Gigabyte X870E Aorus Xtreme X3D AI TOP to płyta główna stworzona z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Producent postawił nie tylko na efektowny design, ale również na wyjątkowo rozbudowany zestaw złączy i bogate wyposażenie.

Jakiś czas temu Gigabyte wprowadził do oferty płyty główne z serii X870E X3D – usprawnione modele zaprojektowane specjalnie z myślą o nowych procesorach AMD Ryzen 9000 X3D. Wśród nich pojawiła się także zapowiedź flagowego modelu Gigabyte X870E Aorus Xtreme X3D AI TOP, który ma przyciągnąć uwagę najbardziej wymagających entuzjastów sprzętu.

Jeśli czekaliście na nową wersję Xtreme, mamy dobre wieści – płyta główna oficjalnie trafiła już do oferty producenta. Warto jednak zaznaczyć, że tanio nie będzie.

Topowa płyta główna pod AMD Ryzen 9000 X3D

Gigabyte X870E Aorus Xtreme X3D AI TOP to konstrukcja stworzona z myślą o najbardziej wymagających entuzjastach, oferująca ekstremalną wydajność, nowoczesne technologie oraz rozbudowane możliwości chłodzenia. W odróżnieniu od zwykłego modelu Gigabyte X870E Aorus Xtreme AI TOP (bez dopisku X3D), płyta została zoptymalizowana specjalnie pod kątem procesorów AMD Ryzen 9000 X3D (dzięki technologii X3D Turbo Mode 2.0 ma jeszcze lepiej wykorzystać potencjał układów z pamięcią 3D V-Cache).

Uwagę zwraca potężna sekcja zasilania w układzie 24+2+2 faz (110A+60A), która ma umożliwić ekstremalne podkręcanie topowych procesorów i zapewnić pełną stabilność nawet przy dużym obciążeniu. Producent zastosował tu chłodzenie Thermal Armor Advanced, które ma efektywnie odprowadzać ciepło z VRM.

Nowością jest także DDR Wind Blade Xtreme – aktywne chłodzenie modułów pamięci DDR5, które potrafi obniżyć temperaturę nawet o 9°C. Z kolei system M.2 Thermal Guard redukuje temperaturę dysków SSD nawet o 22°C, co pozytywnie wpływa na ich żywotność i wydajność.

Bogaty zestaw portów

Płyta obsługuje pamięci DDR5 o pojemności do 256 GB i przepustowości do 9000 MT/s. Na pokładzie znalazły się trzy sloty PCIe x16 (dwa w standardzie Gen5) oraz pięć gniazd M.2, z czego dwa oferują przepustowość PCIe 5.0 x4. Oprócz tego dostępne są także dwa porty SATA III.

Gigabyte nie szczędził również na łączności – na pokładzie znalazło się aż 22 porty USB, w tym: 2 × USB4 Typ-C, 1 × USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 8 × USB 3.2 Gen 2 Type-A, oraz szybkie porty z obsługą ładowania PD 65 W. Na tylnym panelu znajdziemy również dwa porty LAN 10 GbE, moduł Wi-Fi 7 z anteną kierunkową oraz wysokiej klasy układ audio ESS ES9280A DAC + ESS ES9080A, gwarantujący dźwięk klasy premium.

Wygląd i funkcjonalność

Na froncie płyty uwagę zwraca 5-calowy wyświetlacz LCD Edge View, który może wyświetlać w czasie rzeczywistym informacje diagnostyczne z komputera. Gigabyte zadbał także o komfort składania komputera – płyta oferuje szereg funkcji EZ-Latch (umożliwiających szybki montaż kart i dysków), a także przyciski Q-Flash Plus, OC Ignition oraz WiFi EZ-Plug.

Gigabyte X870E Aorus Xtreme X3D AI TOP - specyfikacja

format: E-ATX

podstawka: AM5

chipset: AMD X870E

pamięć: 4x DDR5 do 256 GB i 9000 MT/s (OC)

złącza dla kart rozszerzeń: PCI-Express 5.0 x16, PCI-Express 5.0 x16 (x8), PCI-Express 4.0 x16 (x4)

złącza dla dysków: 2x M.2 PCIe 5.0 x4, 2x M.2 PCIe 4.0 x4, 2x M.2 PCIe 4.0 x2, 2x SATA 6 Gb/s

sieć: 2x 10G LAN (Realtek), Wi-Fi 7 (MediaTek)

audio: ESS ES9280AC DAC + 2x ESS ES9080

USB: 2 × USB4 Type-C (tylny panel) 1 × USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (tylny panel) 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C (tylny panel) 1 × USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (wewnętrzne złącze, do 65 W PD 3.0 / QC 4+) 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C (wewnętrzne złącze) 8 × USB 3.2 Gen 2 Type-A 4 × USB 3.2 Gen 1 (wewnętrzne) 4 × USB 2.0 / 1.1 (wewnętrzne)



Propozycja dla najbardziej wymagających (i majętnych)

Gigabyte X870E Aorus Xtreme X3D AI TOP to flagowa płyta główna, która ma rywalizować z takimi modelami jak ASUS ROG Crosshair X870E Extreme czy MSI MEG X870E Godlike X Edition. Jak udało nam się dowiedzieć, nowy model ma trafić do sprzedaży w Polsce po 16 listopada 2025 r., a jego cena wyniesie około 3200 zł.

Serwis Benchlife miał już okazję sprawdzić sprzęt i zaprezentował kilka zdjęć unboxingu wersji sklepowej. Zestaw prezentuje się imponująco — oprócz samej płyty w pudełku znajdziemy m.in. ramkę zabezpieczającą procesor CPU Thermal Matrix przed wyginaniem, a nawet… termos i otwieracz do wina.