Skoro czas końcoworocznych podsumowań już za nami, najwyższa pora spojrzeć w przyszłość. Rok 2025 zapowiada się niezwykle ekscytująco, w czym niemałą zasługę mają nadciągające premiery kinowe i VOD. Kilka z nich przykuło naszą szczególną uwagę.

Najbardziej oczekiwane filmy i seriale 2025 roku – ranking

1. Stranger Things – sezon 5

Najbardziej oczekiwane seriale 2025 roku otwiera sezon 5. “Stranger Things”, którego dokładna, oficjalna data premiery na Netfliksie nie jest jednak na ten moment znana. Choć o fabule nadciągającego finału wciąż wiadomo niewiele, zgodnie z zapowiedziami z pierwszej ręki możemy liczyć na najlepszą i największą z dotychczasowych odsłonę serii, będącą kulminacją wszystkich poprzednich. Gotowi na ostatnią przygodę?

2. The Last of Us – sezon 2

W 2025 roku wielki powrót czeka również “The Last of Us” – ekranizację gry studia Naughty Dog, która zaskarbiła sobie uznanie zarówno fanów oryginału, jak i nowicjuszy w świecie owładniętym przez śmiercionośnego grzyba.

Sezon 2. produkcji przenosi na ekran grę “The Last of Us Part II” z 2020 roku i popycha akcję o 5 lat do przodu. Ellie i Joel próbują odnaleźć się w nowych realiach, stawiając czoła kolejnym zagrożeniom i cieniom własnej przeszłości. Premiera w drugim kwartale 2025 roku w serwisie Max.

3. Squid Game – sezon 3

Sezon 2. “Squid Game” dopiero co ujrzał światło dziennie, bijąc rekordy oglądalności; tymczasem odliczanie do premiery trzeciej, a zarazem finałowej odsłony serii rozpoczęło się na dobre. Na tę najpewniej nie będziemy musieli długo czekać – sezon 3. kręcono bowiem równolegle z dostępnym już na platformie sequelem. Uwzględniając czas potrzebny na postprodukcję, można wypatrywać go w bibliotece Netflixa w połowie roku.

4. 1670 – sezon 2

Jeśli zaś chodzi o najbardziej wyczekiwane, polskie premiery 2025, na prowadzenie wysuwa się kontynuacja świetnie przyjętego “1670” – serialu oryginalnego Netflixa, który kreśli przed widzem tragikomiczny obraz wsi Adamczycha oraz jej włodarza – (prawie) najsłynniejszego Jana Pawła w historii.

Ostatni klaps na planie produkcji padł wraz z początkiem grudnia, a zatem premiera w okolicach połowy roku jest wysoce prawdopodobna. Letnia aura za oknem dobrze współgrałaby ze zmianami poczynionymi w scenografii – Adamczycha otrząsa się bowiem z błota i powraca na małe ekrany w skąpanej w słońcu odsłonie.

5. Wednesday – sezon 2

Pogodnie już było. Gwoli równowagi przypomnieć o sobie postanowiła bowiem Wednesday w kolejnym rozdziale swego nieszczęsnego żywota. Ku uciesze pierwszoplanowej gwiazdy produkcji, Jenny Ortegi, ta skręcić ma w kierunku kina grozy, zostawiając w tyle wątki romantyczne. Możemy też liczyć na pogłębienie psychologii postaci, ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji rodzinnych. Całość ma być zaś wspanialsza i dziwniejsza, niż możemy sobie wyobrazić. Dokładna data premiery sezonu pozostaje nieznana.

6. Mickey 17

Najbardziej oczekiwane premiery kinowe 2025 otwiera “Mickey 17” – czarna komedia sci-fi od twórcy słynnego “Parasite” z pierwszoplanową rolą Roberta Pattinsona. Ekranizacja powieści Edwarda Ashtona zabierze Was za kulisy ekspedycji, której celem jest kolonizacja nowego świata. Tej przełomowej misji podejmuje się tytułowy bohater, który poświęca jej swoje… niejedno życie. Premiera: 18 kwietnia.

7. 28 lat później

Najgłośniejsze filmy 2025 roku reprezentuje także “28 lat później” – trzecia część popularnej serii, będąca zarazem wstępem do nowego cyklu w ramach uniwersum. Film przenosi widza do pandemicznego świata, od niemal trzech dekad nękanego przez wirusa, który zamienia ludzi w bestie. Szansą na przetrwanie staje się rygorystycznie przestrzegana kwarantanna, której zasady postanawia pogwałcić jednak jeden z członków odseparowanej społeczności, odkrywając mroczne serce lądu i jego mieszkańców. Premiera: 20 czerwca.

8. Dziewczyna z igłą

Jeśli interesują Was nowe, polskie premiery kinowe, Waszej uwadze poleca się “Dziewczyna z igłą” – wielokrotnie nominowana i nagradzana polsko-duńsko-szwedzka koprodukcja w czerni i bieli.

Film opowiada historię Karoline (Vic Carmen Sonne) – młodej pracownicy fabryki, która próbuje przetrwać w Kopenhadze na chwilę po pierwszej wojnie światowej. Wyzwanie to utrudnia jej nieplanowana ciąża, z powodu której traci pracę. Z pomocą nadciąga jej wówczas Dagmar (Trine Dyrholm) – charyzmatyczna właścicielka nielegalnej agencji adopcyjnej, u której zatrudnia się jako mamka. Karoline nie zna jednak całej prawdy na temat swojej nowej patronki. Polska premiera kinowa: 17 stycznia.

9. The Brutalist

Sporo zamieszania na dużym ekranie narobi również “The Brutalist” – historia ocalałego z Holocaustu, węgiersko-żydowskiego architekta (Adrien Brody), który ucieka z powojennej Europy do Ameryki, w nadziei na odbudowę swojego życia zawodowego i osobistego, po tym, jak wojna oddzieliła go od żony (Felicity Jones). Osiedliwszy się w Pensylwanii, mężczyzna zwraca uwagę bogatego przemysłowca, który dostrzega jego wielki talent. Polska premiera kinowa: 31 stycznia.

10. Nosferatu

Najbardziej oczekiwane filmy 2025 wieńczy “Nosferatu” Roberta Eggersa (“Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii”, “Lighthouse”, “Wiking”) z gwiazdorską obsadą w składzie: Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson i Willem Dafoe. Remake niemego “Nosferatu” z 1922 roku odsłoni przed Wami mroczną naturę obsesyjnej miłości, którą demoniczny wampir zapałał do młodej kobiety. Polska premiera kinowa: 21 lutego.

