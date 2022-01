Viofo T130 3CH to wideorejestrator z trzema kamerami. Dobry dla osób, które chcą nagrywać wszystko, co dzieje się z przodu, z tyłu i w środku pojazdu. Nagrywa dobrej jakości wideo, ma świetny tryb parkingowy, GPS, niski profil i garść innych zalet. Recenzja Violo T130 3CH.

Viofo T130 3CH - recenzja

Trzy kamery w jednym zestawie to świetna sprawa nie tylko dla osób prowadzących komercyjne przewozy osób. Sprawdzą się również w zwykłych samochodach, bo pozwalają nagrać dziwne oraz niebezpieczne sytuacje nie tylko z przodu i z tyłu, ale też przy drzwiach i oknach bocznych (np. kontrole drogowe lub agresywne zachowania). Kąt widzenia kamery środkowej, to aż 165 stopni.

W dodatku Viofo T130 3CH oświetla wnętrze pojazdu niewidocznym dla ludzi światłem podczerwonym, więc pozwala nagrać to co dzieje się w środku nawet w całkowitej ciemności.

Zapraszam do obejrzenia poniższej wideorecenzji, w której możecie sami ocenić jakość film i poznać więcej funkcji tej kamery samochodowej.

Wideorejestrator Viofo T130 nie ma wbudowanego wyświetlacza - dla części osób to duża zaleta. Niski, wydłużony profil sprawia, że kamerę można w większości schować za lusterkiem. Tak naprawdę wystawać może tylko moduł kamery wewnętrznej, która nagrywa to co dzieje się w środku auta. Podgląd wideo możemy zobaczyć na telefonie. Wystarczy pobrać darmową i przetłumaczoną na język polski aplikację Viofo, a następnie połączyć kamerę przez Wi-Fi. W powyższym filmie możecie sprawdzić jakie ustawienia w niej znajdziemy.

Zobacz także: Wideorejestrator z najwyższej półki - Viofo A139 3CH

Kamera samochodowa ma bardzo rozbudowany ryb parkingowy, wbudowany GPS do zapisu lokalizacji i (opcjonalnie) prędkości, a także Wi-Fi, a nawet Bluetooth do podłączenia opcjonalnego przycisku. Można go przykleić w samochodzie, w zasięgu ręki i użyć do szybkiego, wygodnego zabezpieczania nagrań, bez konieczności sięgania do kamery.

Zapoznajcie się z pełnymi możliwościami tego wideorejestratora w naszym filmie i dajcie znać jakie są Wasze opinie o Viofo T130 3CH. Udanego dnia!

Kup Viofo T130 3CH

Aktualną cenę wideorejestratora Viofo T130 3CH znajdziesz w poniższym sklepie.

Viofo T130 3CH - ocena

trzy kamery (przód, środek i tył)

kamera środkowa z niewdocznym oświetleniem podczerwonym (IR)

trzy tryby parkingowe (po podłaczeniu stałego zasilania ACC)

wbudowany GPS (lokalizacja i prędkość)

dość niski profil umożliwiający częściowe schowanie kamery za lusterkiem

długi przewód do kamery tylnej i zasilający

automatyczne nagrywanie w pętli i stabilne działanie

Wi-Fi i Bluetooth do akcesoriów

aplikacja na telefon po polsku

prosta obsługa

możliwość nakładania filtra polaryzacyjnego na obiektyw przedni

kondensator ma lepszą odporność na zużycie i temperaturę niż klasyczny akumulator



w tej cenie przydałoby się już nagrywnie 4K z przodu

Viofo T130 3CH - ocena końcowa 94% 4.7/5

Artykuł powstał we współpracy z Viofo