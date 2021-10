Jaki komputer warto złożyć w 2021 roku? Wybór wcale nie jest taki prosty, ale możecie postawić na rekomendacje naszych ekspertów - podpowiadamy, jaki jest najlepszy komputer do gier za 3000, 4000 i 5000 zł.

Planujecie zakup nowego komputera do gier? Wbrew pozorom to wcale nie takie proste zadanie, zwłaszcza dla mniej doświadczonych osób, które nie mają dobrego rozeznania w sprzęcie. Żeby jednak ułatwić wam zadanie, przygotowaliśmy poradnik, który pomoże w złożeniu nowego, taniego komputera do gier.

Co warto wiedzieć przed złożeniem komputera?

Co wybrać - gotowy zestaw czy może jednak składaka? Gotowe konfiguracje cieszą się sporą popularnością, bo nie trzeba się trudzić z kompletowaniem i montażem części, jednak wciąż wiele osób decyduje się na samodzielne złożenie zestawu. My też polecamy ten sposób - takie rozwiązanie daje możliwość lepszego dostosowania sprzętu do oczekiwań, a przy okazji często pozwala zaoszczędzić pieniądze (lub wykorzystać budżet w lepszy sposób).

No dobrze, część z Was pewnie zastanawia się ile w ogóle kosztuje komputer do gier? Odpowiedź brzmi: to zależy. Głównie od oczekiwań odnośnie sprzętu, posiadanych części/peryferii i dostępności podzespołów. Można jednak przyjąć, że dobry komputer do gier kosztuje 5000 – 10 000 złotych, aczkolwiek można też złożyć tańsze zestawy za 3000 - 4000 zł.

Sytuacja na rynku podzespołów nie wygląda najlepiej, a przed nami kilka ważnych premier (dlatego też część osób w ogóle zastanawia się czy warto teraz złożyć komputer, czy może jednak lepiej poczekać – tutaj opisaliśmy, jak obecnie wygląda sytuacja na rynku i na jakie premiery sprzętu warto czekać). W takiej sytuacji dobrym pomysłem może być przeczekanie kilku miesięcy. Jeżeli jednak jesteście zdesperowani zdecydowani i koniecznie chcecie teraz kupić sprzęt, nasi eksperci przygotowali polecane konfiguracje w trzech zakresach cenowych: 3000 zł, 4000 zł i 5000 zł. Konfiguracje nie obejmują peryferii.

Paweł Maziarz Tani komputer do gier za 3000 zł

Jaki komputer można złożyć za 3000 złotych? Niestety, sytuacja na rynku kart graficznych nie wygląda najlepiej, więc na tę chwilę jedyną sensowną opcją jest wybranie konfiguracji ze zintegrowanym układem graficznym (a warto dodać, że składamy zestaw z legalnym systemem operacyjnym, za który trzeba wydać niecałe 500 złotych).

Mój wybór oczywiście padł na platformę AMD – w roli głównej 6-rdzeniowy/12-wątkowy procesor Ryzen 5 5600G ze zintegrowaną grafiką Radeon Vega 7 (7 jednostek obliczeniowych – 448 procesorów strumieniowych). Układ kosztuje około 1300 złotych, więc wykorzystuje znaczną część dostępnego budżetu. Nic tańszego o dobrych osiągach jednak raczej nie znajdziecie.

Sporym atutem Ryzena jest kompatybilność ze starszymi płytami głównymi AM4 – do jego obsługi w zupełności wystarczy podstawowy model z chipsetem AMD B450. Przykładem może być Gigabyte B450 Gaming X, który oferuje m.in. cztery banki pamięci DDR4, jedno gniazdko M.2 PCIe 3.0 x4 i sześć portów SATA. Płytkę dorwiecie za około 340 złotych.

Do procesora ze zintegrowaną grafiką warto dokupić szybkie pamięci DDR4 RAM. Budżet nie pozwala na szaleństwo, ale powinno wystarczyć na dwukanałowy zestaw o pojemności 16 GB (2x 8 GB) i taktowaniu 3600 MHz. Idealną propozycją wydają się moduły G.Skill Ripjaws V 2x 8 GB 3600 MHz CL19 za około 340 złotych.

