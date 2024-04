Chcesz słuchać muzyki w legalny sposób bez żadnych opłat? sprawdź te strony i serwisy internetowe. W dzisiejszym poradniku znajdziesz strony z darmową muzyką do pobrania.

Możemy słuchać muzyki na wiele sposobów. Płyty CD, aplikacje do streamowania lub pliki mp3 mogą być w pełni legalne. Warto o to zadbać, choćby z szacunku dla wykonawców. Na szczęście, jest wiele miejsc, z których możemy ściągać legalną muzykę. Dziś przedstawimy popularne strony do pobierania muzyki.

Strony do pobierania muzyki. TOP 5

Czy pobieranie muzyki ze strony jest legalne?

Jest wiele sposobów uzyskania dostępu do legalnej muzyki. Wszystko zależy jednak od tego, jakie jest jej źródło i licencja, na podstawie której wykorzystujemy muzykę. Przeważnie serwisy z darmową muzyką pozwalą na pobieranie muzyki ze strony na własny użytek. Nie możemy więc między innymi wykorzystywać pobranych ze strony plików do celów komercyjnych, czy przerabiać ich.

Jeśli zależy Ci więc na słuchaniu muzyki w legalny sposób, zwróć uwagę na jej źródło. Na szczęście obecnie w sieci bez trudu znajdziemy strony internetowe z darmową muzyką do pobrania.

Najlepsze strony internetowe z muzyką

W dzisiejszym poradniku postaramy się odpowiedzieć na pytanie, skąd pobrać darmową muzykę. To możliwe między innymi za pośrednictwem serwisów na stronach www. Poniżej znajdziesz kilka propozycji stron z legalną i darmową muzyką.

Skąd pobrać darmową muzykę?

SoundCloud

Pierwszą propozycją strony z darmową muzyką do pobrania jest SoundCloud. Serwis ma też funkcje społecznościowe - artyści i wytwórnie sami chętnie dzielą się tu swoją muzyką. Możemy słuchać muzyki w SoundCloud bezpośrednio na stronie. Jest też opcja pobrania plików. To w pełni legalne - możemy następnie bez ograniczeń słuchać muzyki pobranej z tego źródła.

Jeśli utwory znalezione w tym miejscu Ci się podobają, możesz je polubić. Serwis daje też opcję pozostawienia komentarzy i dzielenia się muzyką poprzez udostępnienie jej. Zbiory muzyki dostępnej w SoundCloud są podzielone na wiele kategorii. Dzięki temu łatwo znajdziemy interesujący nas gatunek muzyczny. Po znalezieniu plików możemy dość łatwo pobrać interesującą muzykę. Wtedy otworzysz ją bezpośrednio na swoim urządzeniu - na przykład komputerze lub laptopie. Możemy przeszukiwać zasoby serwisu przez stronę internetową, jak i po ściągnięciu aplikacji na Androida lub iOS. Ciekawą opcją jest też przenoszenie playlisty ze Spotify do SoundCloud i w drogą stronę.

Amazon Music

Serwis Amazon ma wielu zwolenników. Powodem jest między innymi bardzo rozbudowa oferta. Amazon to zarówno ogromny sklep internetowy, serwis z filmami, jak i platforma z muzyką. Ta ostatnia pozwala na słuchanie muzyki za darmo online, jak i pobieranie ulubionych plików.

Darmowa wersja (Amazon Music Free) pozwoli na niemal nieograniczony dostęp do bezpłatnej muzyki. Niestety, używanie takiej wersji łączy się jednak z pewnymi ograniczeniami, czy koniecznością odsłuchania reklam. Aby tego uniknąć możemy natomiast wybrać opcję płatną - kosztuje co prawda kilkadziesiąt złotych miesięcznie, daje jednak o wiele więcej możliwości. Amazon Music możemy używać w przeglądarce internetowej oraz jako aplikacja na smartfony.

SoundClick

Już od wielu lat sporą popularnością wśród stron z darmową muzyką cieszy się SoundClick. W serwisie na stronie www lub przez aplikację na Androida możemy pobierać pliki mp3 z muzyką podzieloną według gatunków. Jest tam też dostęp dp do darmowego radia internetowego, czy regularnie publikowanych list przebojów.

Darmowa wersja serwisu ma nieco ograniczoną funkcjonalność. Na szczęście jest ona w zupełności wystarczająca dla “zwykłego użytkownika”. Zawodnicy, chcący m.in. edytować muzykę lub wyciągnąć pojedyncze ścieżki (np. sam wokal lub perkusję) z utworu muszą natomiast skorzystać z płatnej wersji. Nie jest droga - abonament miesięczny kosztuje od 10 do 20 dolarów.

