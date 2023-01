Podczas targów CES 2023 w Las Vegas, Intel i NVIDIA prezentują swoje najnowsze produkty wspomagające nowej generacji komputery. Jednym z producentów takich laptopów jest Acer, który ma sporo nowego do zaoferowania.

Już zdążyliśmy was poinformować o mobilnych procesorach Intel 13 generacji, wiecie też o najwydajniejszych mobilnych karta NVIDIA RTX z serii 40. Te właśnie komponenty stały się sercem najnowszych serii laptopów Acer, którym przyświeca hasło lekkość i wydajność.

Jak każda konferencja poświęcona nowym produktom także i wydarzenie Acera nie mogło obejść się bez słów podkreślających znaczenie zrównoważonego rozwoju, zużycia coraz większej ilości ponownie przetworzonych komponentów. Dla przeciętnego klienta to być może hasła, które nie są najważniejsze, ale to właśnie my klienci w dłuższej perspektywie odczuwamy zalety takiego podejścia u producentów.

Acer chce w ciągu najbliższych dwóch lat zwiększyć udział przetworzonego ponownie plastiku, który pochodzi ze starych produktów do poziomu 20-30% w nowych komputerach. Jednocześnie planuje, by podczas produkcji coraz więcej energii było wykorzystywane ze źródeł odnawialnych. Już za dwa lata udział energii odnawialnej w procesach produkcyjnych tej marki ma osiągnąć poziom 80%. Wiadomo, ostatnia prosta jest najtrudniejsza, dlatego ambitny cel 100% takiej energii założono dopiero na 2035 rok.

Odłóżmy powyższe hasła na bok i zobaczmy co niezależnie od nich zaprezentował nam ACER. A jest tego bardzo dużo. I tak po kolei mamy nowe.

Laptopy z rodziny Aspire, dla użytkowników troszkę mniej wymagających

Mniej wymagający oznacza tu nie najlżejszą w ofercie Acera konstrukcję, zastosowanie starszej generacji grafiki Nvidia GeForce RTX 2050. Nie zabrakło jednak procesorów Intel Core 13 generacji, 32 GB pamięci DDR4 i dysków SSD M.2 o pojemności do 1 TB. Aspire z serii 5 dostępny jest w wersji 15-calowej z ekranem QHD (2560 x 1440 pikseli), a 14-calowy ma wyświetlacz FHD (1920 x 1080 pikseli). W obu przypadkach mamy panel IPS. Jest tu także kamera internetowa 1080p, złącza USB typu C, Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E i port HDMI 2.1.

Z kolei Aspire z serii 3 stawiają na kompaktowość przy nieco słabszych osiągach, ale też będą dostępne również w wersji 17-calowej oprócz 14 i 15 calowych wariantów.

Producent proponuje nam zarówno Aspire 5 jak i Aspire 3 jako laptopy ogólnego przeznaczenia, uniwersalne rozwiązania dla użytkowników domowych czy uczących się.

Laptopy z rodziny Swift, czyli smukłość przy dużej wydajności

Jeśli Aspire nie spełnia waszych aspiracji do posiadania wydajnego i lekkiego laptopa, to w portfolio Acer trzeba sięgnąć po laptopy Swift, do których dołącza seria Go, która oferuje jeszcze mniejsze rozmiary.

Mamy dwa nowe laptopy Swift Go 14, który ma 14-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli, oraz Swift Go 16, który również ma OLED, ale tym razem o rozdzielczości 3200 x 2000 pikseli. Moc obliczeniową zapewniają tu procesory Intel 13 generacji. A komunikację wspomaga technologia Intel Unison (wygodne łączenie się z urządzeniami przenośnymi) oraz wbudowana kamerka internetowa 1440p. Pamięć to 16 GB RAM DDR5 i maksymalnie 2 TB dysk SSD PCIe 4 generacji. Mniejszy Swift Go 14 waży około 1,3 kilograma, a większy Swift Go 16 1,6 kilograma.

Jeśli mimo wszystko potrzebna wam jeszcze większa wydajność graficzna niż oferowana przez podstawowe CPU i zintegrowaną grafikę, to Acer proponuje nowy Swift X14. Do tandemu z procesorem staje tu nawet Nvidia GeForce RTX 4050. Wszystko zamknięte jest w dobrze wentylowanej i wyposażonej w miedziane ciepłowody, obudowie. Dopełnieniem jest 14-calowy ekran 2.8K OLED, który radzi sobie ze 120 Hz odświeżaniem i 100% pokryciem gamutu DCI-P3. Jasność szczytowa ma sięgać 500 nitów.