Cóż, w przypadku pozostałych komponentów trzeba przyoszczędzić. Na magazyn danych warto wybrać podstawowy dysk SSD pod SATA. Polecamy konstrukcję naszego rodzimego producenta - GOODRAM CX400 gen.2 512 GB za nieco ponad 200 złotych. Obudowa i zasilacz to z kolei produkty innej polskiej firmy SilentiumPC – odpowiednio Armis AR1 za około 150 złotych i SilentiumPC Elementum E2 SI 450W za około 170 złotych. Warto dodać, że jednostka oferuje spory zapas mocy, więc w przyszłości możliwe będzie tutaj dołożenie średniowydajnej karty graficznej.

Po zestawie za 3000 złotych nie powinniśmy oczekiwać rewelacji, ale to konfiguracja z potencjałem na późniejszą modernizację

Na jaką wydajność możemy liczyć? Zestaw pozwoli na komfortową rozgrywkę w starszych, mniej wymagających tytułach. W tych nowszych grach konieczne będzie obniżenie detali do średnich lub niskich (oczywiście mowa o rozdzielczości 1080p). Można jednak ratować się wykorzystaniem technologii AMD FidelityFX Super Resolution (szczególnie, że obsługuje ją coraz więcej tytułów).

Wojciech Spychała Jaki komputer do grania za 4000 zł?

Od zestawu za 4 tysiące można było oczekiwać jeszcze rok temu najwyższych detali w FHD, włącznie z Ray Tracingiem, gdyż poniżej 2000 zł dało się zakupić RTX 3060 Ti… Obecnie sama karta już przekracza nasz budżet, więc tymczasowo z niej musiałem zrezygnować, a w jej miejsce jedyne, co się zmieściło, to GTX 1650 Super… No super w istocie :/ Zwłaszcza że po sprawdzeniu reszty podzespołów okazało się, że i one nieco podrożały, więc już nawet nie jest Super (tylko zwykły GTX 1650). Ale do rzeczy – moja propozycja naturalnie musiała uwzględniać system operacyjny z legalnego źródła, co uszczupliło budżet o blisko 500 zł. Niestety koledzy nie dali się przekonać, że wersja próbna Windowsa tutaj wystarczy, a systemu typu Unix nie odważyłbym się jeszcze zaproponować dla gracza, który poszukuje w Internecie porad odnośnie doboru podzespołów. Całość zatem rysuje się następująco: Mamy tu przyszłościowe podejście, ale nie w znaczeniu „starczy na lata”, tylko raczej „ulepszę w przyszłości, jak ceny się poprawią” – dlatego jedyne, na czym nie oszczędzałem znacznie, to płyta główna. Ta pozwoli nawet na wybranym, wątpliwej wydajności, 4-rdzeniowym Core i3 wykorzystać RAM z taktowaniem 3200 MHz. Taki zabieg wbrew pozorom da całkiem sporo, zwłaszcza w grach typowo sieciowych. Płyta posiada też uczciwą dawkę współczesnej technologii, jak karta sieciowa 2,5 GbE, wyprowadzenie USB-C na front obudowy (choć tego typu obudowy zdecydowanie nie udało się w budżecie zmieścić) oraz sekcję zasilania, która w razie potrzeby powinna poradzić sobie z zablokowanym modelem Core i7-11700. Tu też warto zaznaczyć, że wymieniając procesor warto dołożyć dysk M.2 PCIe 4.0, aby w pełni wykorzystać potencjał płyty. Płyty na chipsecie B560 to najtańsze modele oferujące obsługę profili XMP dla procesorów Intela – warto do nich nieco dopłacić Skoro już przy dysku jesteśmy to ten, który wybrałem, to klasyka gatunku i nie ma się co nad nim rozwodzić – wydajności do gier oferuje aż nadto (przynajmniej tak długo, póki nie pojawi się Microsoft Direct Storage). Obudowa i zasilacz są od naszego narodowego ulubieńca, czyli SPC – dobre produkty w dobrej cenie. Jako że na koniec zostało trochę grosza w budżecie, to nawet dorzuciłem do wersji z RGB (którymi można sterować przez aplikację), choć to oczywiście już kwestia indywidualnych upodobań. No dobra – powiecie – a gdzie karta? Jakkolwiek bardzo chciałem dołożyć tego GTX 1050 Ti, na którego ostatecznie zostało akurat 1500 zł w budżecie (moje palce płaczą, gdy piszę te słowa), tak niestety w Komputroniku postanowiono nie obrażać klienta i po prostu kart w przedziale 1000-2000 zł nie ma. Może i lepiej, ale ja oczywiście karty potrzebowałem i tutaj mam dla Was dwie propozycje. Ceny kart graficzny poszybowały w górę i nie zanosi się na to, aby miały w najbliższym czasie spadać – przed końcem roku raczej należy spodziewać się ponownego wzrostu cen Pierwsza, oficjalna, to nowy GeForce GTX 1650 – na popularnym portalu aukcyjnym znajdziecie godne zaufania oferty z ceną 1600 zł (w chwili, gdy te słowa piszę) – co potwierdza też serwis Ceneo. Przykładowo Zotac GeForce GTX 1650 Gaming OC z potężną dawką 4 GB pamięci GDDR6 (co ważne, bo dostępne są też modele z GDDR5, a tego byście nie chcieli) kosztuje obecnie 1589 zł. Druga propozycja nagina nieco zasady (co by nie powiedzieć, że je łamie), ponieważ zakłada zakup używanej karty. A konkretnie jednego z kilku-kilkunastu modeli GeForce GTX 1070 z 8 GB GDDR5 – to znacznie szybsza propozycja od wyżej wspomnianego GTX 1650, a przy okazji nadal świeża karta (ledwie generację starsza). Przy odrobinie szczęścia da się trafić na modele, które jeszcze są na końcówce 3-letniej gwarancji. Oczywiście tutaj zakupu dokonujecie na własne ryzyko i trzeba mieć na uwadze, że karta nawet używana zgodnie z przeznaczeniem (czyli do grania, a nie kopania :P) może szybciej ulec awarii niż fabrycznie nowy produkt. Podsumowując, już za 4 tysiące możemy dostać całkowicie nowy zestaw, który już teraz pozwoli pograć w najnowsze gry na średnich ustawieniach detali i 60 FPS w rozdzielczości FHD. Ryzykując zakup używanej karty możemy wskoczyć tu na detale wysokie albo nawet próbować grać w 1440p (bo przy 4 GB vRAM w przypadku GTX 1650 należy o tym zapomnieć). Trochę smutne, a trochę tragiczne :).

