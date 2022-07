Nim rozpocznie się sezon wakacyjny, raz jeszcze przysiądziemy do złożenia zestawów komputerowych w trzech różnych przedziałach cenowych. Czy rezultat okaże się na tyle ciekawy, aby zachęcić czytelników do inwestycji w nowy komputer? Zobaczymy.

Redakcja ponownie rzuciła challenge w postaci złożenia trzech propozycji komputerów stacjonarnych skrojonych z myślą o gamingu. Przedziały cenowe: 3500, 5500 oraz 7000 złotych. Ostatnie miesiące to kilka premier oraz wyraźna poprawa w dostępności kart graficznych, zatem warto spróbować. Niestety do stanu sprzed pandemii w kwestii cen już raczej nie wrócimy. Do tego widmo galopującej inflacji spędza sen z powiek. Nie odbiegając od meritum, przypomnę tylko, że nie wykorzystuję proponowanego limitu do ostatniej złotówki. Ceny zestawów dobierałem w czerwcu.

Komputer dla gracza do 3500 zł

Segment cenowy w okolicach trzech tysięcy złotych obecnie jest bardzo problematyczny głównie ze względu na ceny kart graficznych. Względnie „taniego” RX 6500 XT trudno polecić z czystym sumieniem. W połączeniu z np. Ryzenem 5 4500 to prosty przepis na irytację. Z tym GPU jedyną sensowną budżetową konfiguracją byłby procesor i3-12100F obsługujący PCIe gen. 4.

Jeśli zakupicie taniego RTX-a Nvidii to w połączeniu z procesorem i3-10100F uda się złożyć zestaw w kwocie 3420 zł. Na ten przykład karta KFA2 RTX 3050 EX 1‑Click OC to wydatek 1699 PLN. Niedobitki RTX 2060 również kuszą promocjami. Budżet pozwala na 16GB pamięci RAM z zegarem 3000 MHz oraz dysk NVMe o pojemności 500 GB marki Kioxia. Podzespoły osadzamy na sensownej i niedrogiej płycie ASUS PRIME B560M-A, umożliwiającą przyszłą rozbudowę. Zasilanie powierzyłem niedrogiemu PSU od Cooler Master, który może nie ma certyfikatu Gold czy Bronze, ale spokojnie wystarczy do tego zestawu. MWE V2 500W odwdzięcza się także bezszelestną pracą (wiem z empirii).

Przemyślana ta Genesis Irid, nie ma co!

Alternatywy? Zarzućcie sieć na rynku wtórnym a powinniście bez problemu zakupić GTX 1070 w kwocie około tysiąca złotych. W dobrych cenach coraz częściej spotykamy także karty serii 1660. Tak wyraźna oszczędność daje szansę zaszaleć na innym polu: szybszy procesor, pojemniejszy dysk itd.

Podzespół Model Cena zł CPU i3-10100F 339 Cooler BOX 0 Mobas ASUS PRIME B560M-A 449 GPU KFA2 RTX 3050 EX 1‑Click OC 1699 RAM G.SKILL Aegis 16GB 3000MHz CL16 279 SSD Kioxia Exceria M.2 Pci-e NVMe 500GB 239 PSU Cooler Master MWE V2 500W 80 Plus 199 Obudowa Genesis Irid 513 219 Koszt 3423

Bazowa konfiguracja

Podzespół Model Cena zł CPU i3-12100F 509 Cooler BOX 0 Mobas Gigabyte B660M DS3H 520 GPU GTX 1070 (używany) 1000 RAM G.SKILL Aegis 16GB 3000MHz CL16 279 SSD Kioxia Exceria M.2 Pci-e NVMe 500GB 239 PSU Cooler Master MWE V2 500W 80 Plus 199 Obudowa Genesis Irid 513 219 Koszt 3045

Alternatywna konfiguracja

Komputer dla gracza do 5500 zł

Powiększamy budżet o okrągłe dwa tysiące złotych. Tworzy to zupełnie nowe spektrum możliwości. Zacznijmy od procesora. W praktyce i5-12400F wydaje się najsensowniejszą opcją. Nie chcąc przekroczyć budżetu musimy sparować procesor z tanią płytą główną Gigabyte B660M DS3H. Bez aktualizacji BIOS do wersji F5 jej sprawność np. z budżetowym i5 będzie tragiczna a mobas w przyszłości i tak nie pozwoli na rozbudowę o mocniejszy CPU, ze względu na thermal throttling sekcji zasilania.

