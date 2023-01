Awaryjność podzespołów komputerowych to temat rzadko poruszany przez media. Mamy jednak dla Was ciekawe informacje – duży szwajcarski sklep opublikował dane dotyczące awaryjności kart graficznych i płyt głównych.

Dobre karty graficzne i płyty główne to nie tylko funkcjonalność i wydajność w odpowiedniej cenie. Istotną rolę pełni także wytrzymałość sprzętu, ale takie dane nie są powszechnie dostępne w sieci, więc trzeba posiłkować się informacjami handlowców. Szwajcarski sklep Digitec opublikował statystyki dotyczące awaryjności kart graficznych i płyt głównych.

Opublikowane dane dotyczą największych producentów – to procent zwrotów w ostatnich 24 miesiącach. Nie podano jednak dokładnej liczby sprzedanych i zwróconych części, co może zakłamywać obraz prawdziwej awaryjności sprzętu.

Najbardziej awaryjne karty graficzne

W przypadku kart graficznych sytuacja wygląda naprawdę nieźle – awaryjność nie przekracza 2,5%, a spora część producentów osiąga tutaj współczynnik poniżej 1%.

Do najmniej awaryjnych kart graficznych należą modele ASRock, Gainward i Inno3D ze współczynnikiem zwrotów do 0,5%. Do najbardziej awaryjnych AMD, Sapphire i XFX – współczynnik zwrotów wynosi tutaj powyżej 2%. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku firmy Sapphire można liczyć na bardzo szybką naprawę (średnio w 3 dni).

Najbardziej awaryjne płyty główne

W przypadku płyt głównych awaryjność sprzętu jest dużo większa - wszyscy producenci przekraczają 2,8%, a w najgorszym przypadku jest to aż 5%.

W przypadku najbardziej popularnych marek MSI, ASUS, Gigabyte i ASRock współczynnik zwrotów jest podobny (to około 3%). Co ciekawe, najbardziej awaryjne płyty główne to modele Biostar i Supermicro – odpowiednio 4,6% i 5% zwrotów. Co ciekawe, w przypadku płyt zwykle można liczyć na dużo sprawniejszą obsługę serwisową (niechlubnym wyjątkiem jest tutaj firma ASRock, gdzie na wymianę trzeba czekać aż 13 dni).

Co prawda mówimy tylko o jednym sklepie, ale opublikowane statystyki mogą być pewnym wyznacznikiem awaryjności podzespołów komputerowych. Dajcie znać, jakie Wy macie doświadczenia z awaryjnością części. Mieliście problemy z którymś producentem?

Źródło: Reddit @ GaoHAQ