W ubiegłym roku Samsung The Freestyle okazał się jednym z największych pozytywnych zaskoczeń targów CES. W tym roku producent przygotował dla niego aktualizację.

Samsung The Freestyle na rok 2023 – co nowego potrafi?

Nie tylko topowy telewizor OLED i wyraźnie mniejsze telewizory Micro LED. Samsung pokazał na targach CES 2023 także nowe projektory. Pierwsze skrzypce gra tu odświeżony The Freestyle. Baza jego specyfikacji nie uległa zmianie, a nowości koncentrują się przede wszystkim na funkcjonalności.

Aktualizacja systemu Tizen pozwoli użytkownikom projektora The Freestyle (2023) korzystać z nowego centrum gier (Gaming Hub), dającego szybki dostęp do chmurowego grania w wysokiej jakości. Platforma jest kompatybilna z takimi serwisami jak Xbox Cloud Gaming, Amazon Luna czy GeForce Now.

Jedną z największych ciekawostek jest jednak możliwość sparowania dwóch projektorów The Freestyle w celu utworzenia dużego, ultraszerokiego obrazu. Samsung obiecuje nienaganną synchronizację projekcji i automatyczne dostosowywanie obrazu wraz z korekcją trapezową.

Samsung The Premiere 8K – nowy top

Firma Samsung zapowiedziała także premierę nowej wersji laserowego projektora: The Premiere 8K. Topowe urządzenie – zgodnie ze swoją nazwą – zaoferuje rozdzielczość 8K. Taki obraz będzie mógł być wyświetlony na ekranie o maksymalnej przekątnej 150 cali. Niezmiennie sprzęt będzie także charakteryzował się ultrakrótkim rzutem, dzięki czemu znalezienie dla niego miejsca nie powinno stanowić żadnego problemu.

Na szczegóły dotyczące specyfikacji oraz cen musimy jeszcze poczekać. Najpewniej jednak niedługo, bo premiery obu urządzeń spodziewamy się w okolicach tegorocznej wiosny.

Źródło: Samsung, Digital Trends