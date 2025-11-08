"Klejnot w koronie” amerykańskiej technologii pozostaje poza zasięgiem Chin. Donald Trump zapowiada, że Pekin nie dostanie najnowszych chipów NVIDII, choć w przyszłości — jak sugeruje sekretarz skarbu — Blackwell może jednak trafić na chiński rynek.

Polityka Stanów Zjednoczonych dotycząca eksportu zaawansowanych układów scalonych do Chin zmienia się jak w kalejdoskopie. Początkowo Waszyngton planował wprowadzić pełne embargo, by ograniczyć rozwój chińskich technologii sztucznej inteligencji i superkomputerów. Z czasem jednak w administracji zaczęły pojawiać się obawy, że całkowite odcięcie Pekinu od amerykańskich chipów może przynieść odwrotny skutek — przyspieszyć rozwój lokalnych innowacji i produkcji własnych procesorów.

Jak zauważa serwis Tom’s Hardware, w ostatnich dniach ponownie rozgorzała dyskusja wokół polityki Stanów Zjednoczonych dotyczącej eksportu zaawansowanych układów scalonych do Chin. Prezydent Donald Trump w rozmowie z CBS News zapowiedział, że Pekin nie otrzyma najnowszych chipów NVIDII, jednak dodał, że “poza tym obie strony mogą współpracować i rozwiązywać swoje sprawy niezależnie”.

Te słowa potwierdził sekretarz skarbu USA, Scott Bessent, który w rozmowie z CNBC zasugerował, że w przyszłości sytuacja może się zmienić. Jak stwierdził, “może nadejść moment, gdy Pekin otrzyma dostęp do chipów Blackwell”, czyli aktualnie najbardziej zaawansowanych jednostek GPU produkowanych przez NVIDIĘ.

Kiedy Chiny dostaną Blackwella?

Bessent porównał chipy Blackwell do "klejnotu w koronie” amerykańskiej technologii. Podkreślił jednak, że tempo innowacji w NVIDII jest tak szybkie, iż obecne topowe układy wkrótce zostaną zastąpione nowszymi generacjami. Jego zdaniem dopiero wtedy, gdy Blackwell stanie się technologią starszą o dwie–trzy generacje, może zostać dopuszczony do sprzedaży w Chinach.

Obecnie NVIDIA w regionie oferuje jedynie układy oparte na poprzedniej architekturze Hopper, takie jak H20, które są specjalnie ograniczone w mocy obliczeniowej, by spełniać wymogi amerykańskich restrykcji.



Jensen Huang, szef NVIDII, prezentuje układy GB200 Grace Blackwell przeznaczone do centrów obliczeniowych (źródło: NVIDIA)

Polityka „America First” i tempo technologii

Choć słowa Bessenta nie są oficjalnym stanowiskiem Białego Domu, to jednak wyraźnie wpisują się w narrację administracji Trumpa, zgodnie z którą “najlepsze technologie mają najpierw służyć Ameryce”. Sekretarz zwrócił też uwagę, że rozwój technologiczny postępuje znacznie szybciej niż negocjacje polityczne, co sprawia, że wszelkie porozumienia handlowe mogą tracić sens zanim zostaną podpisane.

Tymczasem już w przyszłym roku NVIDIA planuje premierę nowej generacji układów – Vera Rubin (Ultra) – która ma zastąpić Blackwella. Bessent zasugerował, że dopiero za 12–24 miesiące Blackwell stanie się technologią “drugiego planu”, co mogłoby otworzyć drogę do jego eksportu.

Chiny szukają niezależności technologicznej

Mimo obowiązujących zakazów, chińskie firmy nadal pozyskują chipy NVIDII z tzw. "szarego rynku”, importując je przez kraje trzecie. Równocześnie Pekin intensyfikuje prace nad własnymi procesorami AI, by uniezależnić się od zachodnich dostawców.

Według dostępnych informacji, NVIDIA musiałaby odprowadzać 15 proc. zysku ze sprzedaży ograniczonych wersji swoich produktów w Chinach do amerykańskiego rządu. Dotyczy to m.in. planowanego modelu B30A – okrojonej wersji Blackwella przeznaczonej wyłącznie na rynek chiński.

Przewaga technologiczna nadal jest kluczową kwestią

Obecna strategia Waszyngtonu jasno pokazuje, że Stany Zjednoczone nie zamierzają rezygnować z przewagi technologicznej w dziedzinie sztucznej inteligencji i półprzewodników. Choć w przyszłości możliwe jest złagodzenie restrykcji wobec Chin, będzie to zależeć od sytuacji geopolitycznej, stanu konkurencji technologicznej oraz tempa innowacji po obu stronach Pacyfiku.

Prezydenci Trump i Xi Jinping podczas ostatniego spotkania osiągnęli wprawdzie historyczny rozejm handlowy, jednak temat chipów Blackwell nie pojawił się nawet w nieoficjalnych rozmowach, co potwierdza delikatność tej kwestii.