Dlatego widzę dwa sensowne rozwiązania. Pierwsze to kombinacja i5-11400F z płytą MSI MAG B560 TORPEDO, która nie jest budżetową wydmuszką, plus w przyszłości montaż czegoś z większym kopytem to błahostka – np. i7-10700K lub i7-11700K. Po stronie AMD mamy duet Ryzen 5 5600 wraz z płytą Gigabyte B550M AORUS PRO-P. W grach, szczególnie na wybranym poniżej poziomie GPU, różnicy wielkiej w klatkach na sekundę nie będzie. Dopłata do droższego CPU Czerwonych odwdzięczy się boostem w niektórych aplikacjach. Zestaw domyka terabajtowy SSD oraz 16 GB żwawej pamięci operacyjnej oraz przyjemna dla oka obudowa.

Inno3D GeForce RTX 3060

Na polu karty graficznej widzę trzy opcje – dwie od AMD i jedną od Nvidii. Nowość pod postacią RX 6650 XT to wydatek ok. 2400 zł (ASUS RX 6650 XT Dual OC 2349 PLN). Jest to podkręcony wariant wcześniejszego modelu 6600, czyli nic, czego nieosiągnięcie na własną rękę Afterburnerem. ASUS RX 6600 XT ROG STRIX OC w identycznych pieniądzach nie będzie złą opcją – wszystko zależy od finalnej ceny i dostępności. Moją uwagę przykuła także nieco tańsza karta Inno3D RTX 3060 TWIN X2 OC LHR za 2259 zł. Jest wolniejsza od Radeona, ale odwdzięcza się obsługą DLSS, który gości w sporej ilości tytułów - szczególnie esportowych. Tak czy inaczej, w kwocie do 5200 zł złożymy dobrze wyglądający PC do zabawy w 1080p i 1440p.

Podzespół Model Cena zł CPU Intel Core i5‑11400F 699 Cooler SilentiumPC Spartan 5 MAX 120mm 95 Mobas MSI MAG B560 TORPEDO 619 GPU ASUS RX 6650 XT Dual 8GB OC 2349 RAM Corsair 16GB 3200MHz CL16 Vengeance LPX Black 348 SSD KIOXIA 1TB M.2 PCIe NVMe EXCERIA G2 399 PSU be quiet! Pure Power 11 600W 80 Plus Gold 359 Obudowa Silentium PC Ventum VT4 TG 269 Koszt 5198

Bazowa konfiguracja

Podzespół Model Cena zł CPU Ryzen 5 5600 969 Cooler SilentiumPC Spartan 5 MAX 120mm 95 Mobas Gigabyte B550M AORUS ELITE 549 GPU Inno3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 OC LHR 2259 RAM Kingston FURY 16GB 3200MHz CL16 Beast Black 359 SSD KIOXIA 1TB M.2 PCIe NVMe EXCERIA G2 399 PSU be quiet! Pure Power 11 600W 80 Plus Gold 359 Obudowa Silentium PC Ventum VT4 TG 269 Koszt 5299

Alternatywna konfiguracja

Komputer dla gracza do 7000 zł

Idąc po linii najmniejszego oporu w poprzednim zestawie wystarczy podmienić kartę graficzną. Wskazany budżet w zupełności wystarczy na RTX 3060 Ti albo można zaszaleć sięgając po RX 6750 XT (ASUS RX 6750 XT ROG STRIX OC – 3399 PLN). Chcąc jednak uniknąć bottleneck po stronie CPU musimy skupić się na zabawie w rozdzielczości równej lub większej niż 2560 x 1440 px. Bawiąc się opcjami graficznymi, powinniśmy także spokojnie pograć w 4K.

Od komputera w takich pieniądzach wymagam, aby odznaczał się nienaganną kulturą pracy i wyglądem lub potrafił również należycie ogarnąć wymagające aplikacje. Ryzen 5 5600, płyta Gigabyte B550M AORUS PRO-P, chłodzenie be quiet! Pure Rock 2 oraz RTX 3060 Ti będzie kosztować ok. 6600 zł. Jeśli dołożymy trzysta złotych na pokładzie zagości wspomniany ASUS RX 6750 XT ROG STRIX OC. Budżet pozwala także na RTX 3070, tudzież okazyjnie polujemy na okazję RTX 3070 Ti. Wybierając Nvidię pamiętajmy jednak o podbiciu mocy zasilacza.

NZXT H510 Flow Black - estetyka to jej duża zaleta!

W kwocie 6600 zł mamy dysk PCIe 4.0 – np. WD Black SN750 SE. A dla odpowiedniej prezentacji a także wentylacji podzespołów wszystko umieściłbym w skrzynce NZXT H510 Flow lub be quiet! Pure Base 500DX.

