Huawei Pura 70 Ultra już jest liderem rankingu DxO

Najnowszy fotosmartfon Huawei Pura 70 Ultra jeszcze czeka na swoją sklepową premierę. Na razie możemy zamawiać go w przedsprzedaży, ale eksperci z DxO już twierdzą, że będzie to doskonały wybór, przyznając mu 163 punkty i prowadzenie w rankingu.

Odpowiedź na pytanie „jaki smartfon robi lepsze zdjęcia?” nie jest prosta. Praktyka pokazuje bowiem, że rolę gra tu wiele czynników. To umiejętności fotografującego, zarówno polegające na znajomości zasad fotografowania jak i wiedzy jak wykorzystać potencjał konkretnego telefonu. A ten potencjał zależy zarówno od hardware’u jak i oprogramowania, które potrafi z teoretycznie niepozornych zdjęć „magicznie” wyciągnąć to coś, co sprawi, że się nam podobają.

Te wszystkie elementy stara się uwzględnić DxO, które od lat tworzy ranking najlepszych smartfonów. Kontrowersyjny, bo wiele osób nie zgadza się z układem listy najlepszych, ale też traktowany wciąż przez producentów jako wyrocznia sukcesu fotograficznego (a także w segmencie wideo, bo to smartfony też potrafią). Rok temu na szczyt zestawienia wdrapał się Huawei P60 Pro. Nie jeszcze wyżej pozycjonowany model Art, bo tenże nie było szeroko dostępny, ale tym samym werdykt DxO mógł krzywdzić producenta pod względem maksymalnego możliwego punktowego osiągnięcia rankingowego. Tym razem Huawei Pura 70 Ultra wydaje się być słusznym i kompletnym wyborem gremium sędziowskiego DxO.



Przykładowe zdjęcie wykonane Huawei Pura 70 Ultra za pomocą teleobiektywu. (fot: Karol Żebruń)

Huawei Pura 70 Ultra to najlepszy flagowiec foto jaki zdołał stworzyć chiński koncern. Wskazuje na to ranking DxO, w którym ten telefon zdobył 163 punkty.

Za co DxO wyróżniło Huawei Pura 70 Ultra?

Czy na pewno DxO ma rację, to już sprawdzamy, ale na razie trzeba chylić głowę przed Huawei Pura 70 Ultra jako pierwszym telefonem, który przekroczył granicę 160 punktów osiągając dokładnie 163 punkty ogólnie. Cząstkowo okazał się najlepszy w testach jakości zdjęć, rozmycia tła i zoomu. DxO analizuje także scenariusze użytkowania i poleca Huawei Pura 70 Ultra w przypadku zdjęć rodzinnych i z przyjaciółmi, a także przy fotografowaniu w słabym oświetleniu. Żeby jednak pozostawić trochę powodów do poprawy, DxO nie umieściło Huawei Pura 70 Pro na najwyższym stopniu pudła, w dwóch całkiem istotnych kategoriach.

To podgląd, czyli ocena jakości podglądu względem tego co dostaniemy finalnie, a także w kategorii wideo. Tu wyniki są bardzo dobre, ale to iPhone 14 Pro Max i iPhone 15 Pro są pod tym względem zdanie DxO wciąż najlepsze.

Huawei niejako zmonopolizował od pewnego czasu ranking DxO, bo po ubiegłorocznym Huawei P60 Pro, a przed Huawei Pura 70 Ultra, na szczycie był Huawei Mate 60 Pro+ (niedostępny w Polsce), a w tym roku przez niecałe trzy miesiące Honor Magic6 Pro. To co prawda marka, która chce być traktowana niezależnie, ale z perspektywy fotograficznej nie da się zaprzeczyć, że zbudowano ją niegdyś na dziedzictwie Huawei.

HUAWEI XMAGE Awards 2024

Nic jednak po takim rankingu, nawet subiektywnym, jeśli nie poprą go atrakcyjne zdjęcia wykonane przez użytkowników na całym świecie. A te wiadomo można wykonać nawet niezbyt zaawansowanym smartfonem. Huawei chce jednak podkreślić, że jego fotograficzne flagowce mają coś wyjątkowego do zaoferowania. Tym czymś jest konkurs XMAGE Awards, który w 2024 roku doczekał się już siódmej edycji (choć wcześniej pod inna nazwą). Do globalnej wersji konkursu można już się zgłaszać, tegoroczna lokalna edycja XMAGE Awards - będzie ogłoszona, jak się dowiedzieliśmy już niedługo.

Co ciekawe, w tegorocznej edycji pojawią się takie kategorie jak Najlepsze z Serii Pura i Najlepsze z Serii Mate, które dobitnie wskazują, że Huawei wciąż traktuje swoje dwie flagowe serie jako niezależne. Uzupełnieniem konkursu jest zainagurowana w Dubaju największa wystawa zdjęć wykonanych smartfonami Huawei, która „prezentuje prawie 300 zdjęć wykonanych smartfonami Huawei, wybranych spośród milionów zgłoszeń. Obrazy te ukazują chwile ciepła i spokoju z każdego zakątka świata, a także prawdziwe życie i emocje zwykłych ludzi. Wszystko to, by rozpalić wyobraźnię i kreatywność konsumentów.” Przyświecające wystawie hasło to „Świat, który ogrzewa serca - 12 lat fotografii Huawei”.

Źródło: inf. własna, Huawei, fot: Karol Żebruń