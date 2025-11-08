Procesory

W tej cenie to prawdziwy hit. Ryzen 7 7800X3D w świetnej ofercie – trzeba tylko dobrze poszukać

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
3 komentarzeDyskutuj z nami

AMD Ryzen 7 7800X3D to kultowy procesor dla graczy, który cechuje się bardzo dobrym stosunkiem wydajności do ceny. Jeśli dobrze poszukacie, można go kupić dużo taniej.

Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D zadebiutował ponad dwa lata temu, ale wciąż należy do najlepszych modeli dla graczy. Jednostka oferuje 8 rdzeni i 16 wątków w architekturze Zen 4, połączonych z pamięcią 3D V-Cache. Takie zestawienie gwarantuje bardzo dobre osiągi w grach, a od czasu premiery cena procesora znacząco spadła. Jeśli dobrze poszukacie, można go dziś kupić znacznie taniej – wystarczy wiedzieć, gdzie szukać.

Można kupić taniej

Większość procesorów Ryzen 7 7800X3D dostępnych w sklepach komputerowych to wersje BOX, czyli sprzedawane w oryginalnym opakowaniu. Obecnie ich ceny zaczynają się od około 1650 zł, co już można uznać za dobrą ofertę... ale da się znaleźć jeszcze lepszą. 

Niektóre sklepy oferują również procesory w wersji Tray, które standardowo przeznaczone są do montażu w gotowych zestawach komputerowych. Część sprzedawców udostępnia je jednak osobno, dzięki czemu można je kupić znacznie taniej – często już za około 1300 zł.

AMD Ryzen 7 7800X3D

Czym różni się wersja BOX od Tray? 

Wersja BOX sprzedawana jest w oryginalnym opakowaniu, natomiast Tray trafia do sprzedaży w opakowaniu zastępczym i nie zawiera chłodzenia. Gwarancja też trwa 3 lata, ale może być realizowana przez sklep (a nie producenta).

W praktyce różnic w działaniu nie ma. Nawet standardowy Ryzen 7 7800X3D nie jest dostarczany z chłodzeniem, więc użytkownik i tak musi dokupić cooler osobno (zobacz polecane coolerychłodzenia wodne).

 

AMD Ryzen 7 7800X3D czy Intel Core i7-14700K? 

Ryzen 7 7800X3D w wersji Tray to obecnie jeden z najbardziej opłacalnych procesorów w segmencie do 1500 zł. Alternatywą może być Intel Core i7-14700K/KF, dostępny w cenie około 1400–1500 zł. Procesor Intela oferuje niższą wydajność w grach, ale za to lepiej sprawdza się w zastosowaniach profesjonalnych. Warto jednak pamiętać, że model Core i7-14700K może mieć problemy ze stabilnym działaniem i korzysta ze starszej platformy LGA 1700. 

Przeczytaj także:

Komentarze

4
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    Kenjiro
    0
    Brak gwarancji producenta to jedno, a sposób realizacji gwarancji to drugie. Sklepy lubią przeciągać realizację gwarancji do granic ustawowych, jak również odrzucać licząc, że klient się nie odwoła.
    Na szczęście procesory AMD rzadko się psują, więc ryzyko jest niewielkie.
    • avatar
      FranzMauser
      0
      14700k po poprawkach mikrokodu dostaje łomot od 7900x i ten procek jest o wiele lepszą alternatywą i w grach i zastosowaniach profesjonalnych.
      • avatar
        WaclawosBombaroso
        0
        Joł joł joł joł joł joł joł joł joł joł ziomale!!! Jestem Wacław Bomba światowej sławy ekspert w dziedzinie KRYPTOWALUT!!!
        Ziomale ukończyłem uniwersytet imienia Oxforda w Los Angeles jakonjeden. Z najlepszych studentów w historii!! Na wydziale finansjery światowej uzyskują c tytuł doktora habilitowanego !!! Przez 10 lat byłem prezesem banku Bank of Kalifornia w Los Angeles!!!! Jednak ziomale! Znalazłem inna robotę w kturej można zrobić kasiure dużo lepsza!! ! KRYPTOWALUTY!! Tak!!! To właśnie dzięki nim zostałem AMERYKAŃSKIM MULTIMILONEREM!!!
        Ziomale wy terz możecie zostać AMERYKAŃSKIMI MILIONERAMI! B Dlagego mam dla was prezent!! ZAPODAJE WAM LINKACZA do Crypto Com!!
        Ziomale klikajcie w linkacza i się rejestrujcie a otrzymacie az 25 dolerczow na pierwsze inwestycje!!!
        Ziomale nie ma się co w tańcu pierdolić od tego orkiestra robi przerwy ale klikać, klikać i jeszcze raz klikać w linkacza bo jie ma czasu czas to pieniądz! !!
        Całe pokolenie Z jak ZIOMALE idzie w KRYPTOWALUTY!!! Tao takie mlodzierzowoe i zeciarskie!! !!!!
        Najlepsze i NAJTAŃSZE KRYPTOWALYTU tylko w Crypto Com!!! Taniej nie znajdziecie!!
        I pomyśleć ze byłem pomocnikiem murarza a dzisiaj jestem multimionerem!!!
        Właśnie spotkałem się z Donaldem Trumpem!!! Dosłownie 5 minut temu!!! A jutro lecę do UK i spotkam się z rodzica Królewska!!! W tym Królowa Elżbieta 2!!! Potem lecę do Berlina na rozmowy z kanclerzem a potem do Macrona do Francji!!! W piątek wracam SO USA gdzie spotkań ske z moim NAJLEPSYM PRZYJACIELEM ELONEM MUSK!!!! Na uroczystej kolacji!!!!
        Jaraj! Bakaj, pal blanta. Dzojnta, zioło, słuchaj hip hop i mniej wyjebane na zwykła robotę!!! Tak jak całe POKOLENIE Z!!! Które trzepie hajs n a KRYPTOWALUTACH!!!!! To take mlodzierzowe!!
        Klikaj teraz bo Kię ma czasu czas to pieniądz!!! Klikaj terazzzzzzz

        https://crypto.com/app/jjey2xxs9c

        Witaj!

        Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
        Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

        Połącz konto już teraz.

        Zaloguj przez 1Login