Trzy miesiące i basta? Ten smartfon zostanie białym krukiem 

Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
Samsung ma zakończyć sprzedaż Galaxy Z TriFold w Korei Południowej 17 marca, zaledwie trzy miesiące po starcie. Koniec sprzedaży wiąże się z wysokim kosztem produkcji, ale i sytuacją na rynku mobilnym.

Samsung ma zakończyć sprzedaż Galaxy Z TriFold w Korei Południowej 17 marca, trzy miesiące po tym, jak urządzenie trafiło do sklepów. Takie informacje podaje południowokoreańska gazeta "Dong-A Ilbo", a firma nie potwierdziła ich oficjalnie. W Stanach Zjednoczonych telefon, który zadebiutował w styczniu i ma pozostać w ofercie do czasu wyprzedania magazynów. 

Samsung Galaxy Z TriFold mógł stać się nieopłacalny

Z doniesień wynika, że Galaxy Z TriFold od początku nie miał być produktem masowym. Samsung sprzedawał go w niewielkich partiach przez własną stronę internetową, a każda pula znikała w kilka minut. Według "Dong-A Ilbo" producent sprzedał ok. 3 tys. sztuk w ramach dwóch pierwszych przydziałów. Jednocześnie firma nie wysłała egzemplarzy recenzenckich do mediów. 

Źródła branżowe cytowane przez "Dong-A Ilbo" mają oceniać, że Samsung Galaxy Z TriFold pełnił rolę pokazu technologii, a nie urządzenia nastawionego na zarobek. W materiale wskazano na rosnące koszty podzespołów, takich jak pamięci DRAM i NAND flash, które miały niemal wyzerować marżę na tym modelu. W Korei Południowej telefon miał też osiągać na rynku wtórnym ceny bliskie trzykrotności kwoty sklepowej. 

Opłacalność urządzenia Samsunga od początku była dyskusyjna. Zginający się w dwóch miejscach ekran o przekątnej 10 cali wymagał zaprojektowania na nowo zawiasów urządzenia. W środku znajduje się 512 GB lub 1 TB pamięci na pliki i 16 GB RAM-u, który stał się w ostatnich miesiącach dobrem luksusowym. Do tego telefon wymagał stworzenia nowego oprogramowania, które informuje między innymi o nieprawidłowym zgięciu urządzenia. 

W USA urządzenie ma być dostępne do wyczerpania zapasów. Cena Samsunga Galaxy Z TriFold to 2899 dolarów. W sklepie internetowym urządzenia nie można już kupić, ale część egzemplarzy znajduje się jeszcze w sklepach stacjonarnych. Samsung w tym roku może jednak mieć coś więcej dla fanów składanych urządzeń. Producent najpewniej planuje premierę zarówno zwykłego przedstawiciela Z Fold, jak i wersji z szerszym ekranem.

