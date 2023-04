vivo X90 Pro to smartfon, obok którego trudno przejść obojętnie. Przy bliższym poznaniu okazuje się punktować nie tylko ciekawym wyglądem, ale też bardzo wydajnym procesorem, szybką pamięcią, dobrym ekranem AMOLED oraz jednym z najlepszych aparatów na rynku.

ocena redakcji:









4,7/5

Artykuł powstał przy współpracy z firmą vivo.

Recenzja vivo X90 Pro

vivo systematycznie zwiększa swoją popularność w Europie, także za sprawą flagowych smartfonów dedykowanych najbardziej wymagającym użytkownikom. W przeciwieństwie do niektórych konkurentów, obrał pewien kierunek i konsekwentnie się go trzyma. Przy okazji najważniejszych premier systematycznie podkreśla, że bardzo ważne są dla niego takie kwestie jak design i jakość wykonania telefonów, ich wydajność oraz możliwości foto-wideo.

W zeszłym roku mieliśmy okazję sprawdzać vivo X80 Pro i przekonać się, że producent nie rzuca słów na wiatr skutecznie walcząc o miano godnego zaufania dostarczyciela najlepszych telefonów do zdjęć. Czy nowa propozycja, tytułowy vivo X90 Pro, również wypada tak dobrze? A może jeszcze lepiej? Zapowiedzi były bardzo obiecujące, w końcu nadarzyła się okazja do ich zweryfikowania.

Bez budowania atmosfery tajemniczości mogę napisać, że vivo X90 Pro to smartfon dobry na wielu polach, a w niektórych aspektach specyfikacji wręcz doskonały. Kilkanaście dni spędzonych z tym smartfonem pozwoliło mi na dokładniejsze obserwacje i wnioski. Zapraszam do lektury.

Wydajność na najwyższym poziomie

vivo X90 Pro działa idealnie płynnie w każdej sytuacji. To jeden z najszybszych smartfonów z Androidem dostępnych w sprzedaży. Dysponuje nie tylko bardzo wydajnym procesorem, ale również autorskim chipem do obrazowania vivo V2, pamięcią RAM LPDDR5X i pamięcią wewnętrzną w najnowszym standardzie UFS 4.0, czym póki co nie mogą pochwalić się wszystkie flagowce konkurencji.

Sięgając po flagowy telefon nikt nie chce godzić się na kompromisy, a jeśli już, to z pewnością nie w kwestii wydajności i płynności działania. Takie urządzenie musi być świetnie wyposażone i zapewniać moce obliczeniowe wystarczające nie tylko do najbardziej podstawowych zadań, ale też do bezproblemowej wielozadaniowości, obsługi zaawansowanych graficznie gier czy multimediów i filmów w wysokiej rozdzielczości (4K, a nawet 8K).

vivo X90 Pro może pochwalić się procesorem Mediatek Dimensity 9200 5G. To jeden z najnowszych i zarazem najbardziej zaawansowanych układów dedykowanych współczesnym smartfonom. Został wykonany 4 nm procesie technologicznym i wyposażony w osiem rdzeni w konfiguracji 1x 3.05 GHz (Cortex-X3) + 3x 2.85 GHz (Cortex-A715) + 4x 1.80 GHz (Cortex-A510).

Specyfikacja produktu Vivo X90 Pro Wymiary (wys/sz/gł) 164 x 74.5 x 9.3 mm

Waga 214 g

System operacyjny Android 13

Pamięć masowa 256 GB

Karta pamięci microSD nie

Bateria (pojemność) 4870 mAh

Aparat (tył) 50 Mpx + 50 Mpx + 12 Mpx

Złącza USB typu C

Dodatkowe funkcje wodoszczelność IP68

Aparat (przód) 32 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Bezprzewodowe ładowanie baterii tak

Wyświetlacz (przekątna) 6,78 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1260x2800 px

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 9200

Łączność bezprzewodowa 4G (LTE), NFC, Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.3

dual SIM tak rozwiń

Nie jest to jedyny bardzo ważny punkt specyfikacji, który odróżnia vivo X90 Pro od vivo X80 Pro, a zarazem ma dawać przewagę nad wieloma konkurentami. Smartfon został wyposażony w 12 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz w 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0. To najnowszy standard, który względem UFS 3.1 zapewnia 55 proc. wzrost prędkości zapisu i nawet dwukrotnie szybsze prędkości odczytu.

