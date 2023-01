Targi CES 2023 przyniosły nam prezentacje dwóch intrygujących kontrolerów do gier. Pierwszym jest koncepcyjny Alienware Nyx, drugim – całkiem rzeczywisty ASUS ROG Raikiri Pro. Przyjrzyjmy się im z bliska.

Alienware Concept Nyx: wizja przyszłości gamingu

Alienware Concept Nyx to bez wątpienia jeden z najbardziej intrygujących kontrolerów do gier, jakie mieliśmy okazję zobaczyć w ostatnich latach. Uwagę przykuwa dotykowy gładzik w miejscu „krzyżaka”, zapewniający pełną swobodę ruchów. Na dłużej utrzymują ją adaptacyjne spusty i górne przyciski z czujnikami, dzięki którym przesuwanie po nich palcami może dawać różne efekty. Do tego dochodzą dwa dodatkowe przyciski z tyłu, a dopełnieniem całości jest rolka przewijania w dolnej części – do wygodnej zmiany ustawień.

Projektując tego pada, inżynierowie Della chcieli chyba wziąć coś ze Steam Controllera i coś z DualSense’a do PlayStation 5. Najciekawsze jest tu jednak coś innego…

Otóż Nyx ma być przede wszystkim… serwerem do gier. Łącząc się z chmurą miałby umożliwiać bezproblemową rozgrywkę na dowolnym ekranie, z którym da się nawiązać łączność. Krótko mówiąc: możesz na przykład rozpocząć rozgrywkę przed monitorem, by potem w łazience pograć na telefonie, a następnie udać się do salonu i kontynuować zabawę na telewizorze – bez konieczności ponownego ładowania gry od początku czy włączania jakichś dodatkowych urządzeń. Gra przenosi się razem z tobą, a właściwie twoim kontrolerem.

Na razie to tylko koncepcja, ale Dell przekonuje, że jest możliwa do realizacji. Brzmi nieźle, prawda?

ASUS ROG Raikiri Pro: wypasiony pad z wyświetlaczem OLED

Jeśli jednak bardziej interesują cię A) realne produkty i B) bardziej tradycyjne kontrolery, to koniecznie rzuć okiem na inną nowinkę z targów CES 2023, mianowicie pada ASUS ROG Raikiri Pro.

Urządzenie powstało z myślą o pecetach i Xboksach. Oferuje aż trzy formy łączności (USB-C, Bluetooth i w paśmie 2,4 GHz), cztery dodatkowe przyciski z tyłu, spusty o regulowanym zasięgu, szerokie opcje personalizacji oraz – co najciekawsze z tego wszystkiego – 1,3-calowy wyświetlacz OLED. Ten ostatni może po prostu wyświetlać twoją grafikę, ale ułatwia również zmianę ustawień, podgląd poziomu naładowania akumulatora czy przełączanie się pomiędzy profilami.

Nie wiemy jeszcze, ile będzie trzeba zapłacić za ten kontroler, ale wiemy, że jego premiera odbędzie się w drugim kwartale bieżącego roku.

Źródło: Dell, ASUS, Engadget, Digital Trends