Testujemy dysk XPG Gammix S70 – to topowa propozycja firmy ADATA i zarazem jeden z najwydajniejszych modeli dostępnych na rynku. Czy rzeczywiście jest to najwydajniejszy dysk pod M.2 PCIe 4.0?

Dyski SSD M.2 pod PCIe 4.0 x4 zyskują na popularności, a przy tym oferują coraz lepsze parametry. Jakiś czas temu w ofercie firmy ADATA pojawił się model XPG Gammix S70, który zalicza się do absolutnie najwydajniejszych konstrukcji dostępnych na rynku – producent jest pewny siebie i chwali się, że dysk spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

Czy aby na pewno? Sprzęt tak nas zainteresował, że postanowiliśmy go sprawdzić w konfrontacji z innymi modelami pod M.2 PCIe 4.0.

Porównanie dysków ADATA XPG Gammix S50 Lite, S50 i S70

XPG Gammix S70 nie jest pierwszym dyskiem pod M.2 PCIe 4.0 w ofercie producenta - wcześniej dostępne były tutaj jeszcze dwie inne konstrukcje: XPG Gammix S50 i testowany już model XPG Gammix S50 Lite. Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji nośników.

Model ADATA XPG Gammix S50 Lite ADATA XPG Gammix S50 ADATA XPG Gammix S70 Pojemność » 1 TB

» 2 TB » 1 TB

» 2 TB » 1 TB

» 2 TB Interfejs PCI-Express 4.0 x4 / NVMe 1.4 PCI-Express 4.0 x4 / NVMe 1.3 PCI-Express 4.0 x4 / NVMe 1.4 Kontroler Silicon Motion SM2267

(8-kanałowy) Phison PS5016-E16

(8-kanałowy) Innogrit Rainier IG5236

(8-kanałowy) Kości pamięci Micron 3D TLC NAND

(96-warstwowe) Toshiba BiCS4 3D TLC NAND

(96-warstwowe) Micron 3D TLC NAND

(96-warstwowe) Transfery

(odczyt/zapis) » 1 TB: 3900/3200 MB/s

» 2 TB: 3900/3200 MB/s » 1 TB: 5000/4400 MB/s

» 2 TB: 5000/4400 MB/s » 1 TB: 7400/5500 MB/s

» 2 TB: 7400/6400 MB/s Operacje I/O

(odczyt/zapis) » 1 TB: 380 000/540 000 IOPS

» 2 TB: 490 000/540 000 IOPS » 1 TB: 750 000/750 000 IOPS

» 2 TB: 750 000/750 000 IOPS » 1 TB: 350 000/720 000 IOPS

» 2 TB: 650 000/740 000 IOPS Gwarancja (TBW) 5 lat

» 1 TB: 740 TB TBW

» 2 TB: 1480 TB TBW 5 lat

» 1 TB: 1800 TB TBW

» 2 TB: 3600 TB TBW 5 lat

» 1 TB: 740 TB TBW

» 2 TB: 1480 TB TBW Cena » 1 TB: 650 zł

» 2 TB: 1300 zł NIEDOSTĘPNY » 1 TB: 900 zł

» 2 TB: 2000 zł

Modele XPG Gammix S70 mają wyróżniać się najlepszą wydajnością ze wszystkich trzech serii - właściwie mówimy już o górnej granicy osiągów dla interfejsu PCI-Express 4.0 x4. Warto jednak zauważyć, że wytrzymałość (współczynnik TBW) nie jest tak imponująca, jak w przypadku modeli XPG Gammix S50 - to właściwie poziom tanich modeli XPG Gammix S50 Lite.

ADATA XPG Gammix S70 - ceny dysków

Modele ADATA XPG Gammix S70 reprezentują topową półkę, niemniej jednak ceny nie są szczególnie przesadzone - model o pojemności 1 TB kosztuje około 900 złotych, a wersja 2 TB została wyceniona na około 2000 złotych. W nasze ręce trafiła ta pierwsza, która pewnie będzie cieszyć się większym zainteresowaniem ze strony klientów.

