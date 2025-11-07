Wszystko, co wiemy o GTA 6. Mapa będzie naprawdę spora

Na premierę GTA 6 trzeba zaczekać przynajmniej do 19 listopada 2026 r. Co jednak na rok przed premierą wiadomo o nadchodzącym tytule Rockstar Games?

Grand Theft Auto 6 miało debiutować już w maju 2026 r., jednak producent przełożył premierę na 19 listopada 2026 r. Przyjrzyjmy się temu, co na razie wiadomo o nadchodzącym tytule.

GTA 6 przeniesie graczy do Vice City

GTA 6 osadzone jest w Vice City i stanie Leonida, fikcyjnej wersji Miami i Florydy. To powrót do miasta znanego z wcześniejszej wersji gry. Tym razem jednak akcja toczy się współcześnie. Historia nawiązuje do motywów Bonnie i Clyde, a pierwszy raz w głównej serii wcielimy się także w bohaterkę (dla porównania w GTA 5 do wyboru było trzech męskich protagonistów).

Fabuła skupi się na duecie Jason Duval i Lucia Caminos. Jason to były żołnierz, który wychował się wśród drobnych oszustów i pracuje dla przemytników narkotyków w Leonida. Lucia jest byłą osadzoną z więzienia stanowego, pochodzi z Liberty City i młodości była raczej "trudnym" dzieckiem skorym do bójek.

Jak wyjaśnia portal polygon.com, para trafia w centrum spisku kryminalnego obejmującego cały stan Leonida. Gdy "łatwy skok" nie idzie zgodnie z planem, Jason i Lucia muszą polegać na sobie, by przeżyć. Taki układ ma napędzać główne wybory i akcję gry.

Poza metropolią Vice City, mapa obejmie m.in. Leonida Keys, bagienne okolice Grassrivers, podupadłe turystyczne Port Gellhorn oraz przemysłowe Ambrosia. Zróżnicowanie lokacji sugeruje zmiany tempa rozgrywki – od miejskich pościgów po wyprawy przez mokradła. Rockstar zadbał tutaj o naprawdę duży przekrój lokacji. Ich liczba sugeruje, że mapa w GTA 6 będzie naprawdę ogromna - gracze będą mogli spędzić czas w górach, na plaży, w centrum dużego miasta etc.

Polygon wylicza postaci mające wpływa na fabułę. Są to m.in. Brian Heder (przemytnik i właściciel mieszkania Jasona), Cal Hampton (znajomy z branży), Boobie Ike (lokalna legenda z legalnymi biznesami), Dre'Quan Priest (szef Only Raw Records), oraz Raul Bautista, złodziej, który podejmuje się coraz bardziej ryzykownych zleceń.

Wydawca Take-Two zapowiedział premierę GTA 6 na PlayStation 5 i Xbox Series X. Wersji PC na razie nie ogłoszono. Szef Take-Two Strauss Zelnick zaznaczył, że brak zapowiedzi nie przesądza sprawy i że Rockstar ogłosi więcej "we właściwym czasie".

Ile będzie kosztować GTA 6? Cena nie została podana, jednak komentatorzy branżowi zwracają uwagę, że może to być co najmniej 70 dolarów (czyli ok. 260 zł).