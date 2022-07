Testuję Viofo A119 mini i uważam, że jest to najlepsza kamera samochodowa do 600 zł. Nagrywa dobre filmy w nocy i w dzień, z rozdzielczością 2,5K 60 kl/s. Ma wbudowany GPS, zaawansowany tryb parkingowy i własny wyświetlacz, ale można ją też obsługiwać za pomocą telefonu. Recenzja

Mały rejestrator, duże możliwości - Viofo A119 mini

Zapraszam do obejrzenia wideorecenzji najlepszej, niedrogiej kamery samochodowej, jaką miałem przyjemność testować w ostatnich latach: Viofo A119 mini. Film znajdziecie poniżej.

Viofo A119 mini ma kilka mocnych zalet, które sprawiają, że jest to jeden z najlepszych wideorejestratorów do 600 zł. Jest bezproblemowy, łatwy w obsłudze, funkcjonalny, nagrywa świetne filmy w każdych warunkach oświetleniowych i ma znakomitą relację ceny do jakości.

Viofo A119 mini - najważniejsze cechy:

małe wymiary, ale z zachowaniem wbudowanego wyświetlacza, który bywa przydatny i jest wymagany przez wielu użytkowników,

dobra realna jakość wideo 2560 x 1440 px z wysoką płynnością 60 kl/s lub 2592 x 1944 px 30 kl/s,

jasny obiektyw f/1.6 o polu widzenia 140 stopni i sensor Sony Starvis IMX335, zapewniają jasny i szczegółowy obraz w nocy i w dzień,

możliwość stosowania filtra polaryzacyjnego na obiektywie (opcja),

zapis lokalizacji GPS i opcjonalnie również prędkości jazdy,

trzy aktywne tryby parkingowe, dostępne przy wykorzystaniu stałego zasilania,

buforowanie zapisu wideo oznacza, że po ręcznym zabezpieczeniu zapisze się dodatkowe 15 sekund nagrane przed wciśnięciem przycisku,

szybkie Wi-Fi 5 GHz oraz 2,4 GHz do łączności z telefonem,

duży podgląd kadru i łatwa obsługa na większym wyświetlaczu w smartfonie,

Bluetooth do podłączenia opcjonalnego przycisku szybkiego zabezpieczania filmów (zdalne sterowanie),

aplikacja na telefon po polsku,

komunikaty głosowe po polsku,

zasilanie kondensatorem jest trwalsze i ma większą odporność na temperatury, od akumulatora,

dwa wejścia USB-C (na górze i na boku),

w przyszłej aktualizacji ma pojawić się dodatkowa funkcja HDR, jeszcze bardziej polepszająca czytelność obrazu zarówno w nocy, jak i w dzień,

możliwość dodania własnego napisu na nagraniu,

opcja wyłączenia podświetlenia diod (przydatna w nocy).

Przykładowe nagrania z tej kamery i więcej szczegółowych informacji znajdziecie w naszym filmie. Napiszcie w komentarzach jakie są Wasze opinie o Viofo A119 mini. Czy w cenie poniżej 600 zł warto kupić ten wideorejestrator?