To tylko kwestia czasu kiedy CD Projekt RED zapowie czwartą część Wiedźmina. REDzi muszą to zrobić choćby po to, by poprawić notowania na giełdzie. Co widzielibyśmy w czwartej części Wiedźmina i o czym powinna być ta gra?

Jak zapewne czytaliście, drugi sezon serialu Wiedźmin Netflixa jest już prawie gotowy, a my wciąż nie wiemy jaką przyszłość marki zaplanował CD Projekt RED. Wiedźmin 3 - Dziki Gon zamyka historię Dziecka Niespodzianki, ale w tym uniwersum jest mnóstwo miejsca na inne przygody. Pozwoliliśmy sobie powspominać poprzednie części gry oraz pomarzyć, co takiego widzielibyśmy w czwartej odsłonie Wiedźmina. A kiedy Wiedźmin 4 będzie do ogrania? Na razie nie wiadomo.

Geralt na emeryturze? Pomysł ciekawy, ale chyba nie tego gracze oczekują po Wiedźminie 4...

Co byśmy chcieli zobaczyć w Wiedźminie 4

Marcin Jaskólski Ekspert od grania na zintegrowanej grafice, bo nie może kupić karty graficznej w sklepie Moją ulubioną częścią Wiedźmina jest oczywiście... dwójka, czyli Zabójcy Królów. Jest moim zdaniem najlepsza fabularnie, a brak otwartego świata zupełnie mi nie przeszkadza. Doceniam również ciekawy zabieg, który pozwala na przejście gry dwa razy, za każdym razem odwiedzając inne lokacje.

Tej, a pamiętacie jak Wiedźmin 2 zarzynał na premierę topowe karty graficzne? Kto może być bohaterem Wiedźmina 4? Ciri? Lambert? Eskel? Moim zdaniem to musi być Biały Wilk. Geralt jest postacią zbyt znaną i lubianą, by można było z niego tak po prostu zrezygnować i łatwo zastąpić. O ile historię wielu postaci - jak choćby Ciri - znamy całkiem dokładnie, to wiele epizodów z przeszłości Rzeźnika z Blaviken owiana jest mgłą tajemnicy. Trochę światła w temacie rzucił "Sezon Burz", ale umówmy się, że nie było tego specjalnie dużo. Młodość Geralta to moim zdaniem opcja, nad którą REDzi powinni się poważnie zastanowić. Pierwsze zlecenia Geralta, możliwość zobaczenia tętniących życiem różnych szkół wiedźmińskich, no i finał - oczywiście szturm fanatyków na Kear Morhen.

Maciej Piotrowski Właściciel wyjątkowo hałaśliwej papugi Co bym chciał zobaczyć w Wiedźminie 4? Szczerze? To najpierw chciałbym zobaczyć Wiedźmin 3: Dziki Gon z ray tracingiem i w wersjach na PS5 czy Xbox Series X. I to tak zrobionych żebym faktycznie poczuł next genowego ducha – z ultraszybkimi ładowaniami, teksturami w 4K i innymi graficznymi wodotryskami. A potem niech się dzieje wola nieba – może być i Wiedźmin 4 z Ciri w roli głównej. Byle tylko nie poskąpiono otwartego świata, fenomenalnych lokacji, ciekawych postaci i misternie powiązanych zadań pobocznych, które z jednego malutkiego zleconka rozrastały się niemal do wątków dorównujących temu głównemu.

Ciri przechodzi na ciemną stronę mocy i zostaje głównym wrogiem Geralta? Jest to jakiś pomysł... Czy potrzebuje czegoś więcej? Może większego rozmachu – skoro historia Geralta z Rivii została definitywnie zakończona, to nic nie stoi na przeszkodzie by bliżej pokazać konflikty zbrojne jakie targały światem Wiedźminów angażując w to innego bohatera. Może sięgnąć po Vesemira? Z pewnością byłoby tu co opowiadać. Zresztą możliwości jest pewnie bez liku. Jedno jest pewne – jaki by Wiedźmin 4 nie był, łykniemy go bez popitki.

Wojciech Spychała Ekspert od sprośnych dowcipów Jako że jeszcze berbeciem będąc, fascynowałem się książkowym oryginałem sagi wiedźmińskiej Andrzeja Sapkowskiego i to do tego stopnia, że nawet zostałem mistrzem gry wyobraźni tego uniwersum, to naturalnie z wypiekami na twarzy czekałem na premierę pierwszej części gry komputerowej Wiedźmin. Możliwe, że to przez sentyment, ale jednak najlepiej wspominam właśnie tę pierwszą część – ją też jako jedyną ukończyłem aż trzy razy (dwa razy na premierę i jeszcze raz całkiem niedawno).

