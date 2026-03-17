POCO X8 Pro i X8 Pro Max oficjalnie. Ceny od 1399 zł

POCO wprowadza do sprzedaży dwa nowe smartfony: X8 Pro oraz X8 Pro Max. Premiera odbywa się 17 marca 2026 r. W ofercie pojawia się też limitowana wersja X8 Pro z motywem Iron Mana, stworzona we współpracy z Marvelem.

POCO X8 Pro Max otrzymuje układ MediaTek Dimensity 9500s – produkowany w procesie 3 nm, z konfiguracją 4+4 All Big Core i taktowaniem do 3,73 GHz. W benchmarku AnTuTu osiąga wynik 3 085 998 punktów. Urządzenie wyposażono w pamięć RAM LPDDR5X 9600 Mbps oraz pamięć masową UFS 4.1.

POCO X8 Pro dostaje natomiast chip Dimensity 8500-Ultra, który według producenta oferuje o 25 proc. wyższą wydajność GPU względem poprzednika (Dimensity 8400-Ultra) i o 15,8 proc. lepszy wynik AnTuTu. Oba modele obsługują sprzętowy ray tracing, choć kompatybilność ogranicza się do wybranych gier.

Bateria i ładowanie

X8 Pro Max ma ogniwo 8500 mAh – największe w historii tej marki. Producent deklaruje do 2 dni pracy na jednym ładowaniu i zachowanie ponad 80 proc. pojemności po 1600 cyklach (ok. 6 lat użytkowania wg certyfikatu TÜV SÜD). X8 Pro dysponuje baterią 6500 mAh. Oba modele obsługują ładowanie przewodowe 100W HyperCharge oraz ładowanie zwrotne 27W.

Wyświetlacz i dźwięk

X8 Pro Max ma ekran 6,83", a X8 Pro – 6,59". Oba osiągają jasność szczytową 3500 nitów. X8 Pro Max wyposażono dodatkowo w ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych. Za audio odpowiadają głośniki z Hi-Res Audio i Dolby Atmos.

Oba telefony mają szkło Corning Gorilla Glass 7i i certyfikat IP68. X8 Pro Max dodatkowo uzyskał 5-gwiazdkową certyfikację SGS Premium Performance (odporność na upadki, zginanie i zgniatanie). Wyspa aparatów jest wyposażona w podświetlenie RGB reagujące na powiadomienia i ładowanie.

Oprogramowanie

Seria działa pod kontrolą Xiaomi HyperOS 3. Dostępne są funkcje AI wspierane przez Google Gemini, Circle to Search oraz Xiaomi HyperConnect (współpraca między urządzeniami). W X8 Pro debiutuje Xiaomi Offline Communication – funkcja umożliwiająca rozmowy głosowe bez zasięgu komórkowego. X8 Pro Max obsługuje eSIM.

Iron Man Edition

Wariant X8 Pro Iron Man Edition różni się obudową w czarno-złotej kolorystyce nawiązującej do zbroi Stark Industries. Lampa błyskowa jest stylizowana na reaktor łukowy. Telefon ma też dedykowany motyw interfejsu.

Ceny i dostępność (oferta premierowa 17–31 marca 2026, wyłącznie mi.com)

Model Wariant Cena premierowa Cena regularna POCO X8 Pro 8+256 GB 1399 zł 1699 zł POCO X8 Pro 12+512 GB 1599 zł 1899 zł POCO X8 Pro Iron Man Edition 12+512 GB 1749 zł 1999 zł POCO X8 Pro Max 12+256 GB 1799 zł 2099 zł POCO X8 Pro Max 12+512 GB 1999 zł 2299 zł

W okresie premierowym do zamówienia można dołożyć ładowarkę Xiaomi 100W HyperCharge Combo TypeA za 49 zł (cena regularna: 99 zł). Kupujący w tym czasie otrzymują też 3 miesiące Spotify Premium i 2 miesiące YouTube Premium gratis (dla nowych użytkowników tych serwisów).