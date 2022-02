Wideorejestratory 70mai cieszą się coraz większą popularnością, a w testach wypadają wręcz wyśmienicie. Producent zamierza podtrzymać tę passę, rozpoczynając nowy rok od gorących premier sprzętowych.

70mai ma w ofercie jedne z najlepszych wideorejestratorów na rynku

Firma 70mai ma za sobą rewelacyjny rok. Testowaliśmy jej trzy wideorejestratory – M300, A400 oraz A500S i każdy z nich otrzymał od nas co najmniej cztery gwiazdki na pięć możliwych. Ten ostatni był wręcz bliski rozbicia banku, opuszczając stanowisko testowe z notą 4,7/5.

Kamerki tego producenta spisują się świetnie, to też rośnie zainteresowanie nimi wśród polskich użytkowników. Aby sprostać ich wymaganiom, a przy tym dobrze rozpocząć kolejny rok, firma wprowadza na rynek nowy model: 70mai FC02.

70mai FC02 – nowy wideorejestrator wewnętrzny

Wideorejestrator 70mai FC02 reprezentuje nieco inną kategorię urządzeń, ponieważ jest to kamerka wewnętrzna. Krótko mówiąc: nie nagrywa widoku zza przedniej szyby, lecz rejestruje to, co dzieje się wewnątrz samochodu. Po co taki sprzęt? Ano po to, by móc udokumentować niepokojące, a istotne zdarzenia w środku czy też za drzwiami. To szczególnie praktyczne rozwiązanie dla taksówkarzy, ale w zwykłych, prywatnych samochodach także może się przydać.

Na 70mai FC02 można ponadto polegać. Nagrania są szczegółowe, bo urządzenie rejestruje wideo w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli). Kąt widzenia równy 130 stopni sprawia zaś, że wszystko dobrze widać. Wysoką jakość nagrań w nocy zapewnia z kolei przysłona F2.1 i światło podczerwone, emitowane przez 6 wbudowanych diod.

Kamera rejestruje obraz w trybie ciągłym i automatycznie zabezpiecza przed nadpisaniem fragmenty z ewentualnego zdarzenia – pod tym względem działa zupełnie tak samo jak zewnętrzna kamera samochodowa. Oferuje też tryb parkingowy (do czego jednak wymaga modułu zasilania UP02).

Po połączeniu jej z głównym wideorejestratorem zyskujemy nagrania dające pełen ogląd zdarzenia. Podkreślmy w tym miejscu, że kamerka 70mai FC02 jest kompatybilna z modelami A400, A500S i A800S. Cała trójka to godne polecenia urządzenia – zresztą dwa ostatnie znalazły się w naszym rankingu wideorejestratorów samochodowych.

To nie wszystko – kolejny wideorejestrator 70mai już w marcu

To nie koniec dobrych wiadomości z obozu 70mai. Dowiedzieliśmy się, że producent już w marcu wprowadzi do sprzedaży kolejny, zupełnie nowy wideorejestrator. Ma to być nowoczesna kamera, która pomimo niewielkich gabarytów zaoferuje wielkie możliwości.

Jej największym atutem będzie wysoka jakość nagrań nawet wtedy, gdy oświetlenie pozostawi wiele do życzenia. Najbardziej charakterystyczną cechą z kolei będzie wbudowana pamięć – nietypowe dla tego typu urządzeń rozwiązanie.

Kiedy tylko dowiemy się czegoś więcej, od razu damy znać. Tymczasem wypatruj testów kolejnych wideorejestratorów – te pojawią się na benchmark.pl już wkrótce.

Artykuł powstał we współpracy z 70mai.