Dziki Gon niewątpliwie jest grą wybitną, ale klimatem przegrywa z częścią pierwszą Mam wobec tego nadzieję, że czwarta część tej znakomitej serii gier zaczerpnie z części trzeciej właśnie to, co zagwarantowało jej światowy sukces (a więc cudowny otwarty świat i różnorodność, i głębię zadań pobocznych) i połączy to z tym, co mnie tak urzekło w pierwszej części, czyli z najbliższym książkowemu klimatem świata wiedźmińskiego (w szczególności akt czwarty!). Jedyne czego bym nie chciał widzieć w czwartej części, to Geralta w roli protagonisty – jego sagę uważam za zakończoną i wolałbym, aby tak pozostało. Choć z drugiej strony marzy mi się jakaś linia questów pobocznych, w których odwiedzamy Toussaint i razem z Geraltem polujemy na potężnego potwora! Jednakże do głównej roli najnowszej odsłony serii Wiedźmin najbardziej pasuje mi oczywiście Ciri (nie tylko dlatego, że wolę grać przedstawicielką płci pięknej w grach trzecioosobowych ;)) – jej przygoda zdaje się dopiero rozpoczynać z końcem przygody Geralta, co zresztą obrazuje większość tych „dobrych” zakończeń trójki.

Wiedźmin 4, jako kontynuacja Wiedźmin 3, powinien opowiadać o dalszych losach rodziny Geralta, czyli właśnie o Ciri – w przeciwnym razie wypadałoby zmienić tytuł… (autor: Eddy-Shinjuku) Taki wybór postaci pozwoliłby na znacznie większą swobodę w dobieraniu lokalizacji (zgodnie z mocą posiadaną przez Ciri – kto wie, może jakiś DLC rozgrywające się w Night City?), ale również pozwoliłoby nieco przebudować mechanikę walki, która (mimo iż całkiem dobra) była najmniej atrakcyjnym elementem trzeciej (oraz poprzednich) części. Ostatecznie jednak uważam, że REDzi dużo zmieniać nie muszą, bo przecież trójka to niemalże idealna gra :)

Tomasz Duda Specjalista konserwacji powierzchni płaskich za pomocą robotów sprzątających Bohaterką czwartej odsłony gry Wiedźmin powinna być Ciri, tylko od razu pojawia się pytanie - czy uwzględniać wybory dokonane w Wiedźminie 3, czy nie? Rzecz jasna przyjmujemy, że pani czasów i miejsc żyje i ma się dobrze, ale… jej kariera mogła podążyć w zupełnie inne strony. Czy czwarta część w ogóle będzie miała słowo Wiedźmin w tytule? Jeśli tak, to Jaskółka powinna być wiedźminką, ale nie taką zwyczajną, machającą mieczem, łykającą eliksiry i żyjącą za pół srebrnika. Walka z potworami z pewnością byłaby ważna, ale chętnie zobaczyłbym ciekawy pomysł na wykorzystanie podróży w czasie i przestrzeni. Powinno to zostać połączone z jakąś tajemnicą i intrygą. Z długim, rozbudowanym, interesującym wątkiem fabularnym, który wciągnąłby Ciri w nieoczywistą i groźną rozgrywkę. Co jeszcze? Z całą pewnością gra powinna mieć bardzo duży, otwarty świat oraz kilka potężnych DLC, również z dużymi mapami i ciekawą fabułą. Rozgrywka online absolutnie mi do tej gry nie pasuje, bo ona jest dla mnie jak dobra książka - liczy się intrygująca fabuła i wiele ciekawych godzin spędzonych z zapartym tchem, a nie “napierniczanka” rodem z hollywoodzkich blockbusterów oraz bezsensowne farmienie na mapie. Gra Wiedźmin to klimat i dobra, długa historia. Aha, jeszcze jedno. Fajnie by było gdyby tytuł był grywalny także po zakończeniu historii głównej. Przyda się mnóstwo misji pobocznych, wiele ukrytych miejsc, zagadek do wyjaśnienia i postaci, które mają coś ciekawego do powiedzenia oraz mogą nam dać kolejne zlecenie. Jaram się! Wiem, że CD Projekt Red ostatnio się nie popisał, ale jeśli nie będą Wiedźmina 4 robić w takim pośpiechu i solidnie dopracują historię oraz jakość gry, to mają szansę powtórzyć sukces trzeciego Wieśka.

Wiedźmin 4 - co robić do czasu premiery?

No dobra, ale co ma fan wiedźmińskiego uniwersum robić do czasu premiery Wiedźmina 4, która przecież szybko nie nastąpi? Można pograć w recenzowaną u nas Wojnę Krwi: Wiedźmińskie Opowieści, jeśli jeszcze nie mieliście okazji. Zdecydowanie warto sięgnąć po Gwinta, nawet w wersji na smartfony, o czym przekonacie się przeglądając naszą listę najlepszych darmowych gier na Androida.

Oczywiście wielu z was oczekuje na premierę Wiedźmin 3: Dziki Gon na PS5 i Xbox Series X/S, ale w niedalekiej przyszłości czeka nas również planszówka Wiedźmin: Stary Świat oraz gra na smartfony Witcher: Monster Slayer.

Można też... kibicować REDom, by w czasie niewesołej dla firmy sytuacji jak najszybciej połatali Cyberpunka 2077 i zabrali się w końcu za Wiedźmina 4.

A jakie WY macie pomysły na Wiedźmina 4? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

