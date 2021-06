Od lat słyszymy, że abonament RTV zostanie zastąpiony przez coś, co nazywa się opłatą audiowizualną. Rządzącym jakoś nie udaje się jednak doprowadzić tego do skutku – poinformowali właśnie, że datek w obecnej formie pozostanie z nami także w 2022 roku.

Abonament RTV zostaje z nami na kolejny rok

Choć dawno miało go już nie być, jest w tym roku i będzie też w kolejnym. Dobra wiadomość jest taka, że abonament RTV w 2022 roku pozostanie na takim samym poziomie, na jakim jest teraz. Utrzymane zostaną również zniżki za opłatę na kilka miesięcy do przodu. W sumie nie jest to zaskoczenie, bo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dopiero co zwiększyła stawki i to o prawie 2 złote miesięcznie. Przypomnijmy zatem, z jakimi kosztami należy się liczyć…

Ile wynosi abonament RTV 2022?

Abonament za radio wynosi:

7,50 zł za 1 miesiąc

14,60 zł za 2 miesiące

21,60 zł za 3 miesiące

42,80 zł za pół roku

64,40 zł za 9 miesięcy

81,00 zł za rok

Abonament za telewizor (i radio) wynosi:

24,50 zł za 1 miesiąc

47,50 zł za 2 miesiące

70,60 zł za 3 miesiące

139,70 zł za pół roku

210,30 zł za 9 miesięcy

264,60 zł za rok

Abonament RTV 2022 – zwolnienia także bez zmian

Nie zmieniła się również lista osób, które nie muszą płacić abonamentu radiowo-telewizyjnego. Zatem kto jest zwolniony z abonamentu? W skrócie wygląda to tak, że wolne od niego są:

osoby powyżej 75. roku życia (lub 60. roku życia z prawem do emerytury),

osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, rentę socjalną lub zasiłek przedemerytalny, a także stałe i okresowe zasiłki czy pomoce dla rodzin zastępczych,

osoby niesłyszące i niewidome oraz zaliczone do I grupy inwalidów, o całkowitej niezdolności do pracy oraz o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osoby, których dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł (lub 764 zł w przypadku osób niepełnosprawnych) oraz zarejestrowane osoby bezrobotne,

inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weterana poszkodowanego oraz członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Kto więc musi płacić? Wszyscy pozostali, którzy mają zarejestrowany telewizor lub odbiornik radiowy w swoim domu, innym lokalu lub nawet samochodzie. Tylko w tym roku abonament RTV powinien wygenerować około 650 milionów złotych – jedna czwarta trafi do Polskiego Radia, jedna czwarta do spółek radiofonii regionalnej, a połowa do Telewizji Polskiej.

Abonament RTV – jak zapłacić?

Abonament RTV za 1 miesiąc lub dłuższy okres z góry można zapłacić w placówce pocztowej, na Platformie Płatności Poczty Polskiej S.A. lub zwykłym przelewem elektronicznym. Jeśli robisz to po raz pierwszy, to najprostsza jest wizyta na Poczcie. W innym razie musisz uzyskać 8-cyfrowy numer identyfikacyjny oraz 26-cyfrowy numer rachunku. Szczegółów szukaj na stronie Poczty Polskiej.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, informacja własna