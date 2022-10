Za nami wieczór wielkich zapowiedzi z okazji 25. rocznicy serii Age of Empires. Sprawdź co konkretnie Microsoft przygotował dla miłośników tej kultowej już strategii.

Hej, konsolowcu – dwie gry z serii Age of Empires na Xboksach

Najważniejsza zapowiedź jest taka, że Age of Empires trafi wreszcie na konsole – zarówno Xbox Series X|S, jak i Xbox One. Co więcej, nie jedna gra z tej serii, lecz dwie. Age of Empires II: Definitive Edition w takiej wersji zadebiutuje już 31 stycznia, a jeszcze przed końcem przyszłego roku dołączy do niej Age of Empires IV. Na premierę obie będą też dostępne w usłudze Xbox Game Pass.

Możemy liczyć na intefejs zaprojektowany z myślą o konsolach – jego stworzenie było największym wyzwaniem dla autorów gry. Zapewniają, że będziemy zadowoleni z efektów i nie mamy powodów, by im nie wierzyć. Na szczegóły musimy jednak jeszcze poczekać, a na razie obejrzyjmy sobie zwiastun:

Age of Empires IV po polsku – co jeszcze w Rocznicowej Aktualizacji?

Z grą Age of Empires IV wiąże się jeszcze jedna ważna wiadomość. Udostępniona została nowa, rocznicowa aktualizacja, dzięki której wreszcie będziemy mogli pograć po polsku. Oprócz naszego języka pojawiło się także kilka innych, a to tylko początek.

Rocznicowa Aktualizacja gry Age of Empires IV to także dwie nowe cywilizacje (Osmanów i Malijczyków), osiem nowych map, kolejne wyzwania i kilka poprawek, dzięki którym grać ma się zdecydowanie przyjemniej.

Age of Mythology powróci w gruntownie odświeżonej wersji

Gdy odświeżano tak kolejne części serii Age of Empires, pojawiało się coraz więcej pytań o zapomniane nieco Age of Mythology. Wprawdzie kilka lat temu doczekało się nieco ładniejszej wersji, ale fani liczą na konkretny remaster strategii osadzonej w świecie starożytnych mitów. Doczekają się!

Podczas tego wielkiego wydarzenia Microsoft zapowiedział Age of Mythology: Retold – gruntownie odświeżoną wersję strategii, która w tym roku obchodzi swoje 20. urodziny. Możemy liczyć nie tylko na ładniejszą grafikę i lepszy dźwięk, ale też poprawki związane z samą mechaniką rozgrywki, a do tego otrzymamy garść nowej zawartości. Niestety zwiastun zdradza na ten temat niewiele:

W Age’a zagrasz też na telefonie – powstaje Age of Empires Mobile

Podobnie jak w przypadku Age of Mythology, tak też o Age of Empires Mobile wiemy na razie niewiele i niezbyt dużo zdradza także pierwszy zwiastun tej produkcji. Kluczowa informacja jest taka, że ta gra strategiczna na telefony i tablety zadebiutować ma „niebawem”, ale (znów) jak bardzo niebawem to „niebawem” nastąpi – nie wiadomo. Trzymam jednak mocno kciuki za ten projekt, bo dobrych mobilnych strategii bez wątpienia brakuje.

I jak ci się podobają te zapowiedzi? Która ucieszyła cię najbardziej?

Źródło: Microsoft, GamingBolt