ADATA XPG Gammix S70 1 TB

Pierwsze co rzuca się w oczy po wyjęciu dysku z pudełka to jego rozmiar – mamy bowiem do czynienia z nośnikiem typu M.2 2280, który wyposażono w potężny radiator (swoją drogą nawet ładny). Warto jednak zaznaczyć, że takiego nośnika nie zamontujemy już w laptopie - „s-siedemdziesiątka” to dysk zaprojektowany typowo z myślą o komputerach stacjonarnych (a i tak warto sprawdzić czy nie będzie kolidował z innymi elementami na płycie głównej - w przypadku wykorzystywanej przez nas płyty ASUS ROG Crosshair VIII Hero nie można było go zamontować w slocie M.2 obok chipsetu).

Duże chłodzenie ma zapobiegać przegrzewaniu konstrukcji i spadkom wydajności, jednak nośnik i tak dosyć mocno się nagrzwa - przy długotrwałym obciążeniu jego temperatury przekraczały 70 stopni Celsjusza.

Bardzo interesująco wygląda także specyfikacja nośnika, bo konstrukcja opiera się na 8-kanałowym kontrolerze Innogrit Rainier IG5236 (to chyba pierwszy konsumencki nośnik, który wykorzystuje ten chip). Producent zastosował też 96-warstwowe kości pamięci Micron 3D TLC NAND. Zapis wspomaga 1 GB pamięci DDR4 DRAM oraz dynamicznie przydzielany bufor działający jak szybka pamięć SLC NAND.

Producent deklaruje transfery sekwencyjne dochodzące do 7400 MB/s przy odczycie i 5500 MB/s przy zapisie – pod tym względem to topowa półka wśród nośników pod M.2 PCIe 4.0 x4. Liczba operacji losowych nie wygląda już tak imponująco, bo ma sięgać 350 000 IOPS przy odczycie i 720 000 IOPS przy zapisie (w naszej redakcji gościliśmy już wydajniejsze nośniki np. Samsung NVMe SSD 980 PRO).

Jak będzie w praktyce? Sprawdźmy to!

ADATA XPG Gammix S70 1 TB - testy wydajności

Testy wydajności przeprowadziliśmy na platformie AMD X570, która zapewnia wsparcie dla magistrali PCI-Express 4.0:

AMD Ryzen 9 3900X to jeden z najwydajniejszych procesorów z segmentu typowo konsumenckiego. Układ oferuje 12 rdzeni/24 wątki o taktowaniu 3,6-4,4 GHz, a ponadto dysponuje kontrolerem magistrali PCI-Express 4.0.

ASUS ROG Crosshair VIII HERO (WI-FI) to jedna z topowych płyt głównych AMD X570. Konstrukcja została wyposażona w dwa sloty M.2 PCIe 4.0 x4 pod superszybkie dyski SSD (obydwa z radiatorem, ale na potrzeby testu zostały one zdemontowane).

Dwukanałowy zestaw pamięci ADATA XPG Spectrix o pojemności 16 GB (2x 8 GB). Moduły pracowały z nominalnym taktowaniem kontrolera pamięci (tj. 3200 MHz).

Za dysk systemowy posłużył nam nośnik AMD Radeon R7 o pojemności 240 GB. To starszy model z kośćmi MLC NAND, który korzysta z interfejsu SATA 6 Gb/s.

Konfiguracja testowa działała pod obsługą systemu operacyjnego Windows 10 64-bit (2004). Do płyty doinstalowaliśmy sterowniki AMD Chipset Drivers 2.13.27.501.

CrystalDiskMark 7 – Odczyt sekwencyjny Q8T1

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 1TB 7459 Samsung SSD 980 PRO 500 GB 6545 Corsair Force MP600 1 TB 5005 ADATA XPG S50 Lite 1 TB 3892

CrystalDiskMark – Odczyt sekwencyjny Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB 3980 ADATA XPG S50 Lite 1 TB 3484 ADATA XPG S70 1TB 3167 Corsair Force MP600 1 TB 3059

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q32T16

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB 3161 Corsair Force MP600 1 TB 2070 ADATA XPG S50 Lite 1 TB 1564 ADATA XPG S70 1TB 1407

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB 82 ADATA XPG S70 1TB 70 ADATA XPG S50 Lite 1 TB 69 Corsair Force MP600 1 TB 59

CrystalDiskMark – Zapis sekwencyjny Q8T1

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 1TB 5858 Samsung SSD 980 PRO 500 GB 4873 Corsair Force MP600 1 TB 4286 ADATA XPG S50 Lite 1 TB 3298