Podzespół Model Cena zł CPU Ryzen 5 5600 969 Cooler be quiet! Pure Rock 2 Czarny 120mm 185 Mobas Gigabyte B550M AORUS PRO-P 619 GPU Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC LHR 3099 RAM G.SKILL 16GB 3600MHz CL18 Ripjaws V 349 SSD WD 1TB M.2 PCIe Gen4 NVMe Black SN750 SE 469 PSU be quiet! Pure Power 11 FM 650W 80 Plus Gold 449 Obudowa be quiet! Pure Base 500DX Black 499 Koszt 6638

Bazowa konfiguracja

Podzespół Model Cena zł CPU AMD Ryzen 7 5700X 1439 Cooler be quiet! Pure Rock 2 Czarny 120mm 185 Mobas Gigabyte B550M AORUS PRO-P 619 GPU Inno3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 OC LHR 2259 RAM G.SKILL 32GB (2x16GB) 3600MHz CL18 RipjawsV 679 SSD WD 1TB M.2 PCIe Gen4 NVMe Black SN750 SE 469 PSU be quiet! Pure Power 11 600W 80 Plus Gold 359 Obudowa NZXT H510 Flow Black 499 Koszt 6508

Alternatywna konfiguracja

Komputer nie tylko do gier

Budżet siedmiu tysięcy pozwoli złożyć całkiem solidny PC do pracy - szczególnie jeśli potrzebujecie więcej niż sześć rdzeni procesora. W komputerze instalujemy Ryzen 7 5700X, ciut lepszą płytę główną oraz 32 GB pamięci RAM. Wyłącznie na polu karty grafiki schodzimy poziom niżej na RTX 3060, acz do Premierki czy Blendera wystarczy. Procesor nie ma w zestawie dołączonego coolera, ale jego niski TDP nie wymaga drogiego chłodzenia. Tym sposobem złożymy bardzo żwawy i uniwersalny PC w kwocie 6500 PLN.

Na polu komputera gamingowo-roboczego procesor i5-12600K wydaje się kuszącą opcją. Kosztuje tyle samo co Ryzen 7, w grach daje parę klatek ekstra i nierzadko całkiem spory boost w aplikacjach. Niemniej płyta główna pozwalająca na wykorzystanie potencjału Intela będzie znacznie droższa od alternatywy AMD. Do tego i5 obciążone w aplikacjach profesjonalnych potrzebuje naprawdę solidnego chłodzenia powietrzem lub chłodnicę AiO. Na przeciętnym coolerze 120 mm temperatury w okolicach 100°C nie będą rzadkością. Wybór Intela opartego na hybrydowej architekturze wymaga także instalacji Windows 11, a to może niektórym użytkownikom niespecjalnie pasować.

Na zakupy przed wakacjami

Kupno komputera zaraz przed wakacjami to wprawdzie trochę nieszczęśliwy okres, ale jeśli nie macie już cierpliwości czekania na jesienne premiery, to można zaszaleć. Moim faworytem pozostaje komputer za 5500 i 3500 zł. Ten pierwszy oferuje świetną sprawność w 1080p oraz spokojnie pogramy w 1440p. Do tego idealnie nadaje się do streamowania i pracy z lżejszymi aplikacjami, choć także bardziej zasobochłonne programy ogarniemy – w Blender lub Premiere Pro cedujemy zadania na GPU. Jednocześnie mamy sporą przestrzeń do rozbudowy – procesor, dodatkowy RAM lub dyski.

Najtańszy zestaw spokojnie ogarnie wszystkie najnowsze gry, niezależnie od tego, czy na pokładzie będzie RTX 3050, RTX 2060, jeden z trzech GTX 1660 albo klasyk GTX 1070. Ba! nawet GTX 1650 Super czy 1060-tka styknie, jeśli ogranicza nas budżet. Wystarczy odrobina cierpliwości w poszukiwaniach odpowiedniego akceleratora rozrywki. Wbrew ogólnemu przekonaniu do współczesnych gier nie trzeba mieć stacji roboczej z NASA.

Maszyna w kwocie 7000 zł wyłącznie do gier w mojej ocenie nie jest na tyle kusząca, aby zapłacić półtora tysiąca polskich monet do komputera 5500. Prócz zabawy w wyższej rozdzielczości zasadniczo nie oferuje nic, co by specjalnie usprawiedliwiało taki wydatek. Oczywiście to moja ocena i podejrzewam, że znajdą się entuzjaści elektronicznej rozrywki, dla których nie jest to żaden problem. A który komputer jest Waszym faworytem?