spójność w ofercie (pod koniec jeszcze bardziej namieszano LG Wing i LG Velvet). Marketingowo też było przeciętnie, jakby ktoś cały czas błędnie sądził, że marka LG jest na tyle silna, że będzie wystarczała do przyciągania klientów.

Koniec smartfonowej przygody LG, od dawna ledwo dyszące HTC to przybliżanie nas do czarnej w oczach niektórych wizji, iż poza Apple i Samsungiem zostaną nam same chińskie propozycje. Chociaż podobno póki co uratowało się Sony, może wyciągając wnioski także z losów LG, bo w tym przypadku całkowicie zrezygnowano z najniższej półki, skupiono się na kilku modelach rocznie, głównie topowych. I jakoś pozwala to przetrwać, ostatnio nawet zarabiać. A gdyby LG zostawiło sobie serie LG G oraz LG V i dorzucając coś ze średniej półki wydawało jak Sony 3, 4 modele rocznie? Nie pogardziłbym. A i pogrzebany ostatecznie LG Rollable zapowiadał się intrygująco, jakkolwiek fanem składanych smartfonów nie jestem i jeszcze długo nie będę.

PC? Podobno też coś się znajdzie

Mam świadomość, że w Internecie panuje trend by kreować się na eksperta od wszystkiego. I chociaż nie jest to specjalistyczny tekst, ale lekka i subiektywna wyliczanka, i powinno być to jeszcze łatwiejsze, nie będę zgrywał się na codziennie śledzącego poczytania takich zawodników jak Intel, AMD, Nvidia i innych, których podzespoły montujemy w PC.

Co innego mój, nie zawaham się użyć tego słowa, kolega Paweł. Na pytanie co w obudowach piszczało tylko się uśmiechnął i wymienił...

Paweł Maziarz Intel Core 11. generacji (Rocket Lake-S) Sprzętowe rozczarowanie 2021 roku? Wybór mógł być tylko jeden - procesory Intel Core 11. generacji (Rocket Lake-S). Jak pewnie pamiętacie, układy zadebiutowały pod koniec marca i w zasadzie nie wprowadziły żadnych rewolucyjnych zmian. Mało tego! Topowa jednostka – Core i9-11900K zaoferowała mniej rdzeni niż swój poprzednik (tj. Core i9-10900K), więc pod tym względem można nawet mówić o regresie. Nic dziwnego, że układy zostały zmiecione przez konkurencyjne Ryzeny od AMD.



Najlepsze w całej historii jest to, że premiera procesorów została przyćmiona przez układy Core 12. generacji (Alder Lake-S), które zadebiutowały... ledwo pół roku później (!). Nowsze modele okazały się nie tylko dużo wydajniejsze, ale przede wszystkim bardziej przyszłościowe, więc siłą rzeczy stały się ciekawszą propozycją dla potencjalnych klientów, a stare jednostki odeszły w zapomnienie. Cóż, chyba nawet sam Intel nie do końca wierzył w powodzenie projektu Rocket Lake-S.







Najgorsza firma roku - Facebook, za całokształt twórczości

Nie wypada zastanawiać się, czy coś złego zrobił w tym roku Facebook, ale ile tego było. Facebook czy tam Meta, chociaż i sama zmiana nazwy wydaje się tu pudrowaniem oraz próbą odwrócenia uwagi od innych kwestii. Dodatkowo promowana przy tym cała idea metawersum do wielu nie trafia. Na całe szczęście. Niech Czarne lustro pozostanie dobrym serialem, a nie wróżbą.

W całych tych rozważaniach warto pamiętać, że nie chodzi tu jedynie o najpopularniejszy portal społecznościowy, ale też wiele innych rozwiązań. Takich jak WhatsApp, o którym mówiło się głównie w kontekście kontrowersyjnych zmian w regulaminie, jakie jeszcze przed wprowadzeniem spowodowały znaczący odpływ użytkowników.

Zuckerberg i spółka mają jednak w ostatnim czasie chyba jeszcze większe problemy, z pewnością wizerunkowe. Od głupich pomysłów w stylu Instagram dla dzieci (jakby ten mało szkodził dorosłym), po cenzurę treści i zarzuty Frances Haugen. O nich i nie tylko mogliście już jednak poczytać w artykule 7 grzechów głównych Facebooka. Wedle plebiscytu Yahoo Finance to właśnie Facebook (teraz już Meta) zdobył miano najgorszej firmy 2021 roku. Gratulacje, zawsze to jakaś statuetka.

Apple, bo iPhone 13, bo szmata za stówę, bo CSAM

Apple jak dobry i bystry uczeń, który wie, że łapiąc na początku kilka dobrych ocen można później przez dłuższy czas jechać na opinii. Oby tylko nie przegiąć, co Apple robi, chociaż fani łykają wszystko nadal jak karp świeżą bułkę.

iPhone'a 13 staram się jeszcze jakoś zrozumieć, chociaż i tak przy posiadanych zaletach nie przekonuje. Już nawet nie chodzi o to, że nie przynosi większych zmian (rewolucji nie oczekiwałem) względem poprzednika. Oferowanie smartfona za ponad 4000 złotych ze 128 GB pamięci, ekranem 60 Hz i baterią, którą można ładować z maksymalną mocą 23W to nic innego jak właśnie jazda na opinii. Kup iPhone'a bo 5 lat aktualizacji (ile osób tyle lat korzysta z jednego iPhone'a?) i nowszy procesor (chociaż ten z poprzedniej generacji w zupełności wystarcza).

To jednak i tak blednie przy ściereczce do czyszczenia za stówę, niekompatybilnej z Androidem. Przynajmniej było śmiesznie w przeciwieństwie do planów wprowadzenia skanowania CSAM, czyli skanowania zdjęć przechowanych na smartfonach Apple oraz w iCloud. Podniósł się larum, bo jakkolwiek idea słuszna (walka z pedofilią), tak wybrany sposób działania mocno kontrowersyjny. Jak słusznie podkreślił Edward Snowden, jeśli dziś mogą skanować w poszukiwaniu pornografii, jutro będą mogli skanować w poszukiwaniu czegokolwiek. I to Apple, tak podobno dbające o prywatność. Dziś backdoor i niemalże pełna inwigilacja, a jutro? Zamykanie ludzi w domach, przymusowe szczepienia i chipy pod skórą?

5 innych rozczarowań technologicznych tego roku

Jaki to był rok według Was? Co najbardziej Was rozbawiło / zirytowało? Wskazalibyście na któryś 5, a właściwie z 10 wymienionych punktów czy może na coś jeszcze innego? Sekcja komentarzy czeka. Niemiłe opinie mile widziane.