Karty graficzne

NVIDIA ma problem. Karty GeForce RTX 5000 SUPER mogą zostać anulowane

przeczytasz w 1 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
2 komentarzeDyskutuj z nami

Nad kartami GeForce RTX 5000 SUPER zbierają się czarne chmury — według nieoficjalnych informacji, premiera nowych modeli może zostać opóźniona, a nawet całkowicie odwołana.

Karty graficzne GeForce RTX 5000 SUPER miały stanowić odświeżenie serii GeForce RTX 5000. Wczesne przecieki dotyczące specyfikacji wskazywały na zastosowanie pojemniejszych modułów pamięci GDDR7, co pozwoliłoby zwiększyć ilość pamięci VRAM – jednej z głównych bolączek bazowych modeli nowej generacji. 

Pierwotnie mówiło się, że ulepszone karty zadebiutują na początku 2026 r. Tymczasem ich premiera stoi pod dużym znakiem zapytania – i to właśnie z powodu problemów z dostępnością pamięci VRAM. 

Problemy z GeForce RTX 5000 SUPER 

Jak donosi Uniko Hardware, z powodu utrzymujących się niedoborów pamięci DRAM, NVIDIA może opóźnić lub nawet całkowicie anulować premierę kart graficznych GeForce RTX 5000 SUPER.

Choć informacja może wydawać się zaskakująca, ma swoje uzasadnienie. W ostatnich tygodniach ceny pamięci DRAM znacząco wzrosły – jak poinformowała nas firma Wilk Elektronik, jednym z głównych powodów tych podwyżek są niedobory wywołane ogromnym zapotrzebowaniem ze strony sektora sztucznej inteligencji.

Premiera pod znakiem zapytania 

Modele z serii GeForce RTX 5000 SUPER miały stanowić ciekawą i przyszłościową propozycję w ofercie NVIDII. Wzrost kosztów pamięci mógłby utrudnić firmie zaoferowanie atrakcyjnych cen, co wpłynęłoby negatywnie na opłacalność i dostępność nowych kart. W efekcie ogólną ocenę kart. W takiej sytuacji producent może zdecydować się na odłożenie premiery do czasu poprawy warunków rynkowych – a w skrajnym przypadku nawet na całkowite anulowanie projektu.

Przeczytaj także:

Komentarze

3
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    GejzerJara
    -1
    co oni bredzą na temat niedostępności VRAM ? przecież niemal całą produkcję u producentów przekierowali na swoje akceleratory aj aj w formacie HBM.

    oni po prostu nie chcą tego dać na rynek konsumencki. rynek biznesowy jest fajniejszy, bo te akceleratory żrą taki ogrom prądu, że po 3ch latach są wypalone i do wyrzucenia, więc klient musi kupić nowe. to pracuje w o wiele cięższych warunkach, niż kiedyś jak grafy kopały coiny, często po OC
    • avatar
      stalkerpl
      0
      spokojnie, cena bedzie wyzsza a kasa bedzie się zgadzać, frajerów nie brakuje
      • avatar
        trybcio86
        0
        Kolejny sztuczny kryzys konsumencki. Zaraz się okaże że na rynek konsumencki karty będą wypuszczane co 3-4 lata bo to co najlepsze pójdzie za coś pokroju krypto czy ai na co będzie bum. A konsumentowi podnoszą cenę do tak astronomicznych cen że przez 5 lat będziemy zbierać na te karty

        Witaj!

        Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
        Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

        Połącz konto już teraz.

        Zaloguj przez 1Login