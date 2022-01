Opublikowany przed kilkoma dniami zwiastun serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy (bo tak właśnie brzmi oficjalny tytuł długo oczekiwanej produkcji) nie stronił od niedopowiedzeń.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - fabuła serialu a zwiastun

Zapowiedź serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, co prawda nie zdradziła wiele pod kątem fabularnym, zdecydowanie jednak stanowiła niezwykle klimatyczny wstęp, zapraszający do świata czekających nas przygód.

Oficjalna informacja prasowa głosi, że tytuł, zobrazowany w ramach trailera, został „wykuty z prawdziwego, stopionego metalu, płynącego jak ogniste rzeki przez ręcznie rzeźbione, drewniane wąwozy, aby stworzyć srebrzyste formy liter”. Zakładając więc spójność działań kreacyjnych twórców, będzie majestatycznie i bez kompromisów w zakresie poziomu realizacji.

Temu ostatniemu z pewnością nie zaszkodzi zaś imponujący budżet, jaki przewidziano na produkcję I sezonu serii, o którym pisaliśmy jakiś czas temu.

Choć na pierwszy rzut oka trailer serialu “Władca pierścieni” zdradza niewiele, po głębszym namyśle okazuje się zgoła inaczej. Już sam tytuł, postawiony w centrum jego uwagi, mówi o pierścieniach władzy, sugerując, że nowa produkcja, odmiennie niż filmowe odsłony Tolkienowskiego Legendarium, skupi się na więcej niż jednym, kluczowym z punktu widzenia akcji, pierścieniu.

Również obecny w tle fragment “Rymów Pierścienia” wybrano tak, aby wielość pierścieni została odpowiednio zaakcentowana. Jak się okaże, nie jest to kwestią przypadku.

O czym opowie serial “Władca Pierścieni”? UWAGA: SPOILERY!

Wątpliwości co do osi czasu, wokół której skonstruowano akcję nowego serialu “Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”, rozwiał sam Amazon, informując na swoim Twitterze:

“Nadchodząca seria Amazon Studios po raz pierwszy wprowadza na ekrany heroiczne legendy osławionej historii Drugiej Ery Śródziemia. Ten epicki dramat rozgrywa się tysiące lat przed wydarzeniami z Hobbita i Władcy Pierścieni J.R.R. Tolkiena, przenosząc widzów w epokę, w której powstały wielkie moce, królestwa rosły do ​​chwały i popadały w ruinę, wątpliwi bohaterowie byli poddawani próbom, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca, jaki kiedykolwiek wyszedł spod pióra Tolkiena, groził, że pokryje świat ciemnością.

Poczynając od czasów względnego spokoju, serial podąża za gronem postaci, zarówno znanych, jak i nowych, które konfrontują się ze złem, jakie zawitało do Śródziemia. Od najciemniejszych głębin Gór Mglistych, przez majestatyczne lasy stolicy elfów - Lindonu, po zapierające dech w piersiach wyspiarskie królestwo Númenoru i najdalsze zakątki mapy - te krainy i bohaterowie będą tworzyć spuścizny, które przetrwają długo po ich odejściu”.

W serialu “Władca pierścieni” cofamy się więc w czasie względem dzieł Petera Jacksona do Drugiej Ery Śródziemia, o której sam Tolkien mawiał, że była “dość mroczną epoką”. Jej ramy oznaczone zostały przez pokonanie Morgotha - upadłego Valara - i pierwszą klęskę Saurona.

Akcja produkcji zorientowana więc będzie zapewne na wątki wykucia pierścieni, budowy potęgi Saurona, świetności wojsk Númenoru i wojny, która nastała po tym, jak Jedyny Pierścień powstał potajemnie w ogniu Góry Przeznaczenia - przynajmniej tego można się spodziewać. Na ostateczny kształt fabuły wpływ mają bowiem showrunnerzy: J.D. Payne i Patrick McKay.

Jak widać, twórcy mają naprawdę wiele przestrzeni, aby stworzyć kolejny już, ikoniczny obraz. Czy tak będzie, okaże się…no właśnie, kiedy?

Serial “Władca Pierścieni” - kiedy premiera?

Wedle oficjalnie przedstawionych informacji premiera serialu “Władca Pierścieni” na Amazon Prime Video będzie miała miejsce 2 września 2022 r.

Już w sierpniu 2021 roku media obiegła informacja o zakończeniu prac na planie nowej produkcji. Również wtedy podzielono się ze światem pierwszym, oficjalnym zdjęciem serialu, które wygląda naprawdę imponująco. Mamy wielką nadzieję, że wraz z końcem lata będziemy mogli podziwiać równie piękny, końcowy efekt prac twórców.

Źródło: konto „The Lord of the Rings on Prime” na Twitterze