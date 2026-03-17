Takie same, a jednak inne. AirPods Max 2 oficjalnie

Najdroższe słuchawki nauszne w ofercie Apple doczekały się kontynuacji. Zmiany nie dotyczą wyglądu, ale wnętrza. Nowy układ H2 ma zapewnić poprawę w niemal każdej kwestii związanej z dźwiękiem, jak i jego tłumieniem.

Nowa generacja słuchawek wygląda tak samo, jak poprzednia, a do tego obudowę wykonano w tych samych kolorach. Producent nie pozwala więc na łatwe rozróżnienie nowego modelu, co jest nieco zaskakujące w obliczu jego podejścia chociażby do wykończenia iPhone’ów. Najnowsze słuchawki kupimy w kolorach północy, księżycowej poświaty, pomarańczowym, fioletowym i niebieskim. Wszelkie różnice wynikają z zastosowanych podzespołów.

Apple AirPods Max 2 i nowy chip H2

Wraz z premierą drugiej generacji Apple aktualizuje ponad pięcioletnie podzespoły. Układ H2 podnosi standard Bluetooth z 5.0 do 5.3. Efektywność pracy wzrośnie - producent obiecuje do 20 godzin słuchania na jednym ładowaniu z aktywną redukcją hałasu. Poprzednia generacja osiągała ten sam czas bez ANC.

Nowy chip Apple H2 pozwolił na uzyskanie wzmocnionej aktywnej redukcji hałasu. Apple twierdzi, że teraz zastosowane ANC jest o 1,5 raza efektywniejsze. Producent nie podaje chociażby wartości kontrfali wyrażonej w dB, więc trudno o dokładny pomiar. Wiemy za to, że zastosował nowe algorytmy dźwięku obliczeniowego, które lepiej wychwytują hałas generowany przez silniki samolotowe lub pociągi.

Apple stawia na te same kolory, co w poprzedniej generacji

Nowości uległ też tryb kontaktu. Przepuszczanie dźwięku przez słuchawki ma brzmieć naturalniej dzięki nowemu algorytmowi cyfrowego przetwarzania sygnału. Nowe podzespoły umożliwiły także wprowadzenie dźwięku adaptacyjnego, czuli rozwiązania, które jednocześnie reguluje poziom ANC i intensywności trybu kontaktu do otoczenia.

Nowe podzespoły umożliwiły także dodanie kilku funkcji, które znajdujemy od lat w innych słuchawkach. AirPods Max 2 mogą wykrywać rozmowy i dopasować swoje parametry do tego, by hałas w tle nie przeszkadzał w rozmowie z osobą obok. Z kolei podczas rozmów słuchawki same wyizolują nasz głos i zablokują hałas z otoczenia.

Apple AirPods Max 2 - przycisk ANC

AirPods Max 2 mają z czasem stawać się coraz mądrzejsze i dzięki rozumieniu naszych nawyków dobierać głośność w oparciu o preferencje użytkownika. Pozwolą też na wykorzystanie funkcji tłumaczeń na żywo, będących częścią Apple Intelligence oraz interakcje z Siri. Oprócz tego koronka Digital Crown staje się narzędziem do kontrolowania aplikacji aparatu z odległości z kompatybilnymi aplikacjami, jak i systemowym Aparatem na iOS i iPadOS.

Słuchawki otrzymamy w zestawie z tym samym Smart Case, które jest z serią od jej początków. Cena AirPods Max 2 w Polsce to 2499 złotych. Sprzedaż rozpocznie się 25 marca, a do klientów słuchawki dotrą na początku kwietnia – producent nie doprecyzował, kiedy dokładnie.