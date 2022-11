Czekacie na pierwsze w historii listopadowe mistrzostwa świata w piłce nożnej? FIFA 23 pozwala rozegrać je już teraz.

FIFA 23 z aktualizacją na mistrzostwa świata

Podczas zapowiedzi FIFA 23 ogłoszono, że licencjonowane rozgrywki w tegorocznej odsłonie tej popularnej serii obejmą także męskie i kobiece mistrzostwa świata - FIFA World Cup Qatar 2022 oraz FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023. Tyle tylko, że gracze musieli uzbroić się w odrobinę cierpliwości i poczekać na aktualizację.

Ta dedykowana FIFA World Cup Qatar 2022 została udostępniona właśnie dziś. Co ważne, patch jest darmowy, a to w przypadku EA wcale nie coś standardowego. Waży do 5 GB (może też nieco mniej, zależnie od platformy). Skorzystać mogą niemal wszyscy posiadacze podstawowej wersji gry. Niemal, bo omawianej aktualizacji nie przygotowano dla Nintendo Switch.

FIFA 23 zwiastun FIFA World Cup 2022

Katar 2022. Jak wygląda to w FIFA 23?

Wbrew pozorom, można spodziewać się tutaj sporej liczby atrakcji. Omawiana aktualizacja pozwala bawić się w kliku trybach. Można rozegrać Szybki mecz FIFA World Cup na dowolnie wybranym etapie mundialowych rozgrywek. Są też Turnieje FIFA World Cup, gdzie wybraną drużynę prowadzi się od pierwszego meczu fazy grupowej aż po finał (no chyba, że odpadnie się wcześniej). Turniej online to natomiast rywalizacja z innymi graczami w sieci, czyli to, co dla wielu graczy jest w serii FIFA najistotniejsze. Pojawi się też opcja powiązana z wynikami na prawdziwym mundialu i możliwość przejęcia kontroli nad daną drużyną w dowolnym momencie trwania mistrzostw.

Dodatkowo nie zabraknie tematycznych kart do trybu FUT oraz elementów mających wprowadzać atmosferę mistrzostw świata. To między innymi nowe wstawki filmowe, dodatkowy komentarz czy oficjalne stadiony turnieju, w tym Lusail Stadium, na którym zostanie rozegrany finał imprezy.

Polska mistrzem świata? W FIFA 23 jest na to spora szansa. Kupiliście już tegoroczną odsłonę tej piłkarskiej serii?

Źródło: EA SPORTS FIFA