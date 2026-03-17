Smartfony

POCO X8 Pro i X8 Pro Max oficjalnie. Ceny od 1399 zł

przeczytasz w 2 min.
Norbert Garbarek | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

POCO wprowadza do sprzedaży dwa nowe smartfony: X8 Pro oraz X8 Pro Max. Premiera odbywa się 17 marca 2026 r. W ofercie pojawia się też limitowana wersja X8 Pro z motywem Iron Mana, stworzona we współpracy z Marvelem.

POCO X8 Pro Max otrzymuje układ MediaTek Dimensity 9500s – produkowany w procesie 3 nm, z konfiguracją 4+4 All Big Core i taktowaniem do 3,73 GHz. W benchmarku AnTuTu osiąga wynik 3 085 998 punktów. Urządzenie wyposażono w pamięć RAM LPDDR5X 9600 Mbps oraz pamięć masową UFS 4.1.

POCO X8 Pro dostaje natomiast chip Dimensity 8500-Ultra, który według producenta oferuje o 25 proc. wyższą wydajność GPU względem poprzednika (Dimensity 8400-Ultra) i o 15,8 proc. lepszy wynik AnTuTu. Oba modele obsługują sprzętowy ray tracing, choć kompatybilność ogranicza się do wybranych gier.

POCO X8 Pro

Bateria i ładowanie

X8 Pro Max ma ogniwo 8500 mAh – największe w historii tej marki. Producent deklaruje do 2 dni pracy na jednym ładowaniu i zachowanie ponad 80 proc. pojemności po 1600 cyklach (ok. 6 lat użytkowania wg certyfikatu TÜV SÜD). X8 Pro dysponuje baterią 6500 mAh. Oba modele obsługują ładowanie przewodowe 100W HyperCharge oraz ładowanie zwrotne 27W.

Wyświetlacz i dźwięk

X8 Pro Max ma ekran 6,83", a X8 Pro – 6,59". Oba osiągają jasność szczytową 3500 nitów. X8 Pro Max wyposażono dodatkowo w ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych. Za audio odpowiadają głośniki z Hi-Res Audio i Dolby Atmos.

POCO X8 Pro Max

Oba telefony mają szkło Corning Gorilla Glass 7i i certyfikat IP68. X8 Pro Max dodatkowo uzyskał 5-gwiazdkową certyfikację SGS Premium Performance (odporność na upadki, zginanie i zgniatanie). Wyspa aparatów jest wyposażona w podświetlenie RGB reagujące na powiadomienia i ładowanie.

Oprogramowanie

Seria działa pod kontrolą Xiaomi HyperOS 3. Dostępne są funkcje AI wspierane przez Google Gemini, Circle to Search oraz Xiaomi HyperConnect (współpraca między urządzeniami). W X8 Pro debiutuje Xiaomi Offline Communication – funkcja umożliwiająca rozmowy głosowe bez zasięgu komórkowego. X8 Pro Max obsługuje eSIM.

POCO X8 Pro Iron Man Edition

Wariant X8 Pro Iron Man Edition różni się obudową w czarno-złotej kolorystyce nawiązującej do zbroi Stark Industries. Lampa błyskowa jest stylizowana na reaktor łukowy. Telefon ma też dedykowany motyw interfejsu.

Ceny i dostępność (oferta premierowa 17–31 marca 2026, wyłącznie mi.com)

ModelWariantCena premierowaCena regularna
POCO X8 Pro8+256 GB1399 zł1699 zł
POCO X8 Pro12+512 GB1599 zł1899 zł
POCO X8 Pro Iron Man Edition12+512 GB1749 zł1999 zł
POCO X8 Pro Max12+256 GB1799 zł2099 zł
POCO X8 Pro Max12+512 GB1999 zł2299 zł

W okresie premierowym do zamówienia można dołożyć ładowarkę Xiaomi 100W HyperCharge Combo TypeA za 49 zł (cena regularna: 99 zł). Kupujący w tym czasie otrzymują też 3 miesiące Spotify Premium i 2 miesiące YouTube Premium gratis (dla nowych użytkowników tych serwisów).

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login