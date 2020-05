Cyberpunkowa gorączka trwa w najlepsze czego dowodem może być Xbox Wireless Controller Cyberpunk 2077 Limited Edition. Zapowiedź tego nietypowo wyglądającego gamepada wzbudziła spore zainteresowanie. I trudno się dziwić - w rzeczywistości prezentuje się on jeszcze lepiej.

Cyberpunkowe szaleństwo czas zacząć

Cyberpunk 2077 to tegoroczny pewniak, bez dwóch zdań. Nie wykorzystać takiej szansy to byłby grzech. Wiedział o tym doskonale Microsoft, który po cichu prowadził rozmowy z CD Projekt RED. Efekt - Xbox Wireless Controller Cyberpunk 2077 Limited Edition. Co prawda, jest też specjalna poświęcona grze wersja konsoli Xbox One X, ale jak na razie nie trafiła ona jeszcze do sprzedaży. Co innego gamepad do konsoli. Ledwie na początku maja wylądował on na półkach sklepowych, a już zrobił w Sieci niemałe zamieszanie.

Co tu dużo mówić, ten nietypowo wyglądający kontroler miał (i wciąż) ma spore wzięcie. Mój Facebook dosłownie zalany został jego zdjęciami w rękach moich znajomych. Ja sam broniłem przed jego zakupem, co rusz wymyślając nowe wymówki – a to cena była za wysoka, a to, że mam już przecież ze cztery gamepady do Xboxa, w tym pierwszą wersję Xbox Elite. Jednak miłość do grania i wszystkiego co z tym związane wzięła w końcu górę. I wiecie co? Nie żałuję ani jednej wydanej na tego pada złotówki.

Microsoft “umie” w gamepady

Może i brzmi to nieco zadziornie, ale spójrzcie sami na ich dotychczasowy „dorobek” – najróżniejszych wersji kontrolerów Microsoft ma bez liku. Jasne, Sony też może pochwalić się całkiem niezłym biblioteczką gamepadów, ale gigant z Redmond robi to widocznie lepiej. Nie dość bowiem, że udostępnia specjalną stronę - Xbox Design Lab pozwalającą zaprojektować własny gamepad, to jeszcze w jego przypadku inspiracja konkretnymi grami w limitowanych edycjach często wykracza daleko poza specjalne wersje kolorystyczne czy powiązane z danym hitem nadruki.

Wystarczy spojrzeć na słynny już Xbox Wireless Controller Sea of Thieves Limited Edition, którego faktura górnej części obudowy miejscami przypomina pąkle. Mając takie małe dziełka sztuki trudno się dziwić osobom, które zbierają tego typu specjalne edycje gamepadów tworząc z nich absolutnie nietuzinkowe kolekcje. Dodajmy jeszcze tylko – bardzo drogie kolekcje, bo obecna cena owego kontrolera z Sea of Thieves sięga już 500 dolarów. Czy podobną wartość osiągnie kiedyś Xbox Wireless Controller Cyberpunk 2077 Limited Edition? To bardzo możliwe.





Zabawa w trzy kolory

Na pierwszy rzut oka Xbox Wireless Controller Cyberpunk 2077 Limited Edition wygląda dość niepozornie. Przy najsłynniejszych limitowanych kontrolerach takich jak choćby z Gears 5 czy wspomnianej wcześniej edycji Sea of Thieves ten projekt wydaje się wręcz skromny. Dwa wiodące kolory – czarny i srebrny, czerwone akcenty na przyciskach, gałce analogowej i niewielkim nadruku nie są na tyle rozpoznawalne by z miejsca kojarzyć je z Cyberpunk 2077.

Dla osób, które jeszcze nie wkręciły się w świat Cyberpunka owo czerwone logo korporacji Arasaka pozostanie zagadką, przynajmniej do czasu premiery Cyberpunk 2077. Tak naprawdę jedyny element, który od razu mówi nam jakiej grze poświęcony jest ten kontroler, znajduje się z tyłu, na klapce skrywającej baterie. Poznajecie?

Xbox Wireless Controller Cyberpunk 2077 Limited Edition trzeba chwycić w dłonie, by przekonać się, że nie jest to jedynie kolejny wielobarwny gamepad. Nagle okazuje się, że mamy tu i wyżłobienia, i ewidentne zadrapania. Napis „No Future” wygląda tak jakby ktoś faktycznie wydrapał go gwoździem czy kawałkiem drutu. Jedynie odpryski farby są tutaj namalowane.

Całość kojarzy się trochę z pokojem zbuntowanego nastolatka – tu wydrapany, tam poprzecierany. Ale chyba właśnie w tym największy urok tego kontrolera - że jest nietypowy. Co ciekawe jednak, Xbox Wireless Controller Cyberpunk 2077 Limited Edition to nie tylko zmieniona aparycja, ale także nieco wyższy komfort. O dziwo, kontroler ten może pochwalić się gumowanymi wstawkami na tylnej części uchwytów. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się aż takich udogodnień, szczególnie, że limitka z Sea of Thieves takiego bajeru nie posiadała (o zwykłym padzie nawet nie wspominając). No cóż, fani Cyberpunk 2077 powinni być bardziej niż zadowoleni.

Xbox Wireless Controller Cyberpunk 2077 Limited Edition – czy warto kupić?

Odpowiedź na to pytanie zależy tylko i wyłącznie od tego jak wielkim fanem jesteś. Kochasz Xboxa One i jego gamepady, a do tego już czujesz miętę do Cyberpunk 2077? To Xbox Wireless Controller Cyberpunk 2077 Limited Edition możesz brać w ciemno. Z pewnością będziesz zadowolony.

Dla pozostałych ten oryginalnie wyglądający gamepad okaże się zapewne jedynie urokliwą ciekawostką. Z tej grupy raczej mało kto popędzi do sklepu by go kupić. Jeśli jednak marzył Ci się jakiś ikoniczny, cyberpunkowy akcent, a na konsolę Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition spoglądasz z delikatną zazdrością wiedziąc, że i tak jej nie kupisz, to ten kontroler może robić za growe trofeum, w sam raz do postawienia go półkę.

Ocena końcowa:

gamepad dla fanów Cyberpunk 2077

specjalna, limitowana edycja o nietuzinkowym wyglądzie

gumowana, tylna część uchwytów

działa zarówno na Xbox One, jak i PC



to wciąż tylko standardowy kontroler, beż żadnych dodatkowych opcji

90% 4,5/5