W teorii wszystko wygląda imponująco i zgodnie z przypuszczeniami nie inaczej jest w praktyce. vivo X90 Pro to jeden z najszybszych smartfonów z Androidem dostępnych w sprzedaży. W trakcie testów radził sobie ze wszystkimi stawianymi przed nim zadaniami, łącznie z grami uruchamianymi z maksymalnym poziomem detali czy mnóstwem aplikacji uruchomionych w tle, pomiędzy którymi przełączanie się ani razu nie spowodowało zauważalnego przycięcia interfejsu.

Producent przewidział tu rozbudowę RAM o 8 GB pamięci wirtualnej. Można traktować to jako opcję przyszłościową, ponieważ na ten moment vivo X90 Pro radzi sobie doskonale bez włączania tej opcji. Poniżej możecie zobaczyć wyniki testów wydajności vivo X90 Pro w najpopularniejszych programach testujących.

Nie sposób nie docenić, że jednocześnie vivo X90 Pro obce są problemy z temperaturami i kulturą pracy. Producent zastosował tutaj zaawansowany system chłodzenia wyróżniający się 24-warstwową, dużą komorą parową (4,002 mm2) i specjalną chłodzącą ramą obniżającą temperaturę o ok. 2 stopnie C w kluczowym miejscu - styku z dłońmi użytkownika. Nawet dłuższe obciążenie procesora nie powoduje tu temperatur nieprzyjemnych dla dłoni, co docenią chociażby gracze.

Jeśli chodzi o oprogramowanie, vivo X90 Pro działa pod kontrolą systemu Android 13 z Funtouch 13. Nakładka zapewnia bardzo rozbudowane opcje personalizacji i dostosowania wszystkiego pod kątem swoich preferencji. Zawiera wszystkie najpotrzebniejsze funkcje, których można spodziewać się po smartfonie z Androidem, a także sporą liczbę preinsalowanych aplikacji dodatkowych. Ocenianie tego w kategorii wad bądź zalet będzie sprawą indywidualną, niektórym dobrane przez producenta narzędzia mogą się przydać.

Widać i czuć, że to smartfon premium. I co w nim najważniejsze

Niektórzy twierdzą, że wszystkie nowe smartfony wyglądają identycznie. Patrząc na vivo X90 Pro trudno się z tym zgodzić. Design jest tu nowoczesny i niebanalny, a do tego producentowi udało się zadbać o wysoką jakość wykonania i wodoszczelność IP68.

Lubicie to uczucie, kiedy bierzecie telefon do ręki i nie macie wątpliwości, że to flagowiec? Nie zawsze można na coś takiego liczyć, ale w przypadku vivo X90 Pro pozytywne wrażenia pojawiają się od samego początku i nie zanikają po dłuższym użytkowaniu.

Najbardziej charakterystyczna jest tutaj tylna część obudowy, którą pokryto wegańską skórą w kolorze głębokiej czerni. Takie rozwiązanie gwarantuje nie tylko ciekawy efekt wizualny. Smartfon jest przyjemny w dotyku, nie ślizga się i nie zbiera odcisków palców i innych zabrudzeń jak błyszczące szklane obudowy.

