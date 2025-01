Acer dołącza do grona producentów, którzy postanowili zaprezentować nowe urządzenia podczas targów CES 2025. W roli głównej przenośne konsole do grania: Nitro Blaze 8 oraz Nitro Blaze 11. Oto specyfikacja, cena i dostępność nowych handheldów.

Targi CES 2025 to jedna z najlepszych okazji do pokazania nowego sprzętu czy technologii. MSI prezentuje nową linię laptopów, NVIDIA ujawnia nowe karty graficzne, zaś Acer chwali się przenośnymi konsolami do grania – oto Nitro Blaze 8 i Nitro Blaze 11 w szczegółach.

Nitro Blaze 8 i Nitro Blaze 11: co oferują?

Przenośne konsole zostały wyposażone w procesory AMD Ryzen 7 8840HS ze sztuczną inteligencją Ryzen AI zapewniającą do 39 TOPS, 16 GB pamięci LPDDR5X i do 2 TB pamięci masowej PCIe Gen 4 NVMe. Oba urządzenia wyposażono w dotykowe wyświetlacze WQXGA o częstotliwości odświeżania 144 Hz (8,8 lub 10,95 cala) i jasności 500 nitów, które w połączeniu z grafiką AMD Radeon 780M, Radeon Super Resolution oraz technologią AMD FidelityFX Super Resolution oferują szybkie skalowanie obrazu oraz płynne klatki bez efektu rozdarcia.

Nitro Blaze dzięki dedykowanemu klawiszowi skrótu na obudowie umożliwia szybki dostęp do aplikacji Acer Game Space, co sprawia, że zarządzanie ulubionymi grami w bibliotece jest intuicyjne. Użytkownicy mogą bez problemu dostosować ustawienia do grania, przeglądania internetu czy pracy, korzystając z technologii DTS:X Ultra Audio oraz spustów i przycisków z efektem Halla. Nitro Blaze 11 wyposażono także w odłączane kontrolery, które pozwalają grać solo lub w duecie, wytrzymałą wbudowaną podstawkę oraz przednią kamerę do rozmów wideo i streamingu.



Nitro Blaze 11

Handheldy Nitro Blaze oferują również szybkie opcje łączności, takie jak USB 4 (Type-C), USB 3.2 (Type-C), Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3. Dodatkowo użytkownicy otrzymują trzymiesięczną subskrypcję PC Game Pass, która jest skierowana do graczy na PC i obejmuje takie tytuły jak Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones and the Great Circle, Ara: History Untold oraz gry dostępne w ramach EA Play.



Nitro Blaze 8

Acer Nitro Mobile Gaming Controller

Nowości od Acer jest więcej. Przenośna i składana konstrukcja kontrolera Nitro Mobile Gaming Controller to doskonałe rozwiązanie dla graczy, którzy chcą cieszyć się rozgrywką w podróży. Kontroler typu plug-and-play jest kompatybilny zarówno z urządzeniami Android, jak i iOS, a jego regulowana konstrukcja pozwala na obsługę ekranów o przekątnej do 8,3 cala.



Nitro Mobile Gaming Controller

Łączy się z telefonami przez port USB typu C, a dołączone gumowe podkładki zapewniają stabilny chwyt, utrzymując urządzenia różnej wielkości, nawet w etui. Dzięki wsparciu szybkiego ładowania o mocy 18 W, można cieszyć się długimi sesjami gamingowymi bez przerw.



Nitro Mobile Gaming Controller

Ceny i dostępność

Acer Nitro Blaze 8 (GN782U) będzie dostępny w regionie EMEA w drugim kwartale 2025 r., w cenie od 999 EUR.

Acer Nitro Blaze 11 (GN7112U) będzie dostępny w regionie EMEA w drugim kwartale 2025 r., w cenie od 1 119 EUR.

Acer Nitro Mobile Gaming Controller będzie dostępny w regionie EMEA w pierwszym kwartale 2025 r., w cenie od 89,99 EUR.

Źródło: Acer