Bandcamp

Bandcamp to serwis muzyczny z elementami społecznościowymi. Jest przewidziany zarówno dla słuchaczy, jak i samych artystów. Pod tym względem przypomina więc nieco połączenie Soundcloud z Facebookiem lub Instagramem. Fani mogą pobierać legalną muzykę za darmo w formie plików lub słuchać jej online. Mamy też sporo możliwości w postaci kontaktowania się z innymi osobami z całego świata, a nawet z twórcami muzyki.

Dzięki Bandcamp możemy również zaopatrzyć się w gadżety wypuszczane przez ulubione zespoły. Kupując je w tym miejscu mamy pewność, że pieniądze (a przynajmniej ich większość) trafi do portfela artystów.

Kolejny serwis z darmową muzyką mp3 do pobrania to Last.fm. Możemy tam zarówno ściągać muzykę, jak i słuchać jej online. Last.fm ma charakter społecznościowy - może podpowiedzieć nam, kiedy są koncerty ulubionych wykonawców lub połączyć nas z innymi fanami danej muzyki. Najbardziej wartościowe wydają się jednak podpowiedzi dotyczące samej muzyki. Na podstawie słuchanych utworów możemy otrzymać wskazówki co do kolejnych zespołów i ciekawych artystów, którzy powinni się nam spodobać.

Pobieranie muzyki ze strony Last.fm jest niezwykle proste. Po prostu wciskamy przycisk ze strzałeczką skierowaną w dół, a pliki zapisują się w pamięci naszego urządzenia,

Jak ściągać muzykę ze strony internetowej?

W niektórych serwisach www z darmową muzyką nie musimy nawet się zalogować, aby pobrać plik. Zwykle po wyszukaniu utworu lub znalezieniu go wśród podpowiedzi mamy do wyboru opcję odsłuchania online lub pobrania. Po wciśnięciu przycisku pobierania (strzałka skierowana w dół lub guzik “Pobierz”/”Download”) plik trafia na dysk komputera lub do pamięci naszego telefonu. Wtedy do odtworzenia go nie potrzebujemy już połączenia z Internetem. Pobranej z darmowych stron muzyki słuchamy przy pomocy odtwarzacza muzyki (playera) na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Co możemy (legalnie) zrobić z muzyką pobraną za darmo ze strony?

Wszystko zależy od licencji, z jakiej korzystamy przy pobieraniu plików. Przeważnie strony do pobierania bezpłatnej muzyki pozwalają po prostu na słuchanie jej. Mówimy więc o prywatnym wykorzystywaniu plików z muzyką. Zwykle nie jest możliwe wykorzystywanie muzyki w celach komercyjnych - na przykład jako ścieżka dźwiękowa do publikowanych w sieci filmów. Najczęściej nie możemy też puszczać muzyki z takiego źródła w punkcie usługowym, czy na przykład restauracji.

W takich sytuacjach niezbędne jest posiadanie licencji na komercyjne wykorzystanie muzyki. Zwykle jest dość kosztowna, choć i tu możemy poszukać darmowych źródeł legalnej muzyki.

Pliki ze strony do pobierania muzyki czy słuchanie online? Co lepsze?

Jeszcze kilka lat temu sporą popularnością cieszyły się strony www z darmową muzyką do pobrania. Wtedy bowiem sporo osób nie posiadało stałego połączenia z Internetem, na przykład w swoim telefonie. Dziś sytuacja zupełnie się zmieniła. Coraz częściej dostęp do muzyki online zapewniają nam więc serwisy streamingowe. Spotify, TIDAL, Apple Music lub YouTube Music to tylko niektóre z nich.

Większośc serwisów streamujących muzykę mają dziś swoje darmowe wersje. Wtedy mamy jednak pewne ograniczenia - dotyczą obecności reklam między utworami lub restrykcji związanych z przełączaniem utworów. Jeśli więc po prostu zależy Ci na słuchaniu ulubionej muzyki bez żadnych ograniczeń - warto ściągnąć ją z darmowego źródła, jak wskazane w dzisiejszym poradniku strony internetowe.

Darmowe wersje aplikacji do streamowania muzyki - czy warto używać darmowego Spotify, Tidal, itp.?

Dziś sporo osób wcale nie myśli już o pobieraniu muzyki na dysk komputera lub do pamięci smartfona. Powód jest prosty - mamy w końcu spory wybór bardzo dobrych aplikacji streamujących muzykę przez Internet. Wszystkie pozwalają też na pobieranie muzyki lub podcastów i słuchanie ich w trybie offline. Najczęściej taka opcja wymaga jednak zapłacenia za wersję premium - koszt to od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

Jeśli zależy Ci więc na w pełni darmowym słuchaniu muzyki bez reklam, warto pomyśleć o jej pobraniu. W sytuacji, gdy wydanie niedużej kwoty co miesiąc nie jest jednak dla Ciebie problemem, pobranie aplikacji streamujące muzykę będzie lepszym rozwiązaniem.