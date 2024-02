Szykujcie swoje smartfony, bo Samsung zapowiada aktualizację, która wprowadzi na nie funkcje Galaxy AI zarezerwowane dotychczas dla serii Galaxy S24.

Samsung oficjalnie potwierdził wcześniejsze doniesienia, że nakładka One UI 6.1 trafi na wszystkie ubiegłoroczne telefony i tablety z górnej półki. Pełna lista obejmuje modele Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5, Tab S9, Tab S9+ oraz Tab S9 Ultra.

Kiedy aktualizacja One UI 6.1 trafi do użytkowników? Wcześniej Samsung mówił o “pierwszej połowie roku”, a teraz doprecyzował, że proces udostępniania nowych funkcji rozpocznie się pod koniec marca. Dokładny termin będzie jednak z pewnością uzależniony od modelu czy kraju dystrybucji, więc całość może zająć kilka tygodni.

One UI i Galaxy AI. Lista funkcji, które trafią na starsze telefony

Samsung potwierdził, że starsze telefony odziedziczą po serii Galaxy S24 następujące funkcje Galaxy AI:

Asystent pisania (Chat Assist) - funkcja klawiatury tłumacząca rozmowy w komunikatorach oraz potrafiąca poprawić pisownię i zmodyfikować styl wypowiedzi;

Tłumacz na żywo (Live Translate) - tłumaczenie głosowe i tekstowe w czasie rzeczywistym, działające także podczas prowadzenia rozmów telefonicznych;

Zakreśl, by wyszukać (Circle to Search) - funkcja ułatwiająca wyszukiwanie informacji na temat obiektów widocznych aktualnie na ekranie;

Asystent notatek (Note Assist) - automatyczne formatowanie i podsumowywanie notatek;

Asystent wyszukiwania (Browsing Assist) - funkcja przeglądarki odpowiadająca za generowanie podsumowań artykułów;

Asystent transkrypcji (Transcript Assist) - tryb odpowiadający za konwertowanie nagrań głosowych na tekst oraz tworzenie ich podsumowań i tłumaczeń;

Edycja Generatywna (Generative Edit) - funkcja galerii pozwalająca na usuwanie i przesuwanie obiektów na zdjęciach czy wypełnianie tła;

Edit Suggestion - tryb ułatwionej edycji zdjęć;

Generatywna tapeta (Generative Wallpaper) - narzędzie generujące unikatowe tapety na podstawie słownych opisów;

Instant Slo-Mo - funkcja przerabiająca w czasie rzeczywistym zwykłe wideo na płynne nagrania w zwolnionym tempie. Tej funkcji zabraknie na Galaxy S23 FE ze względu na niewystarczającą moc obliczeniową.

TM Roh - szef działu mobilnego Samsunga - ujawnił, że "to dopiero początek", bo do końca roku Samsung planuje dostarczyć funkcje Galaxy AI do 100 mln użytkowników.

Warto przypomnieć, że pakiet Galaxy AI ma być bezpłatny przynajmniej do końca 2025 roku. Samsung nie zdecydował jeszcze, jakie będą jego dalszego losy.

Źródło: Samsung