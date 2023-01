Firma Acer planuje wejść na rynek kart graficznych Radeon? Najnowsze przecieki z Chin wskazują, że wkrótce możemy doczekać się nowego partnera „czerwonych”.

Do tej pory firma Acer głównie była kojarzona z komputerami i laptopami, ale niedawno producent wszedł na rynek kart graficznych (na rynku pojawił się model Acer Predator Arc A770 BiFrost OC). Wygląda na to, że to nie koniec planów producenta. Według najnowszych plotek, jest on zainteresowany również kartami Radeon.

Acer planuje wypuścić karty graficzne Radeon

Według informacji na chińskim forum Board Channels, firma Acer planuje poszerzyć portfolio o karty graficzne AMD Radeon (producent miał nawet przygotować linie montażowe pod nowe konstrukcje). Pierwsze karty miałyby zadebiutować jeszcze w tym roku, ale jeszcze nie wiadomo jakie modele miałyby się pojawić jako pierwsze.

Czy to dobra informacja? Pewnie! Pojawienie się nowej marki mogłoby poprawić konkurencyjność oferty na rynku. Na takiej sytuacji skorzystaliby klienci, którzy mieliby większy wybór sprzętu (zakładając, że produkty będą szeroko dostępne w sprzedaży).

Zastanawiające jest jednak to, że nic nie słychać, aby Acer miał produkować karty graficzne Nvidia GeForce (chociaż takie były montowane w gotowych komputerach producenta). Być może chodzi o gorsze warunki współpracy. Niedawno firma EVGA wycofała się z rynku kart graficznych, skarżąc się właśnie na złą współpracę z gigantem.

Źródło: VideoCardz, inf. własna