ADATA XPG Gammix S70

Najnowszy dysk ADATY to propozycja dla bezkompromisowych klientów – producent chwali się transferami, które do tej pory były nieosiągalne dla konsumenckich SSD.

Pamiętacie dysk ADATA XPG Gammix S50? Jeszcze do niedawna był to jeden z najwydajniejszych dysków SSD na rynku, ale producent przygotował jeszcze szybszą konstrukcję – model XPG Gammix S70, który ma pokonać konkurencyjne modele pod PCI-Express 4.0.

ADATA prezentuje najwydajniejszy dysk SSD

Producent chwali się, że model XPG Gammix S70 osiąga transfery sekwencyjne dochodzące do 7400 MB/s przy odczycie i 6400 MB/s przy zapisie. Warto jednak zauważyć, że do uzyskania takich transferów konieczne jest wykorzystanie slotu M.2 PCIe 4.0 x4 (póki co jest on dostępny w platformach AMD).

Dokładna specyfikacja nośnika nie została ujawniona. Wiemy, że na pokładzie znalazł się kontroler korzystający z interfejsu PCI-Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), a także kości pamięci 3D TLC NAND i pamięć DRAM. Zapis jest wspomagany przez dynamiczny bufor działający na zasadzie szybkich pamięci SLC NAND.

Model XPG Gammix S70 wyróżnia się także dużym radiatorem, który wspomaga odprowadzanie ciepła (podobno pozwala on obniżyć temperatury nośnika aż o 30%).

XPG Gammix S70 – wiemy jakie modele pojawią się w sprzedaży

Dysk XPG Gammix S70 będzie dostępny w wersjach o pojemności 1 TB i 2 TB – producent udziela na nie 5-letniej gwarancji (podobno z wysokim współczynnikiem TBW, ale dokładne wartości jeszcze nie zostały ujawnione).

Dokładne ceny jeszcze nie zostały ujawnione, ale nie powinniśmy oczekiwać niskiej stawki (w końcu mamy do czynienia z jedną z najwydajniejszych konstrukcji na rynku).

Źródło: ADATA

