Skandal w Hollywood. Adrien Brody straci Oscara przez AI?

Adrien Brody może napotkać poważną przeszkodę na swojej drodze do Oscara za rolę w The Brutalist. Choć aktor uznawany za jednego z faworytów może nie otrzymać nagrody, bo w filmie użyta została sztuczna inteligencja.

Jak podaje Filmweb, wszystko zaczęło się od doniesień, że Brody wykorzystał technologie oparte na sztucznej inteligencji w procesie przygotowania swojej roli. Obecność AI w przemyśle filmowym budzi niepokój w twórcach. Choć sztuczna inteligencja wykorzystywana w produkcji filmowej na różnych poziomach, od efektów specjalnych po montaż, użycie jej w kreowaniu ludzkich emocji i interpretacji postaci może być uznane za kontrowersyjne.



Środowisko filmowe ma wątpliwości

Akademia, znana ze swojego konserwatywnego podejścia, może mieć zastrzeżenia co do wspomaganego przez AI aktora. Choć nie ma jeszcze oficjalnych komentarzy, taka sytuacja może budzić obawy, że sztuczna inteligencja zostanie uznana za coś, co może negatywnie wpłynąć na ocenę roli. Ponadto, mogą pojawić się głosy krytyki ze strony innych aktorów, reżyserów i członków branży, którzy niechętni są wprowadzaniu tego typu technologii do procesu aktorskiego.

AI poprawiło akcent aktora

W grze aktorskiej Adriena Brody'ego sztuczna inteligencja miała wpływ głównie na poprawienie węgierskiego akcentu, który był kluczowy dla jego postaci. Aktor, mimo intensywnego treningu i zaangażowania w naukę akcentu, nie był w stanie w pełni uchwycić trudnych dźwięków węgierskiego języka. Aby osiągnąć doskonały efekt, który byłby tak autentyczny zastosowano technologię AI.

AI podmieniła poszczególne dźwięki w dialogach aktora. Dzięki temu, możliwe było zachowanie oryginalnego występu Brody'ego, jednocześnie udoskonalając akcent w sposób, który byłby trudny do osiągnięcia tradycyjnymi metodami, takimi jak postprodukcja czy dodatkowe nagrania z aktorem. AI umożliwiła przyspieszenie całego procesu, który w przeciwnym razie mógłby zająć zbyt dużo czasu, szczególnie przy tak dużej liczbie węgierskich dialogów w filmie.

Kluczowe było jednak to, że technologia ta była używana w sposób subtelny – chodziło głównie o drobne poprawki, które nie zniekształcały ogólnego efektu aktorskiego, a jedynie poprawiały szczegóły związane z akcentem. Takie podejście pozwoliło na zachowanie integralności występu Brody'ego, unikając przy tym sztuczności czy nienaturalności w interpretacji postaci.

Wielki talent László Tótha

The Brutalist opowiada historię László Tótha, węgierskiego architekta, który po wojnie ucieka do Stanów Zjednoczonych, by odbudować swoje życie i małżeństwo z żoną Erzsébet. Po rozstaniu z nią w wyniku zmieniających się granic i reżimów, László stara się na nowo odnaleźć swoje miejsce w obcym kraju. Osiedla się w Pensylwanii, gdzie jego talent do architektury zostaje dostrzegły przez bogatego przemysłowca, Harrisona Lee Van Burena.

Polska premiera odbędzie się 31 stycznia 2025.