  Wojna USA z Iranem. Dla graczy Battlefielda to dobrze znany temat
Wojna USA z Iranem. Dla graczy Battlefielda to dobrze znany temat

Operacja "Epicka Furia" może być znana graczom szczególnie z serii Battlefield, której trzecia odsłona odbywała się w klimacie amerykańskiej interwencji w Iranie. Sprawdzamy, na ile wizja wojny z 2014 roku według DICE jest zbieżna z rzeczywistością.

Choć okoliczności wojny w fikcji stworzonej przez DICE różniły się od obecnej operacji "Epicka Furia". Obecna interwencja nie wynika z zamachu stanu, jak miało to miejsce w grze, można dostrzec pewne podobieństwa.

Przykładem jest misja "Going Hunting", gdzie wcielamy się w Jennifer Coleby "Wedge" Hawkins pełniącą funkcję oficera uzbrojenia w F/A-18E/F Super Hornet stacjonującym na lotniskowcu USS George H.W. Bush. Po zakończeniu procedury startowej, będącej także szybkim samouczkiem obsługi samolotu, gracz zestrzeliwuje irańskie samoloty wyglądające na Su-35.

Następnie misja koncentruje się na eliminowaniu irańskich systemów obrony przeciwlotniczej przy użyciu pocisków antyradiolokacyjnych AGM-88 HARM. Po zniszczeniu obrony przeciwlotniczej gracz bombarduje m.in. samoloty na ziemi za pomocą bomb kierowanych w fikcyjnej bazie lotniczej Al-Bashir na terenie rzeczywistego lotniska Mehrabad w okolicy Teheranu.

Irańska kampania z Battlefield 3, a operacja "Epicka Furia"

Chociaż podczas operacji "Epicka Furia" nie odnotowano dużej aktywności irańskiego lotnictwa, poza przypadkiem próby walki Jaka-130 z izraelskim F-35I, bombardowania lub ataki przy użyciu pocisków kierowanych na będące na ziemi irańskie samoloty i systemy przeciwlotnicze są dobrze udokumentowane licznymi nagraniami. 

Misje dotyczące działań żołnierzy lub czołgów Korpusu Piechoty Morskiej USA w Teheranie na razie pozostają fikcją. Warto jednak zaznaczyć, że pojawiają się propozycje operacji lądowej w Iranie. Jeśli dojdą one do skutku, to prawdopodobnie ograniczą się do zajęcia wysp w cieśninie Ormuz, a nie do walk miejskich w Teheranie lub bitew pancernych znanych z misji "Operation Guillotine" czy "Thunder Run".