Nie da się nie dostrzec w tym wszystkim bardzo dużego modułu aparatu, który mocno podkreśla jedną z najważniejszych cech tego urządzenia - rozbudowane możliwości fotograficzne. Znalazło się też miejsce dla logo firmy ZEISS, z którą współpracowano projektując vivo X90 Pro oraz horyzontalnej linii, która dzieli powierzchnię tylnego panelu na dwie części i jeszcze mocniej eksponuje moduł aparatu. Jedyne co moim zdaniem może niektórym osobom odrobinę przeszkadzać to fakt, że mocno wystaje on poza płaszczyznę obudowy. Producent deklaruje, że pokrył go szkłem Gorilla Glass, a więc problemy z ewentualnymi zarysowaniami nie powinny występować.

Ramki również wykonano z materiału premium - są aluminiowe. Lewa strona nie posiada elementów sterujących, prawa krawędź zawiera przyciski do regulacji głośności oraz przycisk zasilania/blokady. Smartfon ma dwa głośniki, jeden nad wyświetlaczem, a drugi na dole. Towarzyszy mu złącze USB typu C, a także szuflada na dwie kraty SIM.

vivo X90 Pro jest dużym smartfonem. Posiada wyświetlacz o przekątnej 6,78 cala (z zakrzywionymi bocznymi krawędziami) ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych. Tu również zastosowano wzmacniane szkło - SCHOTT Xensation Up. Cała konstrukcja mierzy 164,07 x 74,53 x 9,34 mm, jest nienagannie spasowana i moim zdaniem naprawdę przyjemna w użytkowaniu.

Dobry. Bardzo dobry. Świetny. Aparat vivo X90 Pro imponuje

vivo X90 Pro to jeden z najlepszych foto-smartfonów na rynku. Jak w każdym modelu pierwsze skrzypce odgrywa główny aparat (tu z 1-calową matrycą), ale pozostałe zaskakująco dobrze dotrzymują mu kroku.

aparat tylny szerokokątny 50 Mpix, f/1.75, 23mm, OIS

aparat tylny portretowy (teleobiektyw) 50 Mpix, f/1.6, 50mm, 2x zoom optyczny, OIS

aparat tylny ultraszerokokątny 12 Mpix, 108˚, f/2.0, 16mm

aparat przedni 32 Mpix, f/2.5, 24mm

Na pierwszy rzut oka widać, że vivo nie przystąpiło do wyścigu na jak najwyższe cyferki w kontekście rozdzielczości. Ponownie potwierdza się reguła, że niewiele mówią o możliwościach fotograficznych smartfona i aby je poznać warto przyjrzeć się elementom na pozór znajdującym się w tle.

Jeśli chodzi o techniczne aspekty, vivo X90 Pro wyróżnia aparat główny z 1-calową matrycą IMX989 i przysłoną f/1.75. Towarzyszy mu aparat portretowy (teleobiektyw) z matrycą IMX758 i 2-krotnym zoomem optycznym oraz aparat ultraszerokokątny z matrycą IMX663 i kątem widzenia 108˚. Pierwszy i drugi są wspierane przez optyczną stabilizację obrazu, trzeci można wykorzystywać do zdjęć makro.

Nie sposób pominąć w tym wszystkim współpracy sygnowanej logo ZEISS, która poskutkowała zastosowaniem powłok ZEISS T* zwiększających współczynnik transmisji światła i eliminujących tak niechciane efekty jak flara czy tzw. efekt ducha. Poza tym ZEISS odcisnął swoje piętno na oprogramowaniu aplikacji Aparat, w którym znalazło się kilka rozwiązań niedostępnych w innych smartfonach. Najważniejsze z nich to tryb Naturalny kolor ZEISS. Aktywowanie go sprawia, że kolory na zdjęciach wydają się nieco przygaszone, aczkolwiek są wtedy bardziej naturalne.

Pasjonaci mobilnej fotografii będą mogli skorzystać tu z wielu różnych trybów. Także Pro z opcjami ręcznej korekty wybranych parametrów zdjęć oraz formatem RAW i Super RAW czy ZEISS APC umożliwiającym korygowanie perspektywy w czasie rzeczywistym zgodnie z kątem ustawienia telefonu. Wspomniany tryb Makro można aktywować manualnie lub ustawić automatyczne wywoływanie go po zbliżeniu aparatu do mniejszego obiektu. Oczywiście jest też Tryb nocny i to w każdym z trzech obiektywów.

