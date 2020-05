Microsoft 365 jak mało które rozwiązanie programowo-sprzętowe, zachęca do wykorzystania całego jego potencjału, a nie tylko pojedynczych składników. Jak to możliwe? Zobaczmy.

Wprowadzenie Microsoft 365 zamiast Office 365 to bardzo istotna zmiana, gdyż pokazuje jak zmieniła się rola oprogramowania uznawanego kiedyś za typowo biurowe. Ta zmiana też lepiej oddaje charakter modelu abonamentowego Microsoft 365. Jest jeszcze jeden powód? Poszczególne usługi czy aplikacje Microsoft 365 swój potencjał ukazują dzięki współpracy w ramach ekosystemu jaki stanowi tworzy system operacyjny i usługi sieciowe oferowane przez Microsoft. Ta współpraca jest głębsza niż by się wydawało. Sprawia, że programy choć o różnym przeznaczeniu, są do siebie bardzo podobne i dużo łatwiej jest je używać niż w sytuacji, gdy mamy do czynienia z kompletnie odmiennymi narzędziami.

Microsoft 365 - wszyscy za jednego, jeden za wszystkich

W moim wyobrażeniu filozofię pracy, zabawy, nauki z Microsoft 365 można wyrazić parafrazując słowa Aleksandra Dumasa, które wypowiadali słynni muszkieterowie - „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Bo tak jest w istocie. Trudno wyobrazić sobie korzystanie z tylko jednej aplikacji Microsoft 365, choć jest to możliwe i wcale nie oznacza, że działamy źle. Uzupełnianie się i przenikanie funkcji narzędzi Microsoft 365 jest jednak tym, co pozwala nam stać się jeszcze bardziej produktywnymi.

Microsoft Word i jego funkcje odnajdziemy jako elementy Powerpointa czy Outlooka. Funkcje Excela można z kolei wpleść w tekst tworzony w Wordzie. Dostęp do OneDrive jest elementem każdej z tych aplikacji. To co edytujemy na smartfonie, można po chwili zobaczyć na komputerze. Zaznaczając e-mail w Outlooku stworzymy automatycznie zadanie do wykonania w aplikacji To Do. Korzystając z Microsoft 365 korzystamy z potencjału wszystkich jego elementów i żaden z nich nie może być tym słabym ogniwem.

Źródło: Microsoft, inf. własna