Wisienką na torcie wśród smukłych konstrukcji ma być Acer Swift 14. Ma on 14,95 mm grubości i waży 1,2 kilograma. Wyposażono go w panel dotykowy OceanGlass pokryty szkłem Gorilla Glass (2500 x 1600 lub 1920 x 1200 pikseli), 13 generacji procesor Intel. Jest tu też czytnik linii papilarnych port USB typu A i dwa złącza Thunderbolt 4 (USB typ C).

Laptopy z rodziny Predator, dla graczy

Acer Predator Helios stają się mimo rosnącej wydajności coraz szczuplejsze, ale też trafiają do nich coraz większe wyświetlacze. Tym razem bowiem oprócz 16 calowej wersji będzie też wersja 18 calowa.

Predator Helios 16 i Helios 18 będzie można kupić w wariantach wyposażonych w procesory Intel Core i9 i i7 13 generacji, a także karty graficzne GeForce RTX serii 40. Najmocniejszy model otrzyma GeForce RTX 4080 (MGP na poziomie 165 W).

Wydajność CPU i GPU jest wspierana przez 32 GB pamięci RAM DDR5 4800 MHz oraz dysk 2 TB SSD PCIe NVMe 4 generacji. Nie będzie tu więc raczej wąskiego gardła. Połączenie sieciowe zapewni albo karta Intel Killer AX1675 dla standardu bezprzewodowego Wi-Fi 6E, albo Intel Killer E2600 gdy zechcemy połączyć się przewodowo.

Ekrany laptopów różnią się nie tylko przekątną. Różne są też warianty zastosowanego wyświetlacza. Może to być:

16-calowy panel 2560 x 1600 pikseli z odświeżaniem 165 lub 240 Hz

16 calowy panel Mini LED (dostawca AUO) o tej samej rozdzielczości, ale 250 Hz odświeżaniu, jasności szczytowej 1000 nit i ze 100% pokryciem DCI-P3

18-calowy panel 1920 x 1200 pikseli o odświeżaniu 165 Hz

18-calowy panel 2560 x 1600 pikseli o odświeżaniu 165 lub 240 Hz

18-calowy panel Mini LED (dostawca AUO) z odświeżaniem 250 Hz i strefowym przyciemnianiem (1000 stref)

Wszystkie laptopy wyposażono w porty USB 3.2 typu A, dwa złącza Thunderbolt 4, port HDMI 2.1, a także czytnik kart microSD.

Acer szykuje jeszcze jeden nowy Predator, a dokładnie Helios 300 SpatialLabs Edition, który zaoferuje nam doznania 3D z wykorzystaniem ekranu 2D. Będzie to jeszcze lepsze rozwiązanie niż dotychczasowe, ze względu na aktualizację algorytmów wyświetlania.

Są też dwa nowe monitory Predator, jedyne w swoim rodzaju

Nowe monitory warto wspomnieć choćby ze względu na zastosowanie w nich przełączników KVM. Jeśli nie wiecie co to, to jest to akcesorium umożliwiające podłączenie jednego monitora, klawiatury i myszy do wielu komputerów. Potem wystarczy tylko przełączać się między urządzeniami.

Natomiast same monitory są następujące. Predator X45 to gigant z mocno zakrzywionym panelem (krzywizna 800R) o przekątnej 45 cali i rozdzielczości wyświetlacza 3440 x 1440 pikseli (UWQHD). Monitor zgodny jest z AMD FreeSync Premium i odświeżaniem 240 Hz. Podobno potrafi także poradzić sobie doskonale z gamutem DCI-P3 (pokrycie 98,5 %).

A jeśli marzycie o czerniach jakie daje OLED to drugi monitor Predator X27U wyposażono właśnie w taki panel o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli ze wsparciem HDR10. Ten wyświetlacz również wspiera AMD FreeSync Premium i 240 Hz odświeżanie.

A także komputer monitor z GPU Intel Arc i przystawka z Chrome OS

Widzieliście może kiedyś monitor Huawei Display MateView? Jeśli tak, to Aspire S będzie go wam bardzo przypominał z wyglądu. Jednak na tym koniec, bo Aspire S to w rzeczywistości komputer, który kryje w podstawie i ramieniu na którym umieszczony jest wyświetlacz pełnowartościowy komputer All-in-One.

