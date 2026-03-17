Największy przełom w historii grafiki? NVIDIA pokazuje DLSS 5

To może być największy przełom w historii grafiki gier. NVIDIA zaprezentowała trchnologię DLSS 5, które nie tylko zwiększa wydajność, ale zaczyna tworzyć obraz na nowo – tak realistyczny, że coraz trudniej odróżnić go od filmowej produkcji.

Jeszcze niedawno wydawało się, że NVIDIA osiągnęła granice możliwości swojej technologii DLSS. Podczas targów CES 2026 firma zaprezentowała DLSS 4.5, które potrafi generować zdecydowaną większość animacji przy użyciu sztucznej inteligencji, wyraźnie poprawiając płynność i wydajność w grach.

To jednak był tylko etap przejściowy. Na GDC 2026 producent pokazał DLSS 5 – rozwiązanie, które nie tyle rozwija poprzednią technologię, co redefiniuje sposób generowania grafiki.

Nowy rozdział w grafice komputerowej

Według szefa NVIDII DLSS 5 to przełom porównywalny z najważniejszymi momentami w historii grafiki komputerowej. Trudno się dziwić takim deklaracjom, bo tym razem nie chodzi już tylko o poprawę wydajności.

DLSS 5 wprowadza rendering neuronowy w czasie rzeczywistym. W praktyce oznacza to, że gra dostarcza jedynie podstawowe informacje o scenie, takie jak kolory czy ruch obiektów, a resztą zajmuje się sztuczna inteligencja. To ona odpowiada za światło, materiały i drobne detale, które do tej pory wymagały ogromnej mocy obliczeniowej.

Efekt końcowy ma być zbliżony do jakości znanej z produkcji filmowych, ale osiągany bez długiego renderowania – na żywo, w trakcie rozgrywki.

Od większej liczby klatek do fotorealizmu

Dotychczas DLSS kojarzyło się głównie z poprawą płynności. Technologia zwiększała liczbę klatek na sekundę, często bez zauważalnej utraty jakości animacji.

DLSS 5 zmienia ten punkt ciężkości. Nadal dba o wydajność, ale jego głównym celem staje się realizm. System potrafi rozpoznawać elementy sceny, takie jak skóra, włosy czy tkaniny, a następnie odtwarzać ich zachowanie w świetle w sposób znacznie bardziej naturalny niż wcześniej.

To oznacza, że światło nie tylko oświetla obiekty, ale zaczyna “pracować” jak w rzeczywistości – przenika przez materiały, odbija się i zmienia ich wygląd. Poniżej znajdziecie kilka przykładów z gier. Jak widać, technologia działa z różnym skutkiem i można mieć różne opinie dotyczące wyglądu postaci.

Sztuczna inteligencja, która rozumie scenę

Największą zmianą jest to, że DLSS 5 nie działa już jak prosty filtr poprawiający obraz. To system, który analizuje scenę i próbuje ją zrozumieć.

Na podstawie pojedynczej klatki potrafi określić warunki oświetleniowe oraz charakter materiałów. Dzięki temu generowane detale są spójne i przewidywalne, co ma ogromne znaczenie w grach, gdzie każdy element musi zachowywać się konsekwentnie z klatki na klatkę.

Jednocześnie twórcy gier zachowują kontrolę nad efektem końcowym. Mogą decydować o intensywności efektów czy stylu wizualnym, co zapobiega sytuacji, w której sztuczna inteligencja “psuje” zamierzony klimat produkcji.

Pierwsze gry i realne zastosowanie

DLSS 5 nie pozostanie eksperymentem technologicznym. Już teraz wiadomo, że wsparcie otrzymają duże produkcje, takie jak Starfield, Hogwarts Legacy czy Assassin’s Creed Shadows. W planach są także kolejne tytuły, w tym nowe odsłony znanych serii.

Gry, które będą obsługiwać DLSS 5:

Resident Evil Requiem

Starfield

Hogwarts Legacy

Assassin's Creed Shadows

Delta Force

Naraka: Bladepoint

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Sea of Remnants

Where Winds Meet

Black State

CINDER CITY

NTE: Neverness to Everness

Justice

Deweloperzy podkreślają, że technologia pozwala im osiągnąć poziom szczegółowości i jakości obrazu, który wcześniej był poza zasięgiem w czasie rzeczywistym. Szczególnie duże znaczenie ma realistyczne oświetlenie, które od lat stanowiło jedno z największych wyzwań w grach.

Wymagania sprzętowe i dostępność

Podczas prezentacji DLSS 5 działało na bardzo wydajnym komputerze wyposażonym w dwie topowe karty GeForce RTX 5090. To może sugerować ogromne wymagania, ale NVIDIA zapewnia, że technologia będzie dostępna również na pojedynczych kartach z serii RTX 50.

Oczywiście najlepsze efekty zobaczą użytkownicy najmocniejszych konfiguracji, jednak DLSS od początku rozwijany był tak, aby zwiększać dostępność zaawansowanej grafiki, a nie ją ograniczać.

Krok w stronę "filmowej” jakości gier

DLSS 5 pokazuje wyraźnie, w jakim kierunku zmierza cała branża. Zamiast polegać wyłącznie na rosnącej mocy sprzętu, producenci coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia obrazu.

Oficjalnie technologia ma zadebiutować jesienią 2026 r. Jeśli zapowiedzi się sprawdzą, różnica między grafiką w grach a efektami znanymi z kina zacznie się zacierać szybciej, niż można było się spodziewać. A dla graczy oznacza to jedno – bardziej realistyczne, wciągające i wizualnie imponujące światy, które jeszcze kilka lat temu wydawały się nieosiągalne.