Adobe Premiere Pro od pewnego czasu może korzystać z potencjału kart graficznych Radeon w procesie enkodowania wideo. Ile można zyskać wykorzystując taką opcję? Okazuje się, że różnica może być naprawdę spora.

W maju pojawiła się aktualizacja pakietu Adobe Premiere Pro do wersji 14.2, która wprowadziła m.in. funkcję AMD AMF (Advanced Media Framework). Co to takiego? To technologia przetwarzania multimediów, która umożliwia szybsze enkodowanie wideo H.264 i HEVC przy wykorzystaniu akceleracji układów graficznych Radeon.

Nowa funkcja ma odciążyć układ graficzny, a tym samym przyspieszyć eksportowanie plików wideo.

Adobe Premiere Pro z akceleracją AMD AMF – ile można zyskać?

Firma AMD pochwaliła się wynikami wydajności, które obrazują zysk z zastosowania akceleracji sprzętowej w Adobe Premiere Pro.

Okazuje się, że spory zysk z zastosowania nowej funkcji można odczuć nawet na kompaktowych laptopach. Lenovo Yoga Slim 7 pozwala przyspieszyć eksportowanie wideo 4K nawet o 29% - w przypadku konfiguracji z procesorem AMD Ryzen 7 4800U i zintegrowaną grafiką Radeon Vega 8 czas potrzebny na taką operację skrócił się z 17 minut i 22 sekund do 12 minut i 20 sekund.

Jeszcze większą różnicę widać na laptopie wyposażonym z samodzielną kartą graficzną. Laptop Dell G5 15 Special Edition z procesorem AMD Ryzen 4800H i kartą Radeon RX 5600M w trybie programowym przeprowadził operację w 9 minut i 15 sekund, a w trybie AMF w 5 minut i 16 sekund - zastosowanie akceleracji graficznej pozwoliło więc przyspieszyć operację aż o 43%.

Akceleracja sprzętowa w Premiere Pro nie jest niczym nowym, bo wcześniej z podobnej technologii można było korzystać na układach graficznych Nvidii i Intela. Teraz funkcja jest dostępna także na laptopach z układami AMD, co powinno poprawić atrakcyjność takich konstrukcji w oczach profesjonalistów.

Źródło: AMD

