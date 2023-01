Nadciąga Age of Wonders 4 – nowa odsłona serii, która w świetny sposób łączy strategię 4X z turówką i erpegiem, ukaże się na rynku już za kilka miesięcy.

Zapowiedź Age of Wonders 4 – zobacz zwiastun i poznaj szczegóły

Blisko dekadę ekipy Paradox Interactive i Triumph Studio kazały nam czekać na kolejną odsłonę tej popularnej i dobrze ocenianej serii strategicznej z mocnymi, erpegowymi akcentami. Wreszcie jednak zapowiedź Age of Wonders 4 stała się faktem. Od razu poznaliśmy nie tylko pierwsze szczegóły na temat samej gry, ale też zaprezentowany został pierwszy zwiastun, przedstawiono wymagania sprzętowe i zdradzono termin premiery, który naprawdę nie jest odległy. Wręcz przeciwnie – debiut gry zaplanowano już na tegoroczną wiosnę.

Podobnie jak jej poprzedniczki, gra Age of Wonders 4 będzie turówką, w której nasze zadanie polega na budowaniu imperium z charakterem. Olbrzymi wybór opcji i liczne elementy losowe sprawić mają, że rozgrywka nie będzie się nudzić nawet przy nie-wiadomo-którym podejściu, a równocześnie wszystko będzie zależeć od naszych decyzji. Kreowanie świata i cywilizacji, a następnie ich rozwijanie i branie udziału w olbrzymich bitwach zapewniać ma mnóstwo świetnej rozrywki, a wszystkiego ma tu być więcej. Wszystko ma też lepiej wyglądać i działać.

A skoro już przy działaniu jesteśmy, to…

Age of Wonders 4 – wymagania są już znane

Przedstawione wymagania jasno pokazują, że Age of Wonder 4 ruszy nawet na starszym komputerze, ale już do komfortowej gry w 60 klatkach na sekundę przy rozdzielczości Full HD potrzebna będzie całkiem nowa i-piątka oraz grafika pokroju GeForce RTX 2060 Super z 6 GB pamięci VRAM. Zresztą rzuć okiem na poniższe listy.

Konfiguracja minimalna (1080p/30fps): System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i5-4460 lub AMD Ryzen 5 1600X

Pamięć: 8 GB RAM oraz 20 GB miejsca na dysku

Karta graficzna: GeForce GTX 780 lub Radeon HD 7870 Konfiguracja zalecana (1080p/60fps): System operacyjny: 64-bitowy Windows 11

Procesor: Intel Core i5-10600K lub AMD Ryzen 5 5600X

Pamięć: 16 GB RAM oraz 20 GB miejsca na dysku

Karta graficzna: GeForce RTX 2060 Super lub Radeon RX 5700 XT

Age of Wonders 4 wyjdzie na PC, ale też na konsole. A kiedy premiera?

Pecety nie są jedyną platformą docelową gry Age of Wonders 4. Najnowsza strategia ekipy Triumph Studios ukaże się również na konsolach nowej generacji: PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że będzie to pierwsza odsłona tej serii dostępna na konsolach.

Wszystkie trzy wersje zadebiutują na rynku w tym samym momencie. Premiera gry Age of Wonders 4 odbędzie się 2 maja 2023 roku. Czekania na szczęście nie będzie więc zbyt wiele. A jest na co czekać…

Gra Age of Wonders 4 zapowiada się wyśmienicie

Na koniec rzuć okiem na zapowiedź, jaką Paradox Interactive podzielił się z graczami na platformie Steam:

„Stwórz swoich poddanych, łącząc ze sobą cielesne powłoki, cechy społeczne oraz moce magiczne. Skomponuj dowolną rasę: od kanibalistycznych niziołków po mistyczne, księżycowe elfy lub odtwórz ulubioną rasę fantasy. […] Obserwuj, jak twój lud fizycznie się zmienia w anielskie istoty lub pomioty chaosu, aby stawić czoła przeciwnikom. Szukaj chwały w brutalnej dominacji, sprytnych sojuszach albo potężnej wiedzy tajemnej oraz wpisz swoje dziedzictwo w strukturę krainy.

Każdy wybór otwiera nowe możliwości i przewagi taktyczne. Głęboka, wielowarstwowa strategia z każdą turą pozwala wypróbowywać nowe taktyki i poznawać nowe moce. Taktyczne bitwy turowe ożywiają twoje armie, wystawiając na pokaz ich moce w środowisku ukształtowanym przez twoje decyzje. Od starć z wałęsającymi się potworami po wielkie okupacje z dziesiątkami jednostek po każdej stronie – co wraz z systemem morale i innymi funkcjami sprawia, że każda bitwa staje się nowym, świeżym wyzwaniem.

Olbrzymia różnorodność imperiów, jednostek oraz środowisk umożliwia nieskończoną regrywalność. Age of Wonders 4 jest bardziej otwarte i modowalne niż kiedykolwiek w historii serii.

W każdej rozgrywce odkrywaj nową krainę lub stwórz swoją własną! Kształtuj nowe wariacje i kombinacje miejsc i cech. […] Nowy system wydarzeń zapewnia nieoczekiwane dla gier 4X pokłady fabuły. Obserwuj, jak twoje decyzje nadają kształt światu wokół ciebie – od rozrastających się miast i wałęsających się armii po efekty magiczne zniekształcające rzeczywistość. Wynieś swoje imperium ku chwale – choć twoja historia nie skończy się po zwycięstwie czy porażce! […] Spotkaj stworzone przez siebie ludy jako potencjalnych rywali lub sojuszników w kolejnych rozgrywkach i przeżyj nowy rozdział we własnej historii!”

Źródło: Paradox Interactive, PC Gamer, Gematsu