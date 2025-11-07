Warhorse Studios przygotowało nie lada gratkę dla graczy - zainteresowani mogą za darmo bawić się przy Kingdom Come: Deliverance II przez niemal cały długi weekend.

Kingdom Come: Deliverance II to w zgodnej opinii recenzentów i graczy jedna z najlepszych gier, jakie wydano w 2025 roku. Nie tylko w swojej kategorii (RPG), ale w ogóle. A jeśli ktoś nie dawał takim pochwałom wiary, to może teraz samemu zweryfikować, jak wygląda rozgrywka w tym tytule.

Kingdom Come: Deliverance II za darmo

Z darmowego weekendu z Kingdom Come: Deliverance II można korzystać za pośrednictwem platformy Steam. W tym przypadku potrwa on do 10 listopada do godziny 19:00 naszego czasu.

To jednak nie wszystko, ponieważ Warhorse Studios nie zapomniało o graczach preferujących konsole. Posiadacze Xboxów oraz abonamentu Xbox Game Pass (dowolnego, a więc Ultimate, Premium bądź Essential) mogą sprawdzać Kingdom Come: Deliverance II w ramach Free Play Days. Tutaj czasu na zabawę jest jednak nieco mniej, oferta obowiązuje do 9 listopada.

Jeśli komuś Kingdom Come: Deliverance II przypadnie po sprawdzeniu do gustu, jednocześnie można skorzystać z niższej ceny na zakup gry. Na Steam rabat na podstawową wersję wynosi 40 proc., co oznacza cenę 152,11 zł. W Microsoft Store podobnym rabatem objęto Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition - aktualnie kosztuje 245,40 zł.

Zbliża się premiera dodatku do Kingdom Come: Deliverance II

Warhorse Studios przypomina o swojej produkcji nieprzypadkowo. Na 11 listopada zaplanowano premierę kolejnego, trzeciego dodatku do gry - Mysteria Ecclesiae. Podobnie jak dwa poprzednie będzie on rozszerzeniem fabularnym. Skupi się na misji w Klasztorze w Sedlcu "pełnym intrygujących postaci oraz sekretów".