Marcin Jaskólski Dobry komputer do grania za 5000 zł

Jeszcze nie tak dawno „komputer za 5 tysięcy złotych” był synonimem potężnej maszyny gamingowej. Obecnie życie i polityka cenowa sklepów brutalnie zweryfikowała nasze przekonania. Gdy przyjrzymy się maszynie, którą uda nam się złożyć za 5K, to żal może nam ścisnąć miejsce, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę. Na początku uparłem się, żeby zmieścić w tym budżecie kartę graficzną AMD Radeon RX 6600 XT, albo GeForce RTX 3060. W chwili gdy sprawdzałem ceny GeForce był nieco droższy, więc zacisnąłem zęby i zacząłem konfigurację sprzętu pod Radeona. A efekt? Jakbym nie kombinował to... wychodziłem poza budżet. Mówimy oczywiście o zestawie z systemem operacyjnym, ale bez takich peryferiów jak monitor, klawiatura czy myszka. Otarłem więc łezkę i zszedłem z kartą graficzną o poziom niżej, a konkretnie do modelu GeForce GTX 1660. Udało mi się znaleźć model MSI GTX 1660 Ventus XS 6G OC w cenie nieco przekraczającej 2500 złotych. Szału nie ma, ale dobre i to. Wybór karty graficznej w tym segmencie cenowym spowodował, że musiałem sięgnąć po słabszy model procesora. W niższym segmencie cenowym to Intel ma lepsze propozycje, więc wybór padł na model Intel Core i3-10105F. Nie bawiłem się w szukanie antycznych płyt, tylko sięgnąłem po jedną z tańszych płyt B560, a konkretnie model ASUS PRIME B560M-K. Do tego znalazły się pamięci G.Skill Ripjaws V 16 GB o taktowaniu 3600 MHz oraz tani SSD GOODRAM CX400 (512 GB). Na koniec umieściłem to w obudowie SilentiumPC Signum SG1 TG Pure Black i zasiliłem Corsairem VS 550W. Razem z systemem Windows 10 OEM udało mi się zmieścić nieco poniżej 5000 złotych. Jeszcze nie tak dawno „komputer za 5 tysięcy złotych” był synonimem potężnej maszyny gamingowej. Dzisiaj życie i polityka cenowa sklepów brutalnie zweryfikowała nasze przekonania. ALE. Jeśli jednak zrezygnujemy z zakupu Windows – bo możemy wykorzystać system ze starego komputera – to zamiast GTX 1660 możemy sięgnąć po najtańsze modele Radeona RX 6600 XT (w cenie nieco ponad 3000 złotych). Taki zestaw od razu robi się znacznie bardziej sensowny, chociaż i tak wypadałoby go w przyszłości rozbudować o wydajniejszy i bardziej nowoczesny model procesora (co umożliwia płyta główna).

