NVIDIA ma problem. Karty GeForce RTX 5000 SUPER mogą zostać anulowane

Nad kartami GeForce RTX 5000 SUPER zbierają się czarne chmury — według nieoficjalnych informacji, premiera nowych modeli może zostać opóźniona, a nawet całkowicie odwołana.

Karty graficzne GeForce RTX 5000 SUPER miały stanowić odświeżenie serii GeForce RTX 5000. Wczesne przecieki dotyczące specyfikacji wskazywały na zastosowanie pojemniejszych modułów pamięci GDDR7, co pozwoliłoby zwiększyć ilość pamięci VRAM – jednej z głównych bolączek bazowych modeli nowej generacji.

Pierwotnie mówiło się, że ulepszone karty zadebiutują na początku 2026 r. Tymczasem ich premiera stoi pod dużym znakiem zapytania – i to właśnie z powodu problemów z dostępnością pamięci VRAM.

Problemy z GeForce RTX 5000 SUPER

Jak donosi Uniko Hardware, z powodu utrzymujących się niedoborów pamięci DRAM, NVIDIA może opóźnić lub nawet całkowicie anulować premierę kart graficznych GeForce RTX 5000 SUPER.

Choć informacja może wydawać się zaskakująca, ma swoje uzasadnienie. W ostatnich tygodniach ceny pamięci DRAM znacząco wzrosły – jak poinformowała nas firma Wilk Elektronik, jednym z głównych powodów tych podwyżek są niedobory wywołane ogromnym zapotrzebowaniem ze strony sektora sztucznej inteligencji.

Premiera pod znakiem zapytania

Modele z serii GeForce RTX 5000 SUPER miały stanowić ciekawą i przyszłościową propozycję w ofercie NVIDII. Wzrost kosztów pamięci mógłby utrudnić firmie zaoferowanie atrakcyjnych cen, co wpłynęłoby negatywnie na opłacalność i dostępność nowych kart. W efekcie ogólną ocenę kart. W takiej sytuacji producent może zdecydować się na odłożenie premiery do czasu poprawy warunków rynkowych – a w skrajnym przypadku nawet na całkowite anulowanie projektu.