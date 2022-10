Twórcy Company of Heroes 3 podzielili się z graczami ważną, aczkolwiek mało optymistyczną wiadomością.

Kiedy premiera Company of Heroes 3? Nie w tym roku

Z zapowiedzią Company of Heroes 3 mieliśmy do czynienia w lipcu zeszłego roku. Nie można więc twierdzić, że minęło od tego momentu wyjątkowo dużo czasu. Tyle tylko, że fani strategii wyczekali się już na samą zapowiedź i to niemal 10 lat. Z tego względu liczyli na dotrzymanie terminu premiery. Przypomnijmy, że mówiono o 17 listopada 2022 roku. Niestety, to nieaktualne.

Relic Entertainment ogłosiło, iż Company of Heroes 3 pojawi się później. Jedna z obecnie najlepiej zapowiadających się gier w swoim gatunku zadebiutuje dopiero 23 lutego 2023 roku. Bez zmian jeśli chodzi o platformę docelową, gra powstaje na PC i będzie oferowana na Steam (już trwa tam przedsprzedaż).

Co jest nie tak z Company of Heroes 3?

Powodów do paniki, przynajmniej wedle wydanego przez twórców komunikatu, nie ma. Uznano, że Company of Heroes 3 nie spełnia wysokich standardów graczy i przedstawicieli Relic Entertainment, wspomniano o znalezionych błędach do wyeliminowania i uwagach do wprowadzenia, jakie pojawiły się w trakcie prac. Nie zabrakło podziękowań za cierpliwość, czyli pojawił się niemal komplet standardowych stwierdzeń na takie okoliczności, które w ostatnich miesiącach towarzyszą nam dość często. Company of Heroes 3 nie jest przecież jedyną produkcją, która nie zadebiutuje zgodnie z pierwotnymi założeniami.

Rozczarowani? A może wyznajecie zasadę, że lepiej poczekać dłużej i otrzymać bardziej dopracowaną grę? Jak wiemy, nie zawsze opóźniona premiera jest tego gwarantem, ale miejmy nadzieję, że w tym przypadku dodatkowy czas zostanie wykorzystany należycie.

Źródło: Company Of Heroes