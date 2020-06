Nvidia przygotowuje się do premiery kart graficznych GeForce RTX 3000, a w sieci pojawia się coraz więcej ciekawych przecieków. Tym razem mamy coś wyjątkowego - pierwsze wyniki wydajności.

Wydajność karty graficznej GeForce RTX 3000

Po przeciekach na temat wyglądu i specyfikacji kart, serwis HardwareLeaks opublikował pierwsze informacje na temat wydajności tajemniczej konstrukcji Nvidii. Podane informacje są nieoficjalne, aczkolwiek podaje je całkiem zaufane źródło (_rogame ma na swoim koncie wcześniejsze przecieki na temat wydajności podzespołów).



Specyfikacja karty wykryta przez benchmark 3DMark Time Spy

Co to za model? No właśnie do końca nie wiadomo. Wiemy tylko, że jego rdzeń pracuje z zegarem 1935 MHz, a częstotliwość pamięci została rozpoznana jako 6000 MHz (co może wskazywać na zastosowanie wczesnej wersji sterownika lub nowego typu kości, który nie jest poprawnie wykrywany przez program).

Tajemnicza karta w teście 3DMark Time Spy uzyskuje 18 257 punktów Graphics Score. Wynik jest o 31% lepszy od modelu GeForce RTX 2070 Ti, a więc obecnie najwydajniejszej karty graficznej do gier (w porównaniu do modelu MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z - najwydajniejszej seryjnie produkowanej wersji, przewaga wynosi już tylko 21%).

Trzeba przyznać, że wynik robi wrażenie. Warto jednak zauważyć, iż najprawdopodobniej nie jest to topowy przedstawiciel nowej serii (być może jest to GeForce RTX 3080 – następca modelu GeForce RTX 2080).

Kiedy premiera kart Nvidia GeForce RTX 3000?

Oczywiście to dopiero pierwsze konkretne przecieki na temat wydajności kart GeForce RTX 3000, więc należy do nich podchodzić z ograniczonym zaufaniem.

Według informacji serwisu Igor’s Lab, nowe karty graficzne GeForce RTX dopiero są na etapie projektowania i testów – na ich premierę będziemy musieli poczekać co najmniej do września lub października. Wtedy też powinniśmy poznać dokładne informacje o wydajności i wycenie konstrukcji.

