Wodoszczelny telefon to taki, którego obudowa wytrzyma więcej niż tylko deszcz. Standard IP67 lub IP68 oznacza, że telefon wytrzyma całkowite zanurzenie w wodzie nawet przez dłuższy czas. W tym zestawieniu prezentujemy telefony wodoszczelne i wodoodporne w różnej cenie.

Wodoszczelny telefon - ranking 2020

Dlaczego warto kupić telefon wodoszczelny? Bo masz pewność, że pozostanie sprawny, gdy złapie Cię ulewny deszcz, rozlejesz na niego napój, wpadnie do umywalki czy jeziora. Zalania są obok upadków jedną z najczęstszych przyczyn uszkodzenia telefonu, dlatego kupno telefonu z wodoszczelną obudową jest bardzo dobrym pomysłem.

Wcale nie musi to być odporny na wszystko smartfon z pancerną obudową. Znajdziesz tutaj również smukłe, lekkie i nowoczesne smartfony, które spisują się idealnie na co dzień i nie obciążają kieszeni, jak cegła. Oto nasze propozycje:

Jaki smartfon wodoszczelny kupić? Oto polecane modele:

W tym rankingu znajdziesz smartfony, które mają oficjalnie deklarowaną wodoszczelność (IP67, IP68, IP69).

Smartfon odporny na wodę

Telefon wodoodporny może wyglądać atrakcyjnie. Wiele smartfonów flagowych oraz część modeli klasy średniej-premium, ma uszczelnione obudowy. Dobrymi przykładami są np. Apple iPhone SE 2020, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S20, Huawei P40 Pro, Huawei P30 Pro.

W tym zestawieniu prezentujemy pięć smartfonów wodoszczelnych, z których część ma standardowe, cienkie i eleganckie obudowy, a część jest dodatkowo wzmacniana i chroniona także przed upadkami. To do Ciebie należy wybór, czy wolisz, by smartfon był ładny, czy ważniejsza jest wytrzymałość.

Większość wodoszczelnych telefonów ma silikonowe uszczelki schowane wewnątrz obudowy, w szufladce dla kart SIM oraz wokół portów i przycisków. Nie widać ich, ale pełnią swoją funkcję, bez konieczności pamiętania o zamykaniu zaślepek.

Smartfony wodoszczelne i wzmacniane mają trochę inną konstrukcję. W ich przypadku najczęściej stosuje się dodatkowe gumowe lub plastikowe elementy chroniące przed uderzeniami oraz niekiedy również małe klapki zakrywające złącza. Przez to ich konstrukcja nie jest taka ładna, ale za to jest pancerna i odporna.

Oczywiście wodoszczelny smartfon musi wciąż pełnić wszystkie swoje podstawowe funkcje. Powinien być przyjemny w obsłudze, w miarę szybki, mieć dobry wyświetlacz, aparat, łączność bezprzewodową, wystarczającą pojemność pamięci i procesor, który podoła najważniejszym zadaniom. Dodatkową zaletą będzie dual SIM. Mocna obudowa nie powinna zmniejszać komfortu użytkowania.

Jak rozpoznać, że smartfon jest wodoszczelny?

Każdy telefon z wodoodporną obudową powinien mieć w specyfikacji podany standard wodoszczelności (oraz najczęściej również pyłoszczelności). Jest on wyrażany tak zwanym kodem IP (np. IP67, IP68). Za takim kodem dodawane są dwie cyfry. Pierwsza wyraża ochronę przed pyłem, a druga przed wodą.

Zasada jest prosta - im wyższe cyfry, tym lepsza ochrona. Większość współczesnych wzmacnianych telefonów ma ochronę przed pyłem 5 (wysoką) lub 6 (najwyższą) według Polskiej Normy PN-EN 60529:2003.

Jeśli chodzi o ochronę przed dostępem wody, to powinniśmy wybierać głównie telefony, które oferują ochronę na poziomie 7 lub 8 (9 jest rzadko spotykana - np. w smartfonie CAT S61) - również wg PN-EN 60529:2003.

Dobry wodoszczelny telefon powinien być oznaczony kodem IP67 lub IP68. Najlepsze i najbardziej wytrzymałe modele mają nawet oznaczenie IP69.