Niedawno wspominaliśmy o pierwszych kartach graficznych Intel Arc w portfolio Acera, teraz mamy nawet taki komputer Aspire S. W wersji z 32-calowym wyświetlaczem wyposażono go w procesor Intel Core 13 generacji, kartę graficzną Intel Arc serii A. Mniejsza, 27 calowa wersja to 12 generacji procesory i zintegrowana grafika Intel Iris Xe. W ramce monitora umieszczono kamerkę internetową o rozdzielczości 1080p (w razie potrzeby jest dopasowana zewnętrzna o rozdzielczości 1440p).

W podstawie monitora jest nawet czytnik linii papilarnych, a całość wyposażono w głośniki, żeby było to faktycznie pełne AiO.

A jeśli chcecie mieć przenośną jednostkę centralną i wystarczy wam system ChromeOS, to Acer proponuje Chromebox CXI5 oraz Chromebox Enterprise CXI5. Ten drugi to ewidentnie rozwiązanie dla odbiorcy biznesowego i nie jest tak eleganckie jak Aspire S. Lecz ma Intela Core i7 12 generacji i sporo portów wejściowych USB (cztery 3.2 Gen 2 typu A, dwa USB 4 typu C 3 Gen), więc coś tam potrafi.

Te Chromeboxy można połączyć z wyposażonym w złącze dokujące 24 calowym monitorem tworząc tak zwany Add-in-One.

I na koniec inteligentny Acer Halo Swing Smart

To zgodny z certyfikatem IPX5, wyposażony w podświetlenie RGB LED głośnik, dla użytkowników chcących zabrać ze sobą muzykę (głośnik ma uchwyt do przenoszenia), ale też wyróżnić się. Gdy znajdzie się on w zasięgu sieci (głośnik obsługuje Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2), można obsługiwać go przez Google Home oraz mobilną aplikację Acer Halo Swing. Jest też port AUX dla bardziej tradycyjnego połączenia ze źródłem dźwięku.

Ceny wszystkich nowości Acer

Na razie znamy jedynie ceny w euro, a ich przeliczanie na złotówki pozostawiamy wam. Nie są to bowiem jeszcze pewne ceny co do polskiego rynku, tu może sporo się jeszcze zmienić.

Poniżej oficjalne informacje Acer dla regionu EMEA (czyli naszego).

Komputer all-in-one Aspire S w wersji 27-calowej (S27-1755) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w styczniu w cenie od 1199 euro.

Komputer all-in-one Aspire S w wersji 32-calowej (S32-1856) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w czerwcu w cenie od 1799 euro.

Notebook Aspire 3 w wersji 14-calowej (A314-37M) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w lutym w cenie od 479 euro.

Notebook Aspire 3 w wersji 15-calowej (A315-510P) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w styczniu w cenie od 499 euro.

Notebook Aspire 3 w wersji 17-calowej (A317-55P) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w lutym w cenie od 599 euro.

Notebook Aspire 5 w wersji 14-calowej (A514-56P) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w marcu w cenie od 799 euro.

Notebook Aspire 5 w wersji 15-calowej (A515-58P) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w marcu w cenie od 799 euro.​​​​

Acer Swift Go 16 (SFG16-71) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w marcu w cenie od 1099 euro.

Acer Swift Go 14 (SFG14-71) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w lutym w cenie od 999 euro.

Acer Swift X 14 (SFX14-71G) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w kwietniu w cenie od 1499 euro.

Acer Swift 14 (SF14-71T) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w styczniu w cenie od 1699 euro.

Acer Chromebox CXI5 w regionie EMEA trafi do sprzedaży w marcu w cenie od 349 euro.

Acer Add-In-One 24 w regionie EMEA trafi do sprzedaży w marcu w cenie od 799 euro.

Predator Helios 16 (PH16-71) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w lutym w cenie od 2399 euro.

Predator Helios 18 (PH18-71) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w marcu w cenie od 2499 euro.

Predator X45 w regionie EMEA trafi do sprzedaży w 2. kwartale 2023 r. w cenie od 1799 euro.

Predator X27U w regionie EMEA trafi do sprzedaży w 2. kwartale 2023 r. w cenie od 1099 euro.

Źródło: Acer