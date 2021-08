Jak kupić nowego laptopa w dużo niższej cenie, a przy tym spróbować nowego energetyka? Okazuje się, że jest na to sposób! Firma Acer przygotowała ciekawą promocją dla klientów kupujących modele Swift 1 i Nitro 5.

Laptop Acer Nitro 5 w cenie niższej o 1000 złotych

Model Acer Nitro 5 to propozycja dla entuzjastów, którzy szukają dobrego laptopa do gier. Urządzenie wyróżnia się szybkim ekranem o przekątnej 15,6 cali i wieloma konfiguracjami - do wyboru są procesory Intel Core 11. generacji oraz AMD Ryzen 5000.

Ceny laptopa w polskich sklepach wahają się od około 4300 do 11 000 złotych (w zależności od wybranej konfiguracji). Jest jednak sposób, aby kupić go 1000 złotych taniej – w tym celu należy kupić osiem puszek napoju energetycznego PredatorShot i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Po pozytywnej weryfikacji, otrzymujemy kod rabatowy o wysokości 1000 złotych, który można zrealizować na wybrane modele laptopów gamingowych Acer Nitro 5. Promocja obowiązuje od 18 sierpnia 2021 do 30 września 2021 lub do wyczerpania zapasów (regulamin akcji i listę modeli objętych promocją znajdziecie na tej stronie).

Acer Swift 1 w promocji taniej o 650 złotych

Druga promocja dotyczy Acer Swift 1 (SF114-34-C1CG), czyli tańszego modelu do domowych zastosowań. Tym razem mamy do czynienia z 14-calową konstrukcją, która została zamknięta w smukłej, eleganckiej obudowie.

Po zakupie trzech puszek napoju energetycznego PredatorShot w markecie PoloMarket, można otrzymać rabat o wysokości 650 złotych na zakup laptopa Acer Swift 1, a do tego preinstalowaną roczną subskrypcję Microsoft 365 Personal o wartości 299 złotych.

Zainteresowani? Pamiętajcie, że promocja na Swift 1 wystartuje dopiero w przyszłym tygodniu (oferta obowiązuje od 25 sierpnia 2021 do 7 września 2021 lub do wyczerpania zapasów).

Co myślicie o promocji? Myślicie, że nowa akcja przyciągnie chętnych? A może wręcz przeciwnie – konkurencja nawet bez promocji ma lepszą ofertę?

Źródło: Acer