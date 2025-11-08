W tej cenie to prawdziwy hit. Ryzen 7 7800X3D w świetnej ofercie – trzeba tylko dobrze poszukać
AMD Ryzen 7 7800X3D to kultowy procesor dla graczy, który cechuje się bardzo dobrym stosunkiem wydajności do ceny. Jeśli dobrze poszukacie, można go kupić dużo taniej.
Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D zadebiutował ponad dwa lata temu, ale wciąż należy do najlepszych modeli dla graczy. Jednostka oferuje 8 rdzeni i 16 wątków w architekturze Zen 4, połączonych z pamięcią 3D V-Cache. Takie zestawienie gwarantuje bardzo dobre osiągi w grach, a od czasu premiery cena procesora znacząco spadła. Jeśli dobrze poszukacie, można go dziś kupić znacznie taniej – wystarczy wiedzieć, gdzie szukać.
Można kupić taniej
Większość procesorów Ryzen 7 7800X3D dostępnych w sklepach komputerowych to wersje BOX, czyli sprzedawane w oryginalnym opakowaniu. Obecnie ich ceny zaczynają się od około 1650 zł, co już można uznać za dobrą ofertę... ale da się znaleźć jeszcze lepszą.
Niektóre sklepy oferują również procesory w wersji Tray, które standardowo przeznaczone są do montażu w gotowych zestawach komputerowych. Część sprzedawców udostępnia je jednak osobno, dzięki czemu można je kupić znacznie taniej – często już za około 1300 zł.
Czym różni się wersja BOX od Tray?
Wersja BOX sprzedawana jest w oryginalnym opakowaniu, natomiast Tray trafia do sprzedaży w opakowaniu zastępczym i nie zawiera chłodzenia. Gwarancja też trwa 3 lata, ale może być realizowana przez sklep (a nie producenta).
W praktyce różnic w działaniu nie ma. Nawet standardowy Ryzen 7 7800X3D nie jest dostarczany z chłodzeniem, więc użytkownik i tak musi dokupić cooler osobno (zobacz polecane coolery i chłodzenia wodne).
AMD Ryzen 7 7800X3D czy Intel Core i7-14700K?
Ryzen 7 7800X3D w wersji Tray to obecnie jeden z najbardziej opłacalnych procesorów w segmencie do 1500 zł. Alternatywą może być Intel Core i7-14700K/KF, dostępny w cenie około 1400–1500 zł. Procesor Intela oferuje niższą wydajność w grach, ale za to lepiej sprawdza się w zastosowaniach profesjonalnych. Warto jednak pamiętać, że model Core i7-14700K może mieć problemy ze stabilnym działaniem i korzysta ze starszej platformy LGA 1700.
Komentarze
Na szczęście procesory AMD rzadko się psują, więc ryzyko jest niewielkie.