CrystalDiskMark – Zapis sekwencyjny Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 1TB 5325 Corsair Force MP600 1 TB 4279 Samsung SSD 980 PRO 500 GB 4068 ADATA XPG S50 Lite 1 TB 3260

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KiB Q32T16

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 1TB 2978 ADATA XPG S50 Lite 1 TB 2257 Corsair Force MP600 1 TB 2120 Samsung SSD 980 PRO 500 GB 1589

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 1TB 213 Corsair Force MP600 1 TB 200 ADATA XPG S50 Lite 1 TB 182 Samsung SSD 980 PRO 500 GB 177

ADATA XPG Gammix S70 1 TB świetnie sobie radzi w testach sekwencyjnych i przy losowym zapisie. Gorzej natomiast wypada przy losowym odczcie.

AS SSD Benchmark – odczyt sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 1 TB 5751 Samsung SSD 980 PRO 500 GB 5164 Corsair Force MP600 1 TB 4187 ADATA XPG S50 Lite 1 TB 3407

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB 77 Corsair Force MP600 1 TB 70 ADATA XPG S50 Lite 1 TB 64 ADATA XPG S70 1 TB 64

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB 2138 Corsair Force MP600 1 TB 2079 ADATA XPG S50 Lite 1 TB 1288 ADATA XPG S70 1 TB 930

AS SSD Benchmark – odczyt, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 1 TB 0,018 Samsung SSD 980 PRO 500 GB 0,021 ADATA XPG S50 Lite 1 TB 0,022 Corsair Force MP600 1 TB 0,028

AS SSD Benchmark – zapis sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 1 TB 5315 Corsair Force MP600 1 TB 3913 Samsung SSD 980 PRO 500 GB 3881 ADATA XPG S50 Lite 1 TB 2747

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

Corsair Force MP600 1 TB 181 ADATA XPG S70 1 TB 181 Samsung SSD 980 PRO 500 GB 168 ADATA XPG S50 Lite 1 TB 165

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

Corsair Force MP600 1 TB 3224 Samsung SSD 980 PRO 500 GB 2885 ADATA XPG S50 Lite 1 TB 2019 ADATA XPG S70 1 TB 1611

AS SSD Benchmark – zapis, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

Corsair Force MP600 1 TB 0,019 Samsung SSD 980 PRO 500 GB 0,024 ADATA XPG S50 Lite 1 TB 0,024 ADATA XPG S70 1 TB 0,033

Kolejny test potwierdza wcześniejsze spostrzeżenia - S70 bardzo dobrze wypada w testach sekwencyjnych, jednak przy operacjach losowych wypada wyraźnie słabiej od konkurentów (szczególnie w teście przy większej głębokości kolejki).

PCMark 8 - Wynik ogólny

[punkty] więcej = lepiej

Corsair Force MP600 1 TB 5083 Samsung SSD 980 PRO 500 GB 5081 ADATA XPG S50 Lite 1 TB 5081 ADATA XPG S70 1 TB 5080

PCMark 8 - Bandwith

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 1 TB 641 ADATA XPG S50 Lite 1 TB 622 Corsair Force MP600 1 TB 621 Samsung SSD 980 PRO 500 GB 561

PCMark 8 to benchmark, który symuluje pracę dysku w typowych, codziennych zastosowaniach. Wydajność jest zbliżona do innych modeli pod PCIe 4.0.

ADATA XPG Gammix S70 1 TB - wydajność w realnym użytkowaniu

Testy syntetyczne mamy za sobą, więc pora przejść do testów wydajności podczas realnego użytkowania dysku.

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 1TB 11 Samsung SSD 980 PRO 500 GB 12 Corsair Force MP600 1 TB 13 ADATA XPG S50 Lite 1 TB 17

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB 76 Corsair Force MP600 1 TB 77 ADATA XPG S50 Lite 1 TB 77 ADATA XPG S70 1TB 79

Kompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB 13 ADATA XPG S50 Lite 1 TB 14 Corsair Force MP600 1 TB 15 ADATA XPG S70 1TB 15

Dekompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 1TB 5 Samsung SSD 980 PRO 500 GB 6 Corsair Force MP600 1 TB 6 ADATA XPG S50 Lite 1 TB 8

Instalacja gry Bioshock 2

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB 59 Corsair Force MP600 1 TB 59 ADATA XPG S70 1TB 59 ADATA XPG S50 Lite 1 TB 61

Testy rzeczywiste właściwie potwierdzają nasze wcześniejsze obserwacje - XPG Gammix S70 dobrze wypada przy operacjach na dużych plikach, ale w pozostałych testach ustępuje względem konkurentów.