Trzeba docenić producenta za każdy smaczek, ale nie mogę nie wspomnieć o tym, co osobiście cenię w smartfonach. Chodzi o dobrą jakość zdjęć w trybie automatycznym. Właśnie tak najczęściej korzystamy z tego typu urządzenia, wyciągamy je z kieszeni i szybko „pstrykamy” jedno lub kilka zdjęć. vivo X90 Pro w tym elemencie nie zawodzi.



vivo X90 Pro - zdjęcie z aparatu głównego.



vivo X90 Pro - zdjęcie z aparatu portretowego (tele).



vivo X90 Pro - zdjęcie z aparatu ultraszerokokątnego.

Kolory w trybie automatycznym są delikatnie podbite, bardziej nasycone niż w rzeczywistości. vivo nie jest jedynym producentem, który stawia na takie rozwiązanie. Powód jest oczywisty, takie fotografie bardziej podobają się zdecydowanej większości użytkowników. Dla innych rozwiązaniem jest przywoływany już tryb Naturalny kolor ZEISS.

Poniżej przykładowy kadr uchwycony w trybie automatycznym oraz w trybie Naturalny kolor ZEISS. Różnica jest widoczna.

To co może imponować to niemal identyczna kolorystyka zdjęć z każdego aparatu. Zazwyczaj trzeba liczyć się ze sporymi różnicami, tutaj oceniając samą kolorystykę trudno wskazać, jaki obiektyw został wykorzystany do wykonania poszczególnych zdjęć. Pozytywnym zaskoczeniem jest też fakt, że jakość zdjęć z obiektywu głównego i portretowego (teleobiektywu) jest bardzo zbliżona, tu też trudno określić, które jest które. Nawet w nocy. Wtedy też da się zauważyć nieco skromniejsze możliwości obiektywu ultraszerokokątnego. Do zdjęć z dwóch pozostałych trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. Podobnie jak trudno z miejsca wymienić smartfon, który w nocy spisuje się lepiej.

Stabilizacja optyczna działa poprawnie, podobnie jak cała aplikacja Aparat, która dodatkowo punktuje szybkością działania. Widać to np. w momencie wykonywania zdjęć, które w tym samym momencie lądują w galerii. Ergonomia interfejsu wypada poprawnie, mimo mnogości opcji dostęp do wszystkiego nie sprawia trudności.

Poniżej możecie zobaczyć przykładowe fotografie wykonane tym smartfonem w różnych warunkach świetlnych i pogodowych.

Pod względem możliwości związanych z nagrywaniem wideo vivo X90 Pro również należy oceniać jako model w pełni flagowy. Wszystkie trzy aparaty są w stanie rejestrować materiały w jakości 4K przy 30 klatkach na sekundę. Obiektyw główny oraz portretowy obsługują poza tym rozdzielczość 4K przy 60 klatkach na sekundę oraz 8K przy 24 klatkach na sekundę. Aparat do selfie obsługuje maksymalnie Full HD przy 60 klatkach na sekundę.

Bardzo dobry ekran i szybkie ładowanie. Oto co jeszcze oferuje vivo X90 Pro

Wspomniałem już o rozmiarze wyświetlacza i jego zakrzywionych krawędziach, ale recenzja wymaga też poruszenia tematu jakości obrazu, jaką zapewnia. Jest bardzo dobrze, czego zresztą można było spodziewać się patrząc na sprawdzoną konfigurację wybraną przez vivo.

Chodzi o panel wykonany w technologii AMOLED z HDR10+, o rozdzielczości maksymalnej 1260 x 2800 pikseli (domyślnie w ustawieniach jest obniżona do 1080 x 2400 pikseli). Kolory są bardzo nasycone, a kontrast wzorowy. Nie zabrakło też podwyższonej częstotliwości odświeżania 120 Hz zapewniającej lepszą płynność animacji (przydatne zwłaszcza przy przewijaniu dłuższych stron oraz w grach). Jasność maksymalna sięga 1300 nitów.