Apple iPhone SE 2020 - mały, lekki i szybki smartfon wodoszczelny









4,9/5 Ocena benchmark.pl Nie każdy telefon odporny na wodę, musi być od razu odporny na wszystko. Wiele osób nie potrzebuje pancernego telefonu na budowę. Zamiast tego wolą szybki, mały i uniwersalny smartfon, z dobrym aparatem i wysoką wydajnością. Taki właśnie jest nowy iPhone SE 2020 - bardzo lekki i wybitnie poręczny, a przy tym wodoszczelny i pyłoszczelny (IP67) oraz idealny na co dzień. Ma łączność zbliżeniową NFC do płatności w sklepach przez Apple Pay (działa w Polsce z wieloma bankami). W praktyce umieszczono tutaj procesor z iPhone 11 Pro, w obudowie z iPhone 8. Dzięki temu smartfon działa bardzo szybko, ale jest relatywnie niedrogi jak na nowego iPhone. Kosztuje około 2000 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 13

Wyświetlacz (przekątna) 4,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 750 x 1334 px

Procesor główny (nazwa) Apple A13

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Samsung Galaxy Xcover Pro - wytrzymały telefon za mniej niż 2000 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jest to wytrzymały smartfon, ze wzmocnionymi ramkami, odporny na wodę i pył. Spełnia założenia standardu MIL-STD 810G i IP68. Nie wyróżnia się wydajnością, ale za to powinien już poradzić sobie z trudnymi warunkami w terenie. Warto zaznaczyć, że ma wymienną baterię, a tył obudowy można dość łatwo zdjąć, bez użycia narzędzi. Wyposażono go też w NFC do płatności w sklepach, dual SIM, całkiem dobre aparaty, rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych oraz nowy system Android 10 - co jest ogromnym plusem na tle większości innych wzmacnianych telefonów. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,3 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 9611

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 25 + 8 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Pokaż produkt

CAT S61 - pancerny telefon, odporny na niemal wszystko









4,3/5 Ocena benchmark.pl CAT S61 to bardziej zaawansowany kuzyn modelu S41. Ma bardzo solidną obudowę odporną na upadki z wysokości 1,8 metra, a także wodoszczelność IP68/69, która sprawia, że smartfon może leżeć pod wodą na głębokości 3 m przez godzinę. Dodatkową, przydatną w niektórych sytuacjach rzeczą jest kamera termowizyjna FLIR i laserowy miernik odległości, a także czujnik organicznych substancji lotnych (LZO, VOC). CAT S61 to znakomity telefon do pracy w terenie. Ma też NFC, Bluetooth 5.0, wyjście słuchawkowe 3,5 mm i funkcję szybkiego ładowania baterii. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 8.0

Wyświetlacz (przekątna) 5,2 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x1920 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 630

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 16 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt

Samsung Galaxy S10e - mały, wodoszczelny telefon z Androidem









4,9/5 Ocena benchmark.pl Galaxy S10e to wciąż bardzo opłacalny w zakupie smartfon. Nie dość, że wygląda świetnie i jest mniejszy, czyli poręczniejszy i przyjemniejszy w obsłudze, to w dodatku działa bardzo szybko i ma dobre aparaty. Wszystko, począwszy od wyświetlacza AMOLED 5,8 cala FHD+, poprzez procesor, aparat, łączność i jakość wykonania, świadczy o tym, że mamy tutaj do czynienia z nowoczesnym, uniwersalnym smartfonem, który poradzi sobie doskonale, w większości sytuacji. Warto jednak zaznaczyć, że w niewielkiej obudowie mieści się relatywnie mały akumulator, więc typowy czas pracy to 1 dzień. Obudowa ma wodoszczelność IP68. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 5,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2280x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 9820

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 + 16 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Samsung Galaxy S20 - odporny na wodę smartfon dla wymagających









4,5/5 Ocena benchmark.pl Na Galaxy S20 powinny zwrócić uwagę osoby, które nie potrzebują pancernego telefonu, ale koniecznie wymagają, by smartfon działał szybko, miał bardzo dobry ekran i robił świetne zdjęcia i filmy. Pod tym względem Galaxy S20 to jeden z najlepszych telefonów 2020. Ma wyświetlacz AMOLED 6,2 cala, idealny do filmów, nowoczesny procesor do gier i aż 8 GB RAM, dzięki którym system i aplikacje działają bez zastrzeżeń. Telefon potrafi nawet nagrywać filmy 8K. Obudowa z cienkimi ramkami, wykonana jest ze szkła i metalu oraz wodoszczelna zgodnie ze standardem IP68. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,2 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3200x1440 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 990

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 64 Mpx + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt

Najlepszy wodoszczelny telefon - opinia Najlepszy wodoszczelny telefon - opinia Najlepszy telefon pancerny to moim zdaniem CAT S61 - wytrzyma zarówno codzienne użytkowanie, jak i pracę na budowie, albo dwutygodniowy biwak w lesie. Nie boi się w zasadzie niczego. Natomiast jeśli szukasz smartfonu małego, lekkiego, smukłego i bardzo szybkiego, a przy tym wodoszczelnego, to godny polecenia jest iPhone SE 2020.

