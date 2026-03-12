Jednak bez iPadOS? Nowe wieści o składanym iPhonie

Wygląda na to, że składany iPhone zaoferuje funkcje podobne do iPada, ale bez systemu znanego z iPada.

Z dotychczasowych przecieków wynika, że składany iPhone otrzyma ekran zewnętrzny 5,3 cala oraz wewnętrzny 7,7 cala. Jako że ten drugi ma mieć po rozłożeniu proporcje zbliżone do iPada mini, spekulowano, że urządzenie może otrzymać system operacyjny przeniesiony z tabletów. Apple ma jednak najwidoczniej inne plany.

Składany iPhone - nowe przecieki na temat oprogramowania

Bloomberg opublikował nowy raport na temat składanego iPhone’a, skupiający się na jego oprogramowaniu. Wynika z niego, że urządzenie będzie pracować pod kontrolą systemu iOS z interfejsem wzorowanym na iPadOS, ale nie będzie w stanie uruchamiać aplikacji z iPada.

Składany iPhone ma jednak otrzymać garść funkcji zarezerwowanych dotychczas dla tabletów:

możliwość wyświetlania dwóch aplikacji obok siebie (side-by-side);

aplikacje systemowe z widokiem dwukolumnowym i menu nawigacyjnym po lewej stronie.

Dodatkowo twórcy aplikacji mają otrzymać narzędzia do łatwego dostosowania swoich programów do nowych proporcji.

Składany iPhone - spodziewany wygląd (fot. SonnyDickson / X)

Jeśli chodzi o warstwę sprzętową, raport Bloomberga jest zgodny ze wcześniejszymi przeciekami, według których składany iPhone otrzyma:

nową technologię wyświetlacza, która minimalizuje widoczność bruzdy w miejscu składania ekranu, podobnie jak w przypadku OPPO Find N6;

mały otwór na aparat w ekranie zewnętrznym i wewnętrznym;

czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania;

podwójny aparat.

Zastosowanie skanera twarzy Face ID miało być technicznie niemożliwe z uwagi na zbyt smukłą konstrukcję. Mimo wszystko składany iPhone ma jednak otrzymać funkcję Dynamic Island do obsługi powiadomień i aktywności na żywo.

Oczekuje się, że składany iPhone zostanie zaprezentowany we wrześniu razem z modelami iPhone 18 Pro i 18 Pro Max. Spodziewana cena to ok. 2000 dol., co w Polsce może się przełożyć na okolice 10 000 zł.