ADATA XPG Gammix S70 1 TB - test bufora

Nośnik ADATA XPG Gammix S70 bazuje na pamięciach 3D TLC NAND, ale zapis jest wspomagany buforem typu pSLC NAND i pamięcią DRAM. W związku z tym sprawdziliśmy, jak wygląda wydajność nośnika przy kopiowaniu dużej porcji danych (prawie 100 GB).

Według specyfikacji, transfery zapisu sięgają 5,5 GB/s, ale przy kopiowaniu dużego pliku wydajność nośnika spadła do około 1,9 GB/s - jest to poziom porównywalny do innych topowych modeli pod PCIe 4.0 x4.

ADATA XPG Gammix S70 1 TB – testy po zapełnieniu dysku

Na koniec sprawdziliśmy jak na wydajność nośnika wpłynie mocne zapełnienie komórek pamięci (w tym celu zapisaliśmy 80% dostępnej pojemności nośnika).

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 1TB 11 ADATA XPG S70 1TB (80%) 33

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 1TB 79 ADATA XPG S70 1TB (80%) 79

Kompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 1TB 15 ADATA XPG S70 1TB (80%) 15

Dekompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 1TB 5 ADATA XPG S70 1TB (80%) 5

Instalacja gry Bioshock 2

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 1TB 59 ADATA XPG S70 1TB (80%) 61

Mocne zapełnienie nośnika niestety przekłada się na spadki wydajności - szczególnie jest to widoczne przy kopiowaniu dużego pliku, gdzie czas potrzebny na wykonanie operacji wzrósł 3-krotnie.

ADATA XPG Gammix S70 - to potwór

ADATA XPG Gammix S70 to chyba najciekawszy dysk, jaki przyszło nam testować, więc byliśmy bardzo ciekawi jego osiągów. Jego ocena jednak nie jest taka prosta.

Producent postawił na dosyć nietypową konstrukcję, która wykorzystuje „egzotyczny” kontroler Innogrit Rainier IG5236 oraz kości pamięci 3D TLC NAND – co prawda na układach zamontowano też spory radiator, ale nawet z nim nośnik potrafi się mocno nagrzewać. Dodatkowo nie można go zamontować w laptopach, a w desktopach mogą pojawić się problemy z jego kompatybilnością.

Czy ADATA XPG Gammix S70 jest najwydajniejszym dyskiem SSD pod M.2 PCIe 4.0 x4? I tak, i nie. Zależy od scenariusza, w którym dysk będzie wykorzystywany. Nośnik oferuje świetne osiągi przy operacjach sekwencyjnych – pod tym względem jest najwydajniejszym nośnikiem, jaki przyszło nam testować. Gorzej wygląda wydajność przy operacjach losowych, bo tutaj często ustępuje innym modelom pod PCIe 4.0. Dodatkowo musimy się liczyć ze spadkami wydajności przy mocnym zapełnieniu komórek pamięci.

Patrząc przez pryzmat ceny, XPG Gammix S70 wypada naprawdę nieźle – wersja o pojemności 1 TB kosztuje około 900 złotych, więc jest jednym z tańszych „topów” pod PCIe 4.0. Jeżeli zatem wykorzystacie jego potencjał i zmieścicie go na płytę, w tej cenie na pewno jest to propozycja godna rozważenia.

Ocena końcowa - ADATA XPG Gammix S70 1 TB

rewelacyjna wydajność przy operacjach sekwencyjnych

dobra wydajność w testach rzeczywistych

5 lat gwarancji

całkiem atrakcyjna cena (jak na topowy model PCIe 4.0)

wydajność przy operacjach losowych poniżej oczekiwań

spadki wydajności przy mocnym zapełnieniu

nie zmieści się do laptopa...

...a rozbudowany radiator może kolidować z elementami na płycie głównej komputera

wysokie temperatury przy mocnym obciążeniu