To nie jest dobry czas na składanie komputera do grania

Nie da się ukryć, że kryzys na rynku sprzętu (a zwłaszcza kart graficznych) mocno wpłynął na opcje konfiguracji komputerów. Mówiąc wprost – obecnie proponowane zestawy wypadają wyjątkowo słabo na tle konfiguracji, które można było złożyć w danym budżecie kilkanaście miesięcy temu. Niestety, wiele wskazuje, że taka sytuacja utrzyma się jeszcze w przyszłym roku.

Zestaw Komputer za 3000 zł Komputer za 4000 zł Komputer za 5000 zł Procesor AMD Ryzen 5 5600G - 1300 zł Intel Core i3-10100F - 390 zł Intel Core i3-10105F - 400 zł Płyta główna Gigabyte B450 Gaming X - 340 zł ASRock B560M Steel Legend - 500 zł ASUS PRIME B560M-K - 390 zł Pamięć RAM G.Skill Ripjaws V 2x 8 GB 3600 MHz CL19 - 340 zł Patriot Viper Steel 2x8 GB 3200 MHz CL16 - 320 zł G.Skill Ripjaws V 2x 8 GB 3600 MHz CL19 - 340 zł Karta graficzna Radeon Vega 7 (zintegrowana) Zotac GeForce GTX 1650 Gaming OC - 1590 zł MSI GTX 1660 Ventus XS 6G OC - 2550 zł Dysk SSD GOODRAM CX400 gen.2 512 GB - 210 zł Kingston A2000 500 GB - 240 zł GOODRAM CX400 gen.2 512 GB - 210 zł Obudowa SilentiumPC Armis AR1 - 150 zł SilentiumPC Signum SG1Q Evo TG ARGB - 250 zł SilentiumPC Signum SG1 TG - 220 zł Zasilacz SilentiumPC Elementum E2 SI 450W - 170 zł SilentiumPC Vero L3 Bronze 600W - 230 zł Corsair VS 550W - 260 zł System operacyjny Windows 10 Home OEM - 480 zł Windows 10 Home OEM - 480 zł Windows 10 Home OEM - 480 zł Razem 2990 zł 4000 zł 4850 zł

Na co można liczyć, jeżeli już teraz chcecie kupić komputer? Jeśli planujecie budowę nowego zestawu do gier, absolutnym minimum jest budżet 3000 złotych, ale nie powinniście tutaj oczekiwać rewelacji – taki sprzęt pozwoli na odpalenie gier niskich lub średnich ustawieniach, ale przy nowszych tytułach mogą pojawić się problemy z komfortowym graniem. To dobra opcja na przeczekanie kryzysu.

Wydajniejsze konfiguracje (z samodzielną kartą graficzną) można złożyć za 4000 – 5000 złotych. Wprawdzie też nie powinniście tutaj oczekiwać nie wiadomo czego, ale taki zestaw pozwoli na w miarę komfortowe granie w nowsze gry na średnich ustawieniach. Dla osób posiadających system operacyjny, dobrą alternatywą może być wybranie konfiguracji z mocniejszą kartą, co na pewno mocno podniesie osiągi PC-ta.

Dobrym pomysłem może być też… wybór laptopa. Ceny gamingowych modeli wypadają wyjątkowo dobrze na tle komputerów stacjonarnych, więc w podanym budżecie nierzadko będzie się dało uzyskać dużo lepsze osiągi. Jeżeli jesteście zainteresowani, koniecznie zerknijcie do zestawienia polecanych laptopów do gier.