Bateria może pochwalić się pojemnością 4870 mAh. Nie jest to rynkowy rekord, nie wywołuje też niepokojących myśli. W moich rękach smartfon nie miał problemów z wytrzymaniem całego dnia użytkowania, niekiedy wystarczał na około 1,5 dnia. Wiele zależy tu od sposobu korzystania z urządzenia, u każdego użytkownika wyniki będą inne. Więcej mówi SOT (czas włączonego ekranu). W vivo X90 Pro to ok. 5-6 godzin.

Ponadprzeciętnie prezentują się natomiast obsługiwane technologie ładowania. Można skorzystać z ładownia przewodowego o mocy 120W, wystarczy ok. 8 minut aby uzupełnić baterię do 50 proc. Sympatycy bezprzewodowego ładowania otrzymują tu z kolei technologię Wireless FlashCharge 50W.

Poza wspomnianymi głośnikami stereo vivo X90 Pro może pochwalić się też nienagannym zapleczem komunikacyjnym. Posiada Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC oraz 5G. Na wyposażeniu znalazł się też czujnik podczerwieni.

Czy warto kupić vivo X90 Pro?

vivo X90 Pro to smartfon, który ma wszystko czego można (i należy) oczekiwać od propozycji z najwyższej półki. Jest bardzo dobrze wykonany i wodoszczelny zgodnie z normą IP68, a zarazem doskonale wyposażony.

Producent zadbał o jeden z najlepszych procesorów dostępnych dla telefonów z Androidem, 12 GB RAM rozszerzalne do 20 GB, a także pamięć wewnętrzną UFS 4.0. vivo X90 Pro działa szybko i płynnie w każdej sytuacji. Na pochwały zasługuje również duży wyświetlacz AMOLED zapewniający ładne kolory, odpowiednią szczegółowość i częstotliwość odświeżania 120 Hz oraz bateria. Można uzupełniać ją w mgnieniu oka wykorzystując szybkie ładowanie przewodowe 120W lub ładowanie bezprzewodowe 50W. Poza tymi wszystkimi niewątpliwymi zaletami jest jeszcze aparat fotograficzny, absolutna czołówka rynku mobilnego

Czy warto kupić vivo X90 Pro? Zdecydowanie tak. Ma mnóstwo zalet i to związanych z kluczowymi elementami specyfikacji. Pośród nich trudno doszukać się mankamentów, a jeśli już to są one bardzo dobrymi, niemal niewidocznymi rysami na obrazie całości.

Opinia o Vivo X90 Pro Plusy najwyższa wydajność i płynność działania,

12 GB RAM LPDDR5X z opcją rozbudowy,

bardzo szybka pamięć masowa UFS 4.0,

wysoka jakość zdjęć ze wszystkich aparatów,

skuteczny OIS, tryb nocny i świetny zoom optyczny,

elementy ZEISS to coś więcej niż chwyt reklamowy,

rejestrowanie filmów 4K/60 fps i 8K,

duży, szczegółowy wyświetlacz AMOLED 120Hz,

bardzo szybkie ładowanie akumulatora 120W,

ładowanie bezprzewodowe 50W,

dobre głośniki stereo

dual SIM,

nowoczesny design i wysoka jakość wykonania,

wodoszczelność IP68. Minusy mocno wystający moduł aparatu,

brak złącza słuchawkowego,

brak czytnika kart microSD.

Obudowa i akcesoria:: 4.7 / 5

Wyświetlacz: 4.6 / 5

Głośniki: 4.7 / 5

Podzespoły: 4.7 / 5

Bateria: 4.6 / 5

Aparaty: 4.9 / 5



vivo X90 Pro - ocena końcowa 94% 4.7/5

Artykuł powstał przy współpracy z